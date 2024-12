Festività natalizie Sky e NOW: palinsesto con cinema, sport, serie tv e documentari esclusivi

Festività natalizie in compagnia di una programmazione ricchissima su Sky e in streaming su NOW. In arrivo una vasta proposta di titoli per tutta la famiglia, con prime visioni ed esclusive per soddisfare tutti i gusti, tutto disponibile anche on demand.

Si parte con gli show più amati, da seguire anche durante le feste: è già iniziata la gara culinaria più ambita, quella di MASTERCHEF ITALIA – tutti i giovedì su Sky Uno e NOW - con gli aspiranti chef giudicati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; parte invece domenica 22 dicembre una stagione speciale, quella del 10° compleanno, di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la gara tra i ristoratori che ha imposto un nuovo modo di fare food in tv.

Il grande cinema delle feste propone WONKA il 25 dicembre su Sky Cinema Uno e NOW,il film per tutta la famiglia con protagonista Timothée Chalamet, COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ - il 26 dicembre su Sky Cinema Uno e NOW – e il 1° gennaio il secondo capitolo del franchise campione di incassi DUNE – PARTE DUE su Sky Cinema Uno e NOW; il ritorno del Guerriero Dragone con KUNG FU PANDA 4 sabato 4 gennaio su Sky Cinema Uno e NOW, mentre il giorno dell’Epifania, sempre su Sky Cinema Uno e NOW, MADAME CLICQUOT.

Diverse le novità anche nella proposta di serie tv: in esclusiva il gran finale di YELLOWSTONE - dal 20 dicembre su Sky Serie e NOW – e per la fine dell’anno l’avvincente spin-off THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE - dal 30 dicembre su Sky Investigation e NOW.

Da segnalare anche il documentario Sky Original L’URLO DI MUNCH – IL GRANDE FURTO in prima visione giovedì 19 dicembre su Sky Arte e NOW,la storia dell’audace furto del più famoso dipinto di Munch; in esclusiva ELIZABETH TAYLOR: L’ULTIMA DIVA, venerdì 27 dicembre su Sky Documentaries e NOW, il documentario che svela la complessa vita interiore e le vulnerabilità della leggenda di Hollywood cresciuta sotto i riflettori; LEGGENDE DEL TENNIS – da sabato 28 dicembre su Sky Documentaries e NOW - che racconta i grandi cambiamenti nel tennis in quella che è considerata la sua epoca d’oro, tra gli anni ’70 e ’80; e NATALE FUORI ORARIO – VINICIO CAPOSSELA, mercoledì 25 dicembre su Sky Arte e NOW, il documentario che racconta gli straordinari "concerti per le feste" che, a partire dal dicembre del 1999, Vinicio Capossela ha reso celebri nel suggestivo scenario del locale Fuori Orario.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

Tornano Luì e Sofì con ME CONTRO TE: IL FILM – MISSIONE GIUNGLA, in una lotta contro il tempo per combattere una nuova minaccia che incombe sulla Terra, su Sky Cinema Family alle 21.00 e NOW.

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

In prima visione L’URLO DI MUNCH – IL GRANDE FURTO, il documentario sulla storia dell’audace furto del famoso dipinto “L’Urlo”, raccontata proprio dall’uomo che rubò il dipinto. Dalle 21.15 su Sky Arte e NOW.

VENERDÌ 20 DICEMBRE

Da non perdere la seconda parte della stagione finale della serie creata da Taylor Sheridan, YELLOWSTONE, in prima visione alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW. Sky Cinema Uno propone il ritorno della coppia Uma Thurman e Samuel L. Jackson in un comedy-crime ambientato nel mondo dell’arte - LA STANZA DEGLI OMICIDI – alle 21.15 e in streaming su NOW.

DOMENICA 22 DICEMBRE

Inizia il grande Natale di Sky Cinema con THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA, film agrodolce vincitore del premio come migliore attrice a Da'Vine Joy Randolph, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW.

Come detto, inizia anche la stagione del decimo compleanno per ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, che parte con una puntata-evento in cui Chef Borghese elegge la Miglior pizzeria contemporanea d’Italia mettendo in sfida, allo stesso tavolo, quattro ristoratori di quattro zone diverse del Paese.

