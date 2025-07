Fayna Sky Sport Insider: «Ostia, mare e mercato: il calcio abbraccia la storia, il cuore si ferma per Jota»

Settimana intensa e drammatica quella che ci ha accompagnato sulla costa laziale, con Ostia protagonista di un’edizione speciale di Calciomercato L’Originale. Sportivamente parlando, la tappa di Ostia è quella che ha visto Inter e Juve abbandonare il Mondiale per Club, eliminate rispettivamente da Fluminense e Real Madrid. Ma non è stata solo la settimana dell’uscita dalle coppe: sul mercato l’Inter ha preso Bonny, il Milan ha chiuso per Ricci, la Juve ha accelerato per David, mentre il Napoli ha lavorato su Lang e il Torino ha subito rilanciato dopo la cessione del suo capitano.

Una settimana di trattative, voci e strategie, che però è stata tragicamente segnata dalla notizia della morte di Diogo Jota, vittima insieme al fratello André Silva di un incidente stradale. Il 28enne attaccante portoghese del Liverpool si era sposato pochi giorni prima con la madre dei suoi tre figli. Davanti a una tragedia del genere, il calciomercato e tutto il resto si fermano. Rimane il dolore per una vita spezzata troppo presto.

LA NUOVA TOURNÈE - Saranno 9 le splendide località che ospiteranno i racconti delle trattative di mercato, con l’inimitabile format ricco di notizie e al tempo stesso leggero e spensierato: si parte subito con Olbia, San Pantaleo (2-6 giugno), con la seconda settimana ancora in terra sarda, a Golfo Aranci (9-13 giugno). La terza settimana si aprirà in Friuli Venezia Giulia a Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, dal 16 al 20 giugno. Ultima settimana di giugno ad Alassio (23-27 giugno), prima di sbarcare in Centro Italia a Ostia-Lido di Roma, dal 30 giugno al 4 luglio. Appuntamento a Fano, nelle Marche, dal 7 all’11 luglio, mentre sarà Reggio Calabria l’ultima meta prima della sosta (14-18 luglio). Il rush finale di agosto riparte dalla Val di Sole-Trentino dal 18 al 22 agosto, con l’ultima settimana itinerante che si terrà a Siracusa dal 25 al 29 agosto.

NOTIZIE E MUSICA – Alessandro Bonan sarà ancora una volta alla conduzione del programma, che durante la tournée ospiterà giornalisti e talent di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale. Aggiornamenti continui grazie ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti sempre in prima linea con le ultime dai luoghi caldi del mercato estivo. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti da web e social, con Fayna pronto a svelare ogni tipo di curiosità.

Come sempre, non solo notizie, perché la musica è uno dei pilastri di Calciomercato - L’Originale, a partire dalla nuova canzone, “Fino alla fine del mare” che, come un tormentone, introdurrà ogni giorno il dibattito e le notizie. Scritta e interpretata da Alessandro Bonan, con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio, la canzone riporta immediatamente nella dimensione del viaggio in nave, nel più autentico spirito estivo che caratterizza il programma, con la serenità tipica delle giornate della bella stagione e l’atmosfera rilassata che accompagnerà il trio, i loro ospiti e le notizie di mercato durante il viaggio attraverso l’Italia.

IL PODCAST – Riparte dal 3 giugno anche "Buongiorno Calciomercato", il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: ogni mattina dopo L'Originale, il tempo di un caffè per scoprire le ultime notizie di calciomercato e tutto quello che succederà durante la giornata. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati.

