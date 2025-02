Safer Internet Day: Sky lancia iniziative per la Sicurezza Online e il Benessere Digitale

Oggi 11 Maggio 2025, in occasione del Safer Internet Day promosso dalla Commissione Europea, prende il via un intero mese dedicato alla sicurezza online. In un'epoca in cui la rete è diventata una parte imprescindibile delle nostre vite quotidiane, è essenziale focalizzarsi su come sfruttare al meglio le sue potenzialità, garantendo al contempo la protezione e il benessere degli utenti, in particolare dei più giovani. Per Sky, questo evento rappresenta un'occasione fondamentale per ribadire il proprio impegno a supporto di un utilizzo sicuro e consapevole della rete.

Da sempre, Sky si distingue per la sua attenzione alle tematiche legate alla sicurezza online, un impegno che risale al 2016, anno in cui l'azienda è entrata a far parte dell'Advisory Board del progetto Generazioni Connesse, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM). Questo programma è una delle principali iniziative nazionali per sensibilizzare e formare le nuove generazioni sull'uso responsabile della rete, con un focus particolare sulla prevenzione del cyberbullismo e delle illegalità digitali. L’obiettivo è creare una comunità digitale più inclusiva e protetta, capace di offrire alle giovani menti gli strumenti necessari per navigare in modo sicuro e consapevole in un ambiente sempre più complesso.

In quest'ottica, Sky non si limita ad aderire a iniziative di sensibilizzazione, ma partecipa attivamente con eventi e attività pratiche, che coinvolgono direttamente studenti, educatori e famiglie. Le scuole sono infatti uno degli ambienti privilegiati per promuovere la cultura della sicurezza digitale: durante il mese di febbraio, l'azienda organizzerà una serie di incontri e workshop nelle scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi e le opportunità che la rete offre. Inoltre, Sky darà il suo contributo anche attraverso il coinvolgimento dei suoi esperti all'interno degli SkyUp DigitalHub, che fungono da centri di formazione e sviluppo delle competenze digitali per i giovani.

Questo mese sarà quindi un'occasione per Sky di rinnovare il suo impegno in favore della sicurezza digitale, con attività che non solo mettono in luce i pericoli del web, ma puntano anche a promuovere una cultura positiva e proattiva, che favorisca la crescita di competenze tecniche e sociali indispensabili per affrontare le sfide della rete. Il Safer Internet Day non è solo un momento di riflessione, ma un trampolino di lancio per iniziative che continueranno a lungo, coinvolgendo sempre più giovani e famiglie in un percorso educativo verso una rete più sicura e consapevole.

Con l’hashtag #TogetherForABetterInternet, Sky rinnova il suo impegno per costruire un ambiente digitale più sicuro e positivo, dove la crescita personale, la conoscenza e il rispetto reciproco possano prosperare. In un mondo sempre più connesso, la responsabilità è condivisa e ciascuno può contribuire a rendere la rete un luogo migliore per tutti. Il Safer Internet Day non è che l’inizio di un percorso che ci vedrà impegnati a lungo, con il sostegno di tutti coloro che credono che una navigazione sicura sia possibile e fondamentale per il futuro delle generazioni a venire.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming