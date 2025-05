Real Madrid, la docuserie su Sky e NOW per raccontare una delle squadre più forti del mondo

Arriva su Sky la docuserie che segue la stagione 2023-24 del Real Madrid. Dopo aver rinforzato la squadra per un decennio leggendario, vincendo sei Champion League e diventando un caso unico nella storia del calcio, la squadra perde quattro giocatori chiave per infortuni, compromettendo così l’assetto della squadra. Nel Real Madrid, l'ambizione e l'esigenza di conquistare tutti i titoli mette alla prova ogni anno la dirigenza, il personale tecnico e i giocatori. Nella stagione 2023-24 il club si è rinforzato, per essere in grado di affrontare la sfida: completare un decennio che può trasformare la squadra in leggenda e scrivere un nuovo capitolo d'oro nella storia del calcio.

Nell'ultimo periodo, il Real Madrid è diventato un caso unico nella storia dello sport. La squadra di calcio spagnola sarà protagonista della docuserie “Real Madrid”in sei puntate, disponibili in binge su Sky Documentaries da mercoledì 21 maggio alle 21.15, in esclusiva in italiano, anche in streaming su NOW e disponibile on demand.

Con al comando Carlo Ancelotti, figura iconica nel calcio, nonché uno dei tecnici più rispettati e vincenti nella storia dello sport, la squadra affronta la sfida di realizzare l’impossibile, grazie anche all’aggiunta di nuove stelle. La docuserie seguirà infatti da vicino alcuni dei volti più conosciuti nel calcio: Bellingham, Vinicius e Modrić.

REAL MADRID è una docuserie in sei puntate, tutte disponibili in esclusiva in italiano da subito su Sky Documentaries da mercoledì 21 maggio alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

