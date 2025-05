David di Donatello 2025: trionfa la serie Sky L’arte della gioia. Premi a Vermiglio, Diamanti e Berlinguer

La serie Sky Original di Valeria Golino L’ARTE DELLA GIOIA vede trionfare le sue protagoniste ai settantesimi David di Donatello consegnati ieri. Tecla Insolia, magnetica protagonista della serie nei panni della spregiudicata e sensuale Modesta, è la migliore attrice dell’anno; Valeria Bruni Tedeschi vince il David di Donatello come miglior attrice non protagonista per la sua performance nei panni della Principessa Gaia Brandiforti.

Disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la serie vede assegnata dall’Accademia del cinema italiano presieduta da Piera Detassis anche una terza statuetta di peso, per la sceneggiatura non originale: quella con cui Valeria Golino, Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo hanno “domato” il capolavoro postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi) è la migliore dell’anno.

Presentata in anteprima al settantasettesimo Festival di Cannes e uscita lo scorso anno anche in sala con Vision Distribution, in due parti, la serie prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film aveva raccolto ben on ben 14 nomination, figurando in tutte le categorie principali nonché in quelle tecniche.

Su Sky Cinema sono già disponibili i film protagonisti della serata: il trionfatore VERMIGLIO di Maura Delpero, che si è aggiudicato ben 7 David, tra i quali spiccano i premi al Miglior film, Miglior sceneggiatura originale e per la Miglior regia, quest’ultimo andato per la prima volta a una donna; lo Sky Exclusive DIAMANTI di Ferzan Ozpetek, vincitore del David dello Spettatore; NAPOLI - NEW YORK di Gabriele Salvatores che ha ottenuto 2 premi, Migliori effetti visivi e il David giovani; 3 David a GLORIA! tra cui il Miglior esordio alla regia andato a Margherita Vicario; e in arrivo lunedì 26 maggio BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE vincitore di 2 David: Miglior attore protagonista andato a Elio Germano e Miglior montaggio.

SINOSSI - Modesta, nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terra ancora più povera, è la protagonista di questa storia drammatica e avventurosa. Fin dall’infanzia, animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di amore e di libertà, è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità, senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale a cui sembra predestinata. Dopo un tragico incidente che la strappa alla sua famiglia, viene accolta in un convento e, grazie alla sua intelligenza e caparbietà, diventa la protetta della Madre Superiora. Il suo cammino la conduce poi alla villa della Principessa Brandiforti, dove si renderà indispensabile ottenendo sempre più potere nel palazzo. Questo suo incessante movimento di emancipazione si accompagna a un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a varcare il confine tra lecito e illecito, conquistando giorno dopo giorno il suo diritto al piacere e alla gioia.

L’arte della gioia è stata realizzata con il sostegno della Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

I FILM PREMIATI AI DAVID 70 disponibili SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Su Sky Cinema, disponibili on demand

VERMIGLIO

Sky Exclusive DIAMANTI

GLORIA!

NAPOLI - NEW YORK

e in arrivo

BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE da lunedì 26 maggio

disponibili su Sky Primafila anche

FAMILIA

ANORA ù



