Pablo Trincia incontra il pubblico nel negozio Sky di Milano in Corso XXII Marzo 5

Un appuntamento imperdibile per i milanesi appassionati di podcast, storie vere e coinvolgenti: venerdì 20 dicembre alle 17.00, presso il negozio Sky di Corso XXII Marzo 5, Pablo Trincia, giornalista e autore del podcast e della docuserie Sky Original E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano, sarà protagonista di un esclusivo meet & greet aperto al pubblico.

Durante l’evento, Pablo Trincia racconterà il “dietro le quinte” dell’inchiesta che ha ricostruito con grande cura e intensità il tragico evento del 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse l’Hotel Rigopiano di Farindola, in Abruzzo, causando 29 vittime. L’autore ripercorrerà le sfide del lavoro di ricerca e le emozioni vissute nel dare voce a sopravvissuti, soccorritori e familiari delle vittime.

L’incontro offrirà un’occasione unica per ascoltare direttamente dall’autore i dettagli più inediti e toccanti della produzione, seguita da un momento dedicato alle domande del pubblico. A seguire, Pablo sarà disponibile per foto e autografi con tutti i partecipanti.

La docuserie E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW, mentre il podcast è sempre disponibile su tutte le piattaforme streaming, e rappresenta un’intensa testimonianza di resilienza e memoria, raccontata con il rigore e la sensibilità che contraddistinguono Pablo Trincia.

La storia, che parte delle ore tragiche dell’incidente, si sviluppa grazie al racconto dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime, tra cui: Francesca Bronzi, estratta viva dopo circa 50 ore; Emira De Acetis, moglie di Roberto Del Rosso, proprietario dell’hotel; Rossella Del Rosso, sorella di Roberto; Pasquale Iannetti, guida alpina e membro della commissione regionale che nel 1992 aveva fatto nascere la legge regionale nota come ‘Carta valanga’ prima nel suo genere in Italia ma mai applicata fino al 2021, 4 anni dopo la tragedia di Rigopiano; Giampaolo Matrone, estratto vivo da sotto le macerie il 21 gennaio 2017, dopo 62 ore; Giampiero Parete, il primo a chiamare i soccorsi alle ore 17:08 senza essere creduto nell’immediato; Fabio Salzetta, manutentore dell’hotel, sopravvissuto perché fuori dalla strutturae Marco De Felici e Fabio Tabanella, del Comando dei Vigili del Fuoco;

Il podcast è arricchito da testimonianze inedite e audio, condivisi proprio dalle famiglie coinvolte nella tragedia, così come fondamentali si sono rivelate le testimonianze e i materiali d’archivio dei soccorritori e gli atti processuali, per offrire un contributo di verità all’opinione pubblica su una vicenda che appare, ancora oggi, inspiegabile. È stata una tragica fatalità, oppure quelle persone non dovevano trovarsi lì? Perché nessuno ha liberato dalla neve la loro unica via di fuga? Molte cose non hanno funzionato, e non solo quel giorno. Per questo i sopravvissuti e i parenti delle vittime ancora oggi lottano perché sia fatta luce sulla verità.

“E poi il silenzio” è un podcast Originale di SKY Italia e SKY TG24 realizzato da Chora Media, scritto da Debora Campanella e Pablo Trincia. La sigla, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi; la post-produzione è di Michele Boreggi; la viola della sigla è suonata da Ilona Balint. La creative producer è Audrey Gouband. Il podcast è stato realizzato con la collaborazione di Francesca Abruzzese, Eleonora Numico, Antonella Serecchia e per Sky di Elena Pomè; La producer per Chora Media è Ilaria Celeghin. I fonici di presa diretta sono: Giacomo Avanza, Michele Boreggi, Stefano Chieroconi, Tommaso Gentile, Nico Belisari Di Pietro e Miguel Porras Ramos. I fonici di studio sono: Walter Biondi, Guido Fioravanti e Alessandro Pette per Sky; Andrea Giuseppini per Studio Tracce; Luca Possi per Chora Media. Per SKY TG24: Il Direttore è Giuseppe De Bellis; Il Vicedirettore Vicario è Omar Schillaci; I Vicedirettori sono Michele Cagiano, Alessandro Marenzi e Daniele Moretti; la Head of News Production è Alessandra Berardi. Si ringrazia Alessia Rafanelli per il lavoro iniziale di ricerca. E infine si ringraziano per l’uso dei loro archivi: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, La Guardia di Finanza, Il Centro, l’archivio di SKY TG24, il Comitato per le vittime di Rigopiano e tutti coloro che hanno voluto condividere con noi i loro ricordi.

