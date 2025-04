The Last of Us conquista Milano: oltre 1000 fan all’evento Sky e NOW al Museo della Scienza

Grande successo per il weekend, a Milano, dedicato a una delle serie più amate di sempre: sabato 5 e domenica 6 aprile l’evento THE LAST OF US: REWATCH & SURVIVE, organizzato da Sky e NOW in partnership con Billboard Italia al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, ha visto la partecipazione di più di 1000 persone, che hanno vissuto in prima persona le inquietanti atmosfere post-apocalittiche della serie Sky Exclusive targata HBO vincitrice dell’Emmy Award® ispirata al celebre videogioco.

Un programma fittissimo di appuntamenti fra proiezioni, confronti, musica, photo opportunity e cosplayer che ha coinvolto un pubblico di appassionati che ha rivissuto le emozioni della prima stagione e ha anche avuto l’opportunità di vedere in anteprima una scena dei nuovi episodi in arrivo il 14 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Dopo la proiezione di ciascuno degli episodi del primo ciclo da record di una serie riuscita nell’impresa di entusiasmare la critica e i fan del videogioco sviluppato da Naughty Dog conquistando un fandom di milioni di spettatori fra giocatori e non dell’acclamato videogame per PlayStation, diversi panel condotti da tantissimi content creator e talent che hanno raccontato le loro esperienze col videogioco e si sono confrontati con il pubblico sull’adattamento TV firmato Craig Mazin e Neil Druckmann.

Sabato ha preso parte alla discussione del primo panel “Il potere del cinema e dello storytelling” Mr. Marra che si è confrontato con il collettivo ArteSettima sulla potenza della storia al centro di The Last of Us. Camilla Boniardi e Guglielmo Scilla, nel panel “Tra vivere e sopravvivere: l’amore in The Last of Us”, hanno commentato il terzo episodio dedicato alla struggente storia di Bill e Frank. Maurizio Merluzzo e i doppiatori di Bella Ramsey e di Pedro Pascal, Arianna Vignoli e Lorenzo Scattorin (voce di Joel sia nel videogioco che nella serie) hanno chiuso la prima giornata con il panel “Dietro le voci di The Last of Us”, raccontando i segreti di questo affascinante lavoro.

Victor Laszlo e i ragazzi della Slimdogs hannoaperto il dibattito domenica con il panel“The Last of Us: come ca**o hanno fatto?” commentando alcune scene di backstage e del making of della serie, riprendendo il loro omonimo format. Pow3r e Machedavvero, in un panel moderato da Himorta, “The Last of Us: dal videogioco alla serie” hanno discusso insieme il settimo e ottavo episodio. A seguire Diego Naska e Alessio Stigliano, dopo la proiezione dell’ultimo episodio della prima stagione nel panel “The Last of Us: quando la musica racconta” hanno analizzato la colonna sonora della serie, prima di lasciar spazio a una performance acustica di Naska.

Mocho ha portato i suoi iconici burger targati Meat Crew, che gli ospiti hanno potuto gustare prima dell’inizio di ciascun appuntamento.

Concept design e production: NOku.

Basata sull’acclamato franchise videoludico sviluppato da Naughty Dog per le console PlayStation®, “The Last of Us” è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television, produttori esecutivi sono anche Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan ed Evan Wells. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog.