LUNEDÌ 23 DICEMBRE

Per l’anti Vigilia di Natale da non perdere l’appuntamento con TUTTI A SCUOLA, alle 18:50 su Sky Uno e NOW, uno speciale a cura della Andrea Bocelli Foundation sull’importanza della scuola come luogo da abitare, vivere ed in cui condividere storie ed emozioni in cui far emergere, acquisire e consolidare nuove relazioni, apprendimenti e competenze.

Subito dopo, l’ultimo appuntamento con il nuovo poliziesco Sky Original PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW, con Salvatore Esposito nel ruolo di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico “Piedone Lo Sbirro” (1973), Silvia D’Amico in quello della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo in quello dell’ispettore aggiunto Michele Noviello.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

Su Sky Nature e NOW, immagini spettacolari di una specie in via d’estinzione ripresa nel suo habitat naturale, LE LINCI SELVAGGE è la storia di una famiglia di linci, la cui vita scorre al ritmo delle stagioni. Anche in streaming su NOW.

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE

Per entrare nel vivo del clima natalizio, WONKA, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW: la storia delle origini del personaggio nato dalla penna di Roald Dahl, con Timothée Chalamet nei colorati panni di Willy Wonka. Su Sky Arte e NOW NATALE FUORI ORARIO – VINICIO CAPOSSELA, un appuntamento imperdibile che celebra l'arte, la tradizione e lo spirito natalizio. Sky Crime propone invece DIANA – MORTE DI UNA PRINCIPESSA, la storia dell’icona senza tempo Lady Diana, dalle 22.00, anche in streaming su NOW.

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE

Sky Cinema propone in prima serata COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ, con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini in una commedia per tutta la famiglia su Sky Cinema Uno e NOW.

Su Sky Uno e NOW alle 12.30 LINEA 7, ispirato ed interpretato dai ragazzi di Andrea Bocelli Foundation GlobaLab: un viaggio, quello quotidiano di un autobus di linea, che diventa esempio dell’impatto positivo che educazione, confronto e curiosità possono avere sulla visione del mondo dei giovani.

VENERDÌ 27 DICEMBRE

In esclusiva un ritratto intimo dell’ultima grande diva dell’era di Hollywood in un documentario che ne racconta la vita e la carriera, ELIZABETH TAYLOR: L’ULTIMA DIVA, in prima serata su Sky Documentaries e NOW.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW arriva A QUIET PLACE – GIORNO 1, il fanta-horror apocalittico, prequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo.

SABATO 28 DICEMBRE

I più grandi tennisti di sempre raccontano l’epoca d’oro di questo amatissimo sport nella docuserie LEGGENDE DEL TENNIS, in prima serata su Sky Documentaries e NOW.

DOMENICA 29 DICEMBRE

Su Sky Cinema Uno e NOW in prima serata arriva BOB MARLEY: ONE LOVE, con Kingsley Ben-Adir che interpreta l’iconico cantante giamaicano nel biopic di successo.ù

LUNEDÌ 30 DICEMBRE

Una giornata ricca di contenuti, in esclusiva per l’Italia l’ultimo prende il via uno degli spin-off della serie ispirata all’omonima graphic novel di Robert Kirkman – THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE - alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW. Per gli amanti del cinema, Sky presenta GODZILLA E KONG – IL NUOVO IMPERO, sequel di Godzilla vs. Kong. In questa nuova avventura, i due leggendari titani uniscono le forze per affrontare una minaccia colossale che mette in pericolo l'intero pianeta, in prima serata su Sky Cinema Uno e NOW. Infine su Sky Documentaries e NOW alle 21.15 Luca Bizzarri ci porta alla scoperta della leggenda della commedia italiana Paolo Villaggio, conosciuto come Ugo Fantozzi, nel documentario MOSTRUOSAMENTE VILLAGGIO.

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

Per la fine dell’anno HERE AFTER – L’ADILÀ, Connie Britton in un thriller sull’esperienza premorte, su Sky Cinema Suspense e NOW.

MERCOLEDÌ 1° GENNAIO

Il 2025 si apre portandoci nell’universo creato da Frank Herbert con Timothée Chalamet, e Zendaya, con DUNE – PARTE DUE, l’acclamata seconda parte della saga sarà su Sky Cinema Uno e NOW. Per gli amanti dell’arte PICASSO - UN RIBELLE A PARIGI. STORIA DI UNA VITA E DI UN MUSEO, un viaggio alla scoperta dell’artista su Sky Arte e NOW.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO

Con Jennifer Lawrence nei panni di una ragazza ingaggiata da una coppia di genitori per “svezzare” il figlio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW arriva FIDANZATA IN AFFITTO una commedia irriverente con Andrew Barth Feldman e Matthew Broderick.

