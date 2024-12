PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI: terzo episodio 'Oltre il Confine' prima TV Sky Cinema e NOW

In arrivo in esclusiva su Sky Cinema un nuovo appuntamento con PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI, il poliziesco Sky Original in quattro parti con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, in onda lunedì 16 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

“Oltre il confine” è il titolo del terzo film della serie diretta da Alessio Maria Federici, prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production, società del gruppo Titanus. In questa puntata, per seguire le tracce di una nuova e pericolosa droga che gira in città, l’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) e la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) verranno condotti fuori da Napoli e partiranno alla volta di Amburgo.

SINOSSI EPISODIO TRE - OLTRE IL CONFINE - A Napoli aumentano le vittime di una nuova droga pericolosa. Vincenzo e Sonia scoprono da dove proviene: Amburgo. I due poliziotti prendono il primo volo per scoprire chi si nasconde dietro questo traffico. Durante le indagini in Germania Vincenzo e Sonia si scoprono complici, ma una morte inaspettata cambia tutto.

PERSONAGGI

Vincenzo Palmieri - SALVATORE ESPOSITO | Vincenzo Palmieri è un ispettore di polizia che viene dalla strada e appartiene alla strada. Proprio come il suo mentore, l'ispettore Rizzo, il mitologico Piedone, da cui ha imparato tutto. I colleghi dicono che è irregolare, indisciplinato, scorbutico: tutto vero, ma compensa con il talento. Intanto però, anche quando sorrido, dentro è spezzato da un dolore antico. Crede nella giustizia, ma a modo suo: e sa che, per ottenerla, la legge ufficiale alle volte non basta. Ma qual è il confine tra giustizia e vendetta?





Sonia Ascarelli - SILVIA D'AMICO | La commissaria Sonia Ascarelli è a capo del distaccamento di Polizia al porto di Napoli. Una sbirra di carriera, che crede nelle regole e nelle procedure: tutto quello che Palmieri non può soffrire. Ma le gerarchie esistono, e Sonia non ha problemi a farsi rispettare. Anche perché sa di essere la più brava, per questo punta a entrare nell'Antimafia. Non solo perché rappresenta l'élite della professione, anche per guarire la ferita che ha segnato il suo passato e ha condizionato la sua scelta di entrare in polizia. Imparerà che a volte anche gli sbirri più bravi devono seguire l'istinto.





Michele Noviello - FABIO BALSAMO | L'ispettore aggiunto Michele Noviello avrebbe voluto occuparsi di storia medievale, ma è finito a lavorare in polizia. E ha fatto bene perché, anche se nessuno lo direbbe mai, è nato per fare lo sbirro - perché oltre al fiuto ha una dote: l'umanità. E adesso ha anche l'occasione per dimostrarlo: Vincenzo sarà il suo Piedone. Quello che non sa è che, tra un'indagine e l'altra, troverà anche qualcosa di inaspettato.





Valentina Capezio - SUSY DEL GIUDICE | L'ispettrice aggiunta Valentina Capezio ha passato una vita in polizia e al commissariato del porto è quella che ne sa più di tutti. Non solo di computer e di intelligence informatica. Anche di Vincenzo Palmieri: conosce il suo dolore, la sua sete di vendetta e, soprattutto, il suo bisogno di essere salvato. Valentina è materna, empatica ma allo stesso tempo è un'investigatrice esperta. Da qui il suo "superpotere": è l'unica che può cazziare Vincenzo. O, all'occorrenza, blandirlo con una sfogliatella. Rigorosamente frolla.





Enrico Ruotolo - MASSIMILIANO ROSSI | Enrico Ruotolo è il vicequestore di Napoli. Dirigente esperto, pratico di mondo, è l'anello di congiunzione tra la strada e la politica. Soprattutto, è l'unico che può permettersi di dare ordini a Sonia Ascarelli. E adesso l'ordine è di lavorare con il collega più difficile di tutti. Nessun dirigente si sarebbe preso il rischio di mettere insieme una coppia così. Ma Ruotolo difficilmente sbaglia i suoi piani.





Maya - CARLA RUFFO | Insofferente alle regole, inquieta, scorbutica, perennemente in lotta con il mondo, Maya è Vincenzo Palmieri in versione GenZ. Possibilmente, con più cazzimma. Insieme impareranno ad ammorbidirsi e Maya, che viene da un passato molto duro che l'ha portata dall'Africa a Napoli con la mamma Cecile, troverà il modo di fare pace con i suoi ricordi dolorosi. Ci riuscirà anche grazie al wrestling, nella palestra popolare gestita da Carmine: dietro una maschera è molto più facile venire a patti con la propria rabbia e trasformarla in energia.





Cecile - GAIA SCODELLARO | Dopo una tremenda odissea nel Mediterraneo, Cecile arriva in Italia dalla Costa D'Avorio con una figlia adolescente da crescere, un futuro tutto da costruire e un sogno impossibile (o quasi) da realizzare: aprire un ristorante. Ma soprattutto, con un segreto da nascondere. La vita, però, le regalerà un incontro inaspettato con il quale condividerà sia il segreto che il sogno. Sempre sotto lo sguardo benevolo di Vincenzo.





Dopo una tremenda odissea nel Mediterraneo, Cecile arriva in Italia dalla Costa D'Avorio con una figlia adolescente da crescere, un futuro tutto da costruire e un sogno impossibile (o quasi) da realizzare: aprire un ristorante. Ma soprattutto, con un segreto da nascondere. La vita, però, le regalerà un incontro inaspettato con il quale condividerà sia il segreto che il sogno. Sempre sotto lo sguardo benevolo di Vincenzo. Carmine Scannella - ANTONIO DE MATTEO | Carmine Scannella è il miglior amico di Vincenzo. Sono cresciuti insieme, ma davanti al bivio del destino i due hanno preso strade diverse. Anzi, opposte. Uno è diventato poliziotto, l'altro criminale. Ma quando Vincenzo torna a Napoli trova un Carmine diverso: dopo aver scontato alcuni anni di carcere, ha aperto una palestra nel cuore della Sanità, dove aiuta i ragazzi del quartiere a scegliere la strada giusta. Il destino però tornerà a mettere alla prova Carmine e la sua amicizia con Vincenzo.

PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI | terzo appuntamento in onda lunedì 16 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.