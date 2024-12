Un Natale all’insegna di MasterChef e X Factor: ecco il merchandising ufficiale nei negozi Sky

Un Natale da vero MasterChef? Si può sfoggiare tutto il proprio “X Factor” nelle riunioni di famiglia attorno all’Albero di Natale? Quest’anno tutto è possibile: nei principali negozi Sky di tutta Italia sono in vendita alcuni dei prodotti più riconoscibili e iconici dei due show cult dell’offerta Sky. Regali perfetti per i fan dei due titoli ma anche per chiunque voglia ricreare in casa una gara culinaria in pieno stile MasterChef Italia o mostrare ad amici e parenti le proprie doti canore come se si fosse davanti al Tavolo dei giudici di X Factor.

Per chiunque voglia portare a casa un pezzo del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, che è appena ripartito con la nuova stagione (tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) sono disponibili il grembiule ufficiale, disponibile nelle varie colorazioni (bianco, il più desiderato tra i concorrenti che partecipano ai Live Cooking; rosso, come quelli usati nelle sfide in esterna; e nero, per affrontare purtroppo il temutissimo Pressure Test col rischio eliminazione), tutte anche da personalizzare col proprio nome; ma anche il classico cappello bianco e la giacca personalizzabile da chef, perfetti per chiunque debba affrontare pranzi e cenoni nelle prossime settimane.

Per i cantanti – ma anche per amici e parenti pronti a giudicare gli “artisti di casa” – sono a disposizione, direttamente dallo show Sky Original prodotto da Fremantle (che ha appena chiuso una stagione di grande successo con la vittoria della giovanissima Mimì), l’iconica tazza dei giudici personalizzata #XF2024, la t-shirt della crew, i poster esclusivi firmati Santomanifesto (opere uniche ispirate alle frasi iconiche di X Factor, disponibili in due formati, 33x70 cm e 50x70 cm), e l’insegna di Insulti Luminosi “Per me è NO”, per avere un tocco luminoso grazie a una delle frasi più celebri dello show.

Per scoprire la lista completa dei negozi Sky in cui è disponibile il merchandising di MasterChef Italia e di X Factor basta visitare la landing page dedicata.

I negozi Sky sono il posto in cui esplorare in modo semplice e divertente la varietà dell’offerta Sky, tra sport, cinema, show, serie tv e documentari, ma anche tecnologia performante con Sky Glass e il mondo connettività con Sky Wifi e la novità del mobile, oltre che trovare assistenza specializzata per ogni esigenza; inoltre diventano sempre più densi di eventi imperdibili per entrare nel mondo Sky: già da mesi infatti ospitano meet&greet con talent delle produzioni proposte agli abbonati, col pubblico che ha così l’occasione di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili sullo schermo attraverso i propri protagonisti.