SABATO 4 GENNAIO

Alla ricerca del nuovo Guerriero Dragone, Po torna in un nuovo divertente capitolo, dal grande successo al box office, del franchise della DreamWorks Animation, in KUNG FU PANDA 4, in prima serata su Sky Cinema Uno e NOW.

DOMENICA 5 GENNAIO

Il detective Elliot Stabler si unisce nuovamente alla Task Force per la criminalità organizzata della polizia di New York nella serie LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME, in onda alle 21.15 su Sky Investigation e NOW.

LUNEDÌ 6 GENNAIO

Il giorno dell’Epifania, MADAME CLICQUOT, la storia straordinaria di una donna, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, una delle prime imprenditrici moderne, che trasformò l'industria dello champagne nell'Europa del XIX secolo, su Sky Cinema Uno e NOW.

NEL CASO VE LO FOSTE PERSO

Il 2024 su Sky e NOW è stato un anno speciale, tra titoli originali e contenuti in esclusiva, tutti da riscoprire o recuperare.

Quanto alla serialità, segnaliamo due titoli su tutti: la serie tv dagli ascolti record HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, un coming-of-age Sky Original, diretto da Sydney Sibilia che racconta la storia di Max e Mauro, i mitici anni ’90 e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883, duo che contro ogni aspettativa, partendo da Pavia, ha cambiato la MUSICA ITALIANA SORPRENDENDO TUTTI, IN PRIMIS GLI STESSI MAX E MAURO, ORMAI ICONE IN GRADO DI FAR cantare ed emozionare intere generazioni di fan, con protagonisti Elia Nuzzolo, Max Pezzali nella serie e Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Mauro Repettoe. Tra le serie tv più amate, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW c’è THE DAY OF THE JACKAL. La rivisitazione contemporanea in 10 episodi dell'iconico thriller, che vede protagonisti il vincitore del premio Oscar®, del Tony e del BAFTA Award Eddie Redmayne, la vincitrice del BAFTA Rising Star AwardLashana Lynch e la star internazionale Úrsula Corbero. La Sciacallo è un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile e silenzioso, celebre per essere assolutamente infallibile nel suo lavoro: uno spietato assassino che si ritrova ora nel mirino dei servizi segreti inglesi. Il racconto della sua leggendaria, incredibile fuga e della caccia all’uomo che ne seguirà.

Da non dimenticare i titoli di Sky Cinema che hanno costellato il 2024, come il pluripremiato C’È ANCORA DOMANI di e con Paola Cortellesi. BARBIE, scritto e diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling​; OPPENHEIMER il film vincitore di 7 premi Oscar® tra cui Miglior Film, un thriller epico diretto da Christopher Nolan. Assolutamente da recuperare gli Sky Esclusive LA CODA DEL DIAVOLO, un action thriller ad alta tensione che vede protagonista Luca Argentero; ROMEO È GIULIETTA, una commedia degli equivoci ambientata nel mondo del teatro e diretta da Giovanni Veronesi; il film di Sofia Coppola PRISCILLA, la grande storia d'amore tra Priscilla Beaulieu ed Elvis Presley, interpretato da Jacob Elordi e Cailee Spaeny, vincitrice della Coppa Volpi per questa interpretazione.Un'altra grande produzione Sky Original è VANGELO SECONDO MARIA, il film diretto da Paolo Zucca con protagonisti Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti.

Tra le proposte del 2024 di Sky Nature assolutamente da recuperare on demand su Sky o in streaming su NOW, i due documentari Sky Original MARMOLADA. MADRE ROCCIA - il racconto dell’apertura di una nuova via sulla parete sud della Marmolada che mostra gli effetti dirompenti del cambiamento climatico e dell’emergenza climatica – e L’IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO – un suggestivo documentario che racconta un ecosistema unico al mondo, sviluppatosi nel cuore di Roma.

Da rispolverare anche il viaggio alla scoperta del movimento artistico considerato tra i più bizzarri: il documentario Sky Original MANIERISMO – L’ARTE PIÙ PAZZA DEL MONDO di Sky Arte. La docuserie I SOPRANO – LA VERA STORIA, su Sky Documentaries, che mostra una nuova prospettiva sullo show The Soprano. Da non perdere anche il docufilm di Sky Crime LUCIANO GAUCCI. QUANDO PASSA L’URAGANO, il racconto di un impero fatto di calcio, cavalli, truffe e crack finanziari.

IN ARRIVO NEI PRIMI MESI DEL 2025…

Dal 13 gennaio 2024 in arrivo le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), che tornerà per la dodicesima stagione con nuove storie in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Sky Cinema propone inoltre tanti nuovi film come VERMIGLIO, in arrivo l’8 gennaio su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, la pellicola di Maura Delpero premiato con il Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2024, candidato ai Golden Globe 2025 come miglior film straniero e scelto a rappresentare l’Italia nella corsa verso la shortlist agli Oscar® 2025; THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMP, in arrivo il 19 gennaio su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, in cui Sebastian Stan veste i panni dell’imprenditore e Presidente USA nel biopic dell’acclamato regista iraniano Ali Abbasi, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024; LA ZONA D’INTERESSE, in arrivo il 26 gennaio su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, l’intensa opera tratta da un romanzo di Martin Amis, diretta da Jonathan Glazer e interpretata da una straordinaria Sandra Hüller, vincitrice del Gran Premio della Giuria a Cannes 2023, e miglior film internazionale e miglior suono agli Oscar® 2024.

Per le serie TV, gennaio si aprirà con l’attesissima serie Sky Original M. IL FIGLIO DEL SECOLO in onda dal 10 su Sky e in streaming su NOW. Dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale (edito da Bompiani).Reduce da un’accoglienza calorosissima all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove è stata presentata fuori concorso, la serie in otto episodi diretta da Joe Wright racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Benito Mussolini. A interpretare il Duce uno fra i più apprezzati attori italiani, Luca Marinelli, vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi a Venezia e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino. Come il romanzo di partenza, la serie racconterà la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri. Ripercorrerà la Storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel gennaio del 1925, dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Dal 27 gennaio anche LOCKERBIE: ATTENTATO SUL VOLO PAN AM 103, la nuova serie Sky Original in cinque parti con protagonista l'attore vincitore di Oscar®, BAFTA, Golden Globe e SAG Award Colin Firth nei panni di Jim Swire e Catherine McCormack nei panni di Jane Swire. Un drama basato sul libro The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice di Jim Swire e Peter Biddulph che, insieme a molte altre fonti, racconta l’impatto devastante sulle famiglie delle vittime dell’attacco di Lockerbie. Esplorando gli eventi del disastro e le sue conseguenze, la serie offre un resoconto intimo di un uomo, un marito e un padre che rischia tutto in memoria di sua figlia e dell'instancabile ricerca della verità e della giustizia. Febbraio è il mese del grande ritorno di THE WHITE LOTUS, la premiatissima serie HBO e Sky Exclusive creata da Mike White. Riaprono le porte del paradisiaco resort, suSky e instreaming su NOW dal 17 con la terza stagione ambientata nella magnifica e assolata Thailandia.

Tante le proposte documentaristiche del 2025. In arrivo già dal 20 gennaio in esclusiva su Sky Arte e in streaming su NOW LA NAVE DEI FOLLI. OLTRE LA RAGIONE, la docuserie con Carlo Lucarelli che propone una riflessione sulla neurodiversità attraverso le eccentriche vite di personaggi celebri. Dal 26 febbraio su Sky Documentaries MAURO ROSTAGNO. L'UOMO CHE VOLEVA CAMBIARE IL MONDO, la docuserie Sky Original con la partecipazione di Roberto Saviano, che farà affiorare la verità sull’omicidio del giornalista ucciso in Sicilia nel 1988. Arriva in tv anche UOMINI E DEI. LE MERAVIGLIE DEL MUSEO EGIZIO, un emozionante documentario Sky Original alla scoperta del Museo Egizio di Torino attraverso la narrazione di Jeremy Irons (a febbraio su Sky Arte e NOW). Infine, le imprese di Giacomo Agostini, uno dei più grandi piloti del motociclismo italiano, saranno raccontate nel documentario AGO (su Sky Documentaries e NOW a marzo).

