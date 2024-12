Prima TV su Sky e NOW: Ma chi ti conosce?, una storia d'amore che trascende il tempo

Arriva in prima TV su Sky una storia d’amore che trascende il tempo e la storia, MA CHI TI CONOSCE?, in onda domenica 8 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Simona Tabasco e Antonio Folletto sono i protagonisti di una magica storia d’amore che si ripete attraverso i secoli e arriva fino ai giorni nostri nel film diretto da Francesco Fanuele, che firma anche la sceneggiatura insieme a Stefano Di Santi, e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. Nel cast, oltre ai già citati protagonisti, troviamo Ernesto D’Argenio, Giorgia Arena, Stefano Fregni, Davide Valle, Enrico Salimbeni, Stefano Abbati, Paola Tiziana Cruciani e Stefano Bicocchi (in arte Vito).

Il film è una produzione Italian International Film in collaborazione con Vision Distribution e con Sky.

SINOSSI - Un’aspirante primo violino e un piastrellista romano trapiantato al nord scoprono che durante diverse epoche storiche hanno vissuto sempre una stessa, profonda e romantica storia d’amore. I loro antenati, nel lontano 1277 D.C. in punto di morte si fecero un’eterna promessa: continuare ad amarsi anche nelle prossime vite, perché una sola non è bastata a consumare il loro legame.

Il problema è che Silvia e Alessio, nel 2023, sono quanto di più lontano si possa immaginare: individualista, femminista e riservata lei, superficiale, maschilista e rozzo lui. I due non si piacciono minimamente e oltre che racchiudere tutte le insicurezze e le problematiche della generazione Y devono fare i conti con un’incolmabile differenza caratteriale. Ma c’è qualcosa di magico che agisce sopra di loro; un qualcosa di ancestrale e inafferrabile che spinge affinché i due si innamorino di nuovo, come un tempo, cercando di far rinascere quell’amor cortese che oggi si legge solo nelle favole. Silvia e Alessio a questo punto hanno una sola scelta da fare: trovare il modo di spezzare l’incantesimo o abbandonarsi a questa inspiegabile attrazione.

MA CHI TI CONOSCE? | domenica 8 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

