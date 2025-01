Addio a Rino Tommasi, Maestro del Giornalismo Sportivo da Canale 5 e Tele+ fino a Sky Sport

Lo sport italiano è in lutto per la scomparsa di Rino Tommasi, il giornalista sportivo che avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 23 febbraio. Tra i grandi maestri della professione, Tommasi ha scritto pagine indelebili del giornalismo italiano, spaziando dalla boxe al tennis. Per decenni ha raccontato questi sport in Italia, lasciando un segno con le sue analisi e telecronache, dapprima su Tele+ (di cui fu il primo direttore) e poi su Sky Sport, insieme all'amico Gianni Clerici.

Nato a Verona il 23 febbraio 1934, Rino Tommasi è stato la voce più amata del tennis italiano. Indimenticabili le sue telecronache insieme a Gianni Clerici, arricchite da aforismi eterni, come il celebre "circoletto rosso". Esperto anche di boxe, Tommasi è stato organizzatore pugilistico per oltre dieci anni e ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando con varie testate, tra cui il Messaggero, Tuttosport e la Gazzetta dello Sport, per cui ha scritto per più di quarant'anni. Dal 1981 ha intrapreso la carriera televisiva, diventando il primo direttore dei servizi sportivi di Canale 5 e, successivamente, di Tele+, fino alle memorabili telecronache su Sky Sport, caratterizzate da classe, stile e ironia.

Di lui, Gianni Brera scrisse: "Un cervello essenzialmente matematico, però capace di digressioni etico-fantastiche quali consentono sport come il pugilato e il tennis. Rino Tommasi va chiamato Professore, senza la minima ombra di esagerazione scherzosa."

Le sue invenzioni linguistiche sono rimaste nella memoria collettiva: circoletto rosso, Veronica, punteggio isoscele, voleé agricola, nastro azzurro, e il celebre "gli ha fatto fare il tergicristallo". Espressioni spesso utilizzate durante le sue telecronache accanto al grande amico Gianni Clerici, autentiche perle di saggezza e ironia.

Nel corso della sua carriera, Rino Tommasi ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti prestigiosi. Nel 1982 e nel 1991 è stato premiato dall'ATP come Tennis Writer of the Year, mentre nel 1993 ha vinto il prestigioso Ron Bookman Media Excellence Award.