Dopo il successo del podcast sulla tragedia avvenuta all’Hotel Rigopiano, l’inchiesta giornalistica di Pablo Trincia diventa una docuserie Sky Original: E POI IL SILENZIO. IL DISASTRO DI RIGOPIANO – LA SERIE su Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime e sempre disponibile on demand. Il racconto si avvale di un’ampia raccolta di materiali audiovisivi: dalle impressionanti immagini delle operazioni di soccorso, ai preziosi contributi video condivisi dai familiari delle vittime e dei superstiti; sollevando molti dubbi sul fatto che la tragedia di Rigopiano sia stata solo un tragico evento naturale e puntando il dito sulle responsabilità dell’uomo.





A NATALE OGNI GIORNO UN EVENTO E TANTI SPECIALI

NELLA CASA DELLO SPORT DI SKY

OLTRE1.000 ORE DI PROGRAMMAZIONE LIVE,

PRODUZIONI ORIGINALI E RUBRICHE

PER LE FESTE DI SKY SPORT

SU SKY SPORT E IN STREAMING SU NOW



UNA SEQUENZA NON STOP FINO AL NUOVO ANNO

DAL CALCIO CON LE SFIDE DI SERIE A,

IL BOXING DAY DI PREMIER LEAGUE,

I MATCH DI BUNDESLIGA, LE COPPE EUROPEE E LA SERIE C NOW

AL GRANDE BASKET EUROPEO TRA EUROLEGA ED EUROCUP,

IL XMAS DAY DI NBA, IL VOLLEY CON LA CEV CHAMPIONS LEAGUE,

IL RUGBY, IL GOLF, IL PADEL E TANTI ALTRI APPUNTAMENTI LIVE

E NEI GIORNI DI FESTA, LE GRANDI PRODUZIONI ORIGINALI E GLI SPECIALI

PER RIVIVERE IL MEGLIO DEL 2024 DI TUTTI GLI SPORT

TRA CALCIO, TENNIS, MOTORI E TANTO ALTRO ANCORA

DAL 6 GENNAIO TORNA

CALCIOMERCATO - L’ORIGINALE

IN DIRETTA DA SIENA, SUTRIO, PRATO NEVOSO, VAL DI SOLE



Ogni giorno un evento per il Natale nella Casa dello Sport di Sky. In arrivo oltre 1.000 ore di appuntamenti live, tanti speciali e Produzioni Originali nella full immersion che Sky Sport proporrà per tutto il periodo delle Feste. Su Sky e in streaming su NOW fino al 6 gennaio tante sfide appassionanti e rubriche per rivivere il meglio di tutti gli sport dell’anno che sta per concludersi. Il grande sport in campo tutti i giorni: dal calcio con le 3 partite a turno di Serie A, il Boxing Day di Premier League, i match di Bundesliga, le Coppe Europee e la Serie C NOW, al grande basket europeo tra Eurolega ed Eurocup, l’NBA Christmas Day, la CEV Champions League di volley, il padel e tanti altri appuntamenti live.

IL GRANDE CALCIO - Serie A sempre in campo durante il mese di dicembre con tanti match in programma su Sky, tra cui Juventus-Venezia (14 dicembre), Como-Roma (15 dicembre), Atalanta-Empoli (22 dicembre) e Inter-Como (23 dicembre), per poi chiudere il 2024 con le sfide di altissima classifica Lazio-Atalanta (28 dicembre) e Juventus-Fiorentina (29 dicembre). Tutte arricchite dagli studi pre e postpartita, con le analisi esclusive firmate dai talent di Sky Sport e inviati sempre su tutti i campi. Non si ferma neanche il grande calcio delle Coppe europee: prosegue la UEFA Champions League (di cui Sky ha i diritti in esclusiva di 185 partite su 203 a stagione) con gli incontri tra le big d’Europa come le esclusive di Bayer Leverkusen-Inter e Atalanta-Real Madrid (10 dicembre), Milan-Stella Rossa e Benfica-Bologna (11 dicembre). E ogni serata di Coppe, studi pre e postpartita, ospiti, analisi e commenti della super squadra di Sky Sport. In esclusiva, in UEFA Europa League ecco Ajax-Lazio e Roma-Braga (12 dicembre), mentre in UEFA Conference League – sempre in esclusiva - doppio impegno per la Fiorentina, contro LASK (12 dicembre) e Vitoria (19 dicembre).