Durante tutto il calciomercato, inoltre, aggiornamenti continui anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Calciomercato – L’Originale è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

OSTIA, DIETRO LE QUINTE DI SKY CALCIOMERCATO L'ORIGINALE

di Valerio Spinella (Fayna) - Sky Sport Insider



Lunedì 30 giugno

Reduci dalle trasferte di San Pantaleo, Golfo Aranci, Gorizia e Alassio, ci sistemiamo sul lungomare romano. Per cinque sere sarà il pontile di Ostia a ospitare alle 23 Calciomercato L'Originale, con un appuntamento speciale a fare da anteprima: alle 21.30, in queste serate targate Sky Sport, Valentina Mariani accoglierà atleti di varie discipline per il format "Ostia Mare di Roma, culla di Campioni. Dove lo sport incontra natura, cultura e tradizioni". Noi ci siamo stabiliti domenica in serata atterrando a Fiumicino, comodissimo per raggiungere la nostra meta. Ostia Lido si affaccia sul Mar Tirreno vicino alla foce del Tevere, ed è una località ricca di storia. Secondo la tradizione fu fondata intorno al 630 a.C. dal re Anco Marzio. Ostia fu un porto fondamentale per Roma, con un ruolo chiave nel commercio mediterraneo. E oggi si presenta come una splendida destinazione balneare, con spiagge di sabbia nera, stabilimenti storici e un lungomare vivace. Quindi mare, storia e relax a pochi chilometri da Roma. E per una settimana anche calciomercato.

NOTIZIE DEL GIORNO - Dopo l'eliminazione dal Mondiale per club per mano del Fluminense, scoppia un caso Calha all'Inter. Prima le parole di Lautaro, poi quella di Marotta. Intanto i nerazzurri accolgono Bonny mentre il Milan bussa al Bruges per Jashari con un'offerta da 32 milioni di euro.

Martedì 1 luglio

Questa mattina da Ostia ci siamo mossi lungo la costa tirrenica a nord di Roma fermandoci a Santa Severa. Quando ci siamo immersi in acqua per rinfrescarci e fare una nuotata rigenerante ci siamo detti: "Non possiamo non visitare il castello!". È davvero un posto da cartolina. Il castello di Santa Severa è uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale: un patrimonio di enorme valore storico, artistico e culturale. Il Castello deve il suo nome alla giovane martire cristiana Severa che qui morì nel 298 d.C. sotto l'impero di Diocleziano. La Torre Saracena è la parte più antica, risale al IX secolo e dall'XI secolo ha subito continui rifacimenti. Da qui si gode di un panorama spettacolare. In quest'area c'è la chiesa paleocristiana, che è stata portata alla luce nel 2007, probabilmente era dedicata alla martire Severa. Guidati da Federica abbiamo visitato anche il Battistero: oltre alla fonte battesimale, realizzata con una parte di macina di epoca romana, al suo interno sono conservati affreschi della seconda metà del XV secolo, come la Madonna in trono col Bambino, San Sebastiano trafitto dai dardi, Santa Severa, Santa Lucia e San Rocco. Poi ci siamo goduti il Borgo medievale, con le sue stradine in pietra, un luogo sospeso nel tempo. In corrispondenza del promontorio oggi occupato dal Castello, a partire dal VII secolo a.C. fu fondata Pyrgi, uno dei più importanti scali commerciali del bacino del Mediterraneo. Qui approdarono nei secoli, oltre che gli etruschi, anche fenici, greci e cartaginesi. Federica ci ha guidati anche al Museo del Mare e della Navigazione Antica, fondato nel 1993, che tra reperti originali e ricostruzioni racconta la vita antica sul mare. Quella del Castello di Santa Severa è un'estate ricca di eventi culturali: nel giorno della nostra visita è stata inaugurata la mostra Warhol e Banksy. Se riuscite concedetevi una tappa in questo luogo, merita per il suo valore storico e artistico ma anche per una mangiata di pesce di quelle che non si dimenticano. Da Stefano e Marco, all'Isola del Pescatore: voto 10 e lode.

NOTIZIE DEL GIORNO - La Juve lavora su David e Osimhen. Toro scatenato dopo la cessione di Ricci al Milan: piace Ngonge, per l'attacco invece i nomi sono quelli di Cepeda del Colo-Colo e Kjerrumgaard dell'Odense. Ismