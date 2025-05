Mago Forest protagonista della nuova campagna Sky Stream: la TV del futuro è qui

È Mago Forest il volto della nuova campagna dedicata a Sky Stream. Istrionico e imprevedibile come sempre, è protagonista di una serie di improbabili record televisivi, al confine tra l’assurdo e il bizzarro. Ed è proprio in questo contesto che entra in scena Sky Stream, l’unico box che permette di scegliere, in modo facile e veloce, tra i tanti contenuti, live e on demand, di Sky, delle principali app in streaming e canali in chiaro. Una scelta ironica, che dà alla campagna uno stile inconfondibile per raccontare un modo nuovo di vivere la TV.

La campagna multi-soggetto è ambientata nel corso di una conferenza stampa dai toni a dir poco surreali. Forest, medaglia al collo e sguardo compiaciuto, racconta ai giornalisti presenti le sue improbabili imprese da guinness: dall’installazione più complicata di sempre all’infinita serie di click necessari per trovare qualcosa da guardare in TV. Ma proprio mentre si gode l’applauso, un giornalista più esperto fa calare il gelo nella sala stampa e lo interrompe con una domanda che cambia tutto: “Ma lei lo sa che c’è Sky Stream?”.

La domanda lo coglie inevitabilmente di sorpresa e apre la porta a un mondo completamente diverso, dove i suoi “record” diventano improvvisamente superati. Sky Stream, infatti, è la soluzione a tutte queste assurde situazioni. Compatto e maneggevole, si installa in pochi minuti, senza bisogno della parabola né dell’intervento di un tecnico, e può essere spostato comodamente da una stanza all’altra della casa. La Home, semplice e intuitiva, mostra subito il meglio di Sky, delle app e i canali in chiaro, tutto in un’unica interfaccia facile da navigare. La ricerca evoluta è accessibile anche con la voce e permette di trovare all’istante tutto ciò che si vuole con i risultati da tutte le piattaforme disponibili, partendo da un titolo, un attore, un regista o un genere specifico. Con Sky Stream guardare la TV diventa più semplice, immediato e con tutto a portata di mano.

La pianificazione della campagna, creata e prodotta dalla Sky Creative Agency, si concentra sui canali Digital, Connected TV e Retail e si articola in più soggetti creativi, ciascuno dedicato a un punto di forza di Sky Stream. Una specifica declinazione della campagna è, inoltre, in onda sui canali della piattaforma Sky e si rivolge a chi è già cliente, per promuovere le funzionalità avanzate che hanno a disposizione, come le Playlist di Sky Stream e Sky Glass e le Registrazioni di Sky Q via satellite, ma anche i servizi che arricchiscono l’esperienza degli abbonati, come Sky Go.

CREDITS

Agency: Sky Creative Italy

Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano

Creative Director: Mario Esposito / Sara Bottani

Head of Business: Manuela Bandiera

Head of Production&Operations: Annalisa Orsi

Head of Brand and Strategy: Claudia Strada

Senior Account Director: Simone Lucarelli

Art Director: Germana Laudanna

Copywriter: Emanuele Accurli / Alessandro Adorno

Executive Producer: Sara Benvenuto

Motion Designer e Colorist: Alessandro Arrighini

Content Creator: Chiara Sabella

Video editor: Marcello Franco / Francesco Di Battista

Casa di produzione: Roadmovie

Regia: Carlani / Dogana

Post-produzione video: Roundabout

Post-produzione audio: Luca Lo Tito

Fotografo: Paolo Cecchin