Entrano nel vivo Premier League inglese e Bundesliga tedesca. E se in Germania si gioca fino alla Vigilia di Natale, con tre giornate di campionato prima della breve sosta per le festività (nei weekend del 13/14/5 dicembre e del 20/21/22 dicembre), in Inghilterra, come da tradizione, inizia uno straordinario periodo di gol ed emozioni senza sosta, con la Premier League che va in campo per ben sei turni. Particolarmente attesa, come ogni anno, la giornata che ruota attorno al Boxing Day (26 dicembre), che si apre con City-Everton e termina con Liverpool-Leicester. Ma anche prima, tra il derby di Manchester (15 dicembre) e Tottenham-Liverpool (22 dicembre), e dopo, con Liverpool-Manchester United (5 gennaio) le emozioni non mancheranno.

In Italia c’è anche tanta Serie C, che gioca anche nel weekend prenatalizio (tra il 20 e il 23 dicembre) e nel fine settimana “lungo” dell’Epifania (tra il 4 e il 6 gennaio).

TENNIS, BASKET E TANTO ALTRO - Il tennis chiude con le stelle di domani delle Next Gen Finals di Gedda (dal 18 al 22 dicembre) un 2024 straordinario, per poi tuffarsi subito nel nuovo anno. Dal 30 dicembre in diretta esclusiva i tornei ATP di Brisbane e Hong Kong e in diretta i tornei WTA di Brisbane e Auckland. In arrivo 5 giornate di Eurolega in 30 giorni per gli appassionati di basket europeo con le sfide tra le grandi, come Baskonia-Virtus Bologna (12 dicembre), Barcellona-Milano (13 dicembre), Panathinaikos-Milano (17 dicembre), Olympiacos-Virtus Bologna (18 dicembre), Virtus Bologna-Barcellona e Milano-Bayern (20 dicembre), Milano-Olympiacos (26 dicembre), Virtus Bologna-Asvel (27 dicembre), Asvel-Milano (2 gennaio) e Panathinaikos-Virtus Bologna (3 gennaio). Trento e Venezia proseguono il loro percorso in Eurocup, così come le 6 squadre italiane impegnate nella CEV Champions League di pallavolo: le donne in campo il 10 (Conegliano-Plovdiv) e l’11 dicembre (Milano-Kamnik e Scandicci-Stoccarda), gli uomini la settimana dopo (Monza-Fenerbahce il 17 dicembre, Milano-Innsbruck il 18 e Perugia-Saint Nazaire il 19).

Intanto, oltreoceano va in scena una intensissima fase della stagione NBA: ogni settimana almeno 10 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW, di cui 5 con il commento in italiano, e poi due date da ricordare: il 17 dicembre per la finale dell’Emirates NBA Cup e il 25 dicembre con il tradizionale appuntamento dell’NBA Christmas Day, una non stop di puro basket spettacolo per cinque, imperdibili, sfide: da New York Knicks-San Antonio Spurs a Phoenix Suns-Denver Nuggets passando per Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves, Boston Celtics-Philadelphia 76ers e Golden State Warriors-Los Angeles Lakers. Ogni giorno, sui canali di Sky Sport, risultati, highlights e approfondimenti per non perdere neanche un canestro.

Dicembre è anche il mese delle Finals del Premier Padel, a Barcellona dal 18 al 22; dell’inizio della nuova stagione del golf, con l’Alfred Dunhill Championship (dal 12 al 15) e l’AfrAsia Bank Mauritius Open (dal 19 al 22 dicembre); del doppio derby italiano nello United Rugby, Zebre-Benetton Treviso (il 21 e il 28).

PRODUZIONI ORIGINALI E SPECIALI Dicembre è il mese ideale per rivivere i momenti di sport che hanno scritto questo 2024 e immergersi nelle storie dei grandi campioni. Da segnare sul calendario gli appuntamenti con le immancabili Produzioni Originali Sky Sport – su Sky, in streaming su NOW e disponibili on demand - dedicate al racconto delle vittorie e delle rivincite, delle imprese esemplari, recenti e lontane, del mondo dello sport.

Si inizia venerdì 13 dicembre con un documentario che contiene una lunga e profonda intervista, realizzata in collaborazione con Intesa San Paolo: Jasmine Paolini: il mio anno, la mia storia. Un anno da incorniciare per Jasmine Paolini, durante il quale ha raggiunto la quarta posizione del ranking mondiale, nella stagione dei due titoli WTA 1000 e soprattutto nell’anno dello storico primo oro olimpico, a Parigi, per l’Italia del tennis. L’ascesa straordinaria alla vetta del tennis mondiale di una ragazza, e il suo percorso umano, vengono raccontati attraverso le testimonianze, tra le altre, del suo allenatore Renzo Furlan, della capitana di BJK Cup Tathiana Garbin e della sua compagna di doppio Sara Errani.

La settimana dopo, damercoledì 18 dicembre (primo passaggio su Sky Sport Tennis alle 20), l’anteprima del nuovo talk dedicato al tennis: Sky Tennis Club. Stefano Meloccaro guida la discussione con Flavia Pennetta che sarà ospite fissa, Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido e Neri Marcorè. Un’ora di approfondimento sui temi che riguardano il presente ma anche il passato dello sport che ha regalato più soddisfazioni agli appassionati italiani negli ultimi due anni.

E ancora, come da tradizione natalizia, l’appuntamento con Federico Buffa. Da venerdì 20 dicembre, il primo episodio della nona puntata di Federico Buffa Talks sarà dedicato alle Storie di Natale, per rivivere i momenti più esaltanti dell’anno che sta per concludersi e avvicinarsi a quelli che ancora si dovranno disputare. Dal 27 dicembre in programma il secondo episodio: Buffa e il direttore di Sky Sport Federico Ferri incontreranno Matteo Berrettini. Un campione ritrovato, dal momento nero dopo la finale di Wimbledon 2021 alla rinascita, a tal punto da guidare l’Italia azzurra del tennis maschile a sollevare da grande protagonista la Coppa Davis 2024 insieme a Jannik Sinner.

Dicembre è anche sinonimo di luce, calore e allegria. Il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre, pronti per Di Canio Premier Special – The sound of football. Il legame stretto tra musica e calcio, due delle più grandi passioni popolari, è vivo da oltre un secolo e si snoda tra i grandi successi trasformati in canti da stadio, gli artisti che frequentano gli spalti, gli inni che fanno classifica. Paolo Di Canio accompagna gli spettatori in un percorso tra il mondo musicale e quello del football.

Si continua venerdì 3 gennaio, con un altro grande documentario prodotto da Sky Sport: Michele Padovano – Innocente. 17 anni senza libertà. Al centro della storia il lungo calvario giudiziario che ha subito l’ex attaccante della Juventus campione d’Europa nel 1996, terminato dopo lunghissimi anni nei quali ha perso tutto per difendersi, fino a ottenere l’assoluzione con formula piena. In onda in due episodi, dal 3 e dal 10 gennaio.

Inoltre, disponibili on demand: l’ultima puntata di Giorgio Porrà, L’Uomo della Domenica – Totò Schillaci. Occhi di ragazzo, con il ritratto dell’eroe di Italia ’90, e Sinner, oltre il tennis – Capitolo 3,il dialogo a tu per tu con il campione, per celebrare il primo anno da numero uno del tennis. A Sinner verrà dedicata da Sky Sport una giornata speciale, con il meglio della sua stagione, i suoi migliori colpi e la riproposizione dei tre capitoli delle grandi esclusive concesse da Jannik negli ultimi tre anni.

Non mancheranno gli speciali per ripercorrere, tra Natale e Capodanno, il meglio di tutti gli sport che hanno scaldato la passione nel 2024. Dal calcio ai motori, con le imprese vincenti dei protagonisti di Formula 1 e MotoGP, fino agli speciali dedicati a tennis (con i cento colpi che ci hanno fatto sognare di più in questo anno magico), rugby, golf e tanti altri sport. Tra questi, da non perdere, per la F1, lunedì 23 dicembre, 4 amici al box – Jannik e Stefano, una chiacchierata inedita con Sinner e Domenicali e, per la MotoGP, Un anno perfetto, intervista esclusiva al campione del Mondo MotoGP Jorge Martin nella stagione che l’ha portato alla conquista del suo primo titolo mondiale e Un anno di MotoGP, Un anno di Moto2 e Un anno di Moto3,tre speciali dedicati alla stagione 2024 delle tre classi del Motomondiale, attraverso le immagini più belle e i dietro le quinte delle gare più avvincenti.

Giovedì 26 dicembre NBA Talk con Andrea Bargnani e, a rotazione sui canali Sky Sport, 37th America's Cup - Un viaggio incredibile, lo speciale sull’avventura di Luna Rossa – e non solo – nell’ultima America’s Cup a Barcellona. Martedì 28 dicembre, spazio al tennis, su Sky Documentaries con Leggende del tennis, un approfondimento di come questo sport sia cambiato durante quella che è considerata la sua epoca d’oro. Attraverso immagini d’archivio e interviste esclusive ai più grandi tennisti di sempre, la docu-serie dà voce agli eroi che hanno preso parte ad alcune delle partite più famose della storia e che hanno avuto un impatto significativo in campo e al di fuori. Con John McEnroe, Billie Jean King, Bjorn Borg, Chris Evert e Martina Navratilova.

TORNA “CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE” -Dal 6 gennaio al 3 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW torna un altro immancabile appuntamento, tra i più attesi del periodo post natalizio: Calciomercato – L’Originale. Dopo lo straordinario successo del tour estivo, il programma del trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna torna a mostrare un altro pezzo d’Italia nella sua versione on tour. Questo inverno, la trasmissione toccherà altre quattro splendide località: Siena, città d’arte e cultura (dal 6 al 10 gennaio), Sutrio – Friuli Venezia Giulia (dal 13 al 17 gennaio), Prato Nevoso (dal 20 al 24 gennaio), Ossana, Val di Sole - Trentino (dal 27 al 31 gennaio). In particolare, la settimana dal 13 al 17 gennaio sarà speciale: il 13, Calciomercato - L’Originale racconterà infatti anche il post partita di Monza-Fiorentina, mentre il 14 quello di Atalanta-Juventus. Inoltre, nelle due settimane finali - dal 20 al 24 gennaio e dal 27 al 31 gennaio - nei giorni di Coppe (rispettivamente 21-22-23 e 29-30 gennaio) la trasmissione andrà in onda alle 19 prima dello studio di UEFA Champions League condotto da Federica Masolin. Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli - avrà sempre la musica come protagonista delle serate invernali a partire dalla nuova canzone “Il chiodo fisso”, scritta e interpretata da Alessandro Bonan.

SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I SOCIAL DI SKY SPORT -Sarà un Natale “all news” su Sky Sport 24, che per tutto il periodo delle feste proporrà una carrellata di best moments in onda durante le varie edizioni. E per accogliere al meglio il 2025, martedì 31 dicembre e mercoledì 1° gennaio, appuntamento con lo speciale Un anno di sport, un film per rivivere, ricordare e tornare a emozionarsi con i migliori momenti sportivi di quest’anno. Grandi contenuti non stop anche su sito e social: la copertura degli eventi sportivi sarà costante su skysport.it, in versione ottimizzata per tutti i device mobili, con video, live blog e podcast, insieme agli approfondimenti di Sky Sport Insider, lo spazio online editoriale premium. Il sito e l’App Sky Sport confermano un grande seguito con 12 milioni di utenti unici medi, 397 milioni di visite totali, 1.7 miliardi di pageviews e 225 milioni di video views complessive per il 2024. Gli account social di #SkySport, in cima al panorama social italiano, raggiungono invece una community complessiva di 17 milioni di followers tra Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, e la novità di WhatsApp, realizzando nel complesso 804 milioni di interazioni e 3.7 miliardi di video views Inoltre, in termini di Total Audience digitale, quest’anno Sky Sport ha totalizzato 19 milioni di utenti medi tra social e web.

LA CAMPAGNA DELLE FESTE - “Il calcio sulla rotta più dura”. È il claim della nuova campagna Sky Sport, ideata e realizzata dalla Sky Creative Agency, on air dal 30 novembre al 22 dicembre. I galeoni dei grandi club di Serie A, Premier League e Bundesliga devono attraversare mari ghiacciati, pieni di iceberg e pericolose insidie. E, ovviamente, scambiarsi bordate sempre più potenti per vincere le loro sfide. È un mese di dicembre entusiasmante, da vivere su Sky Sport.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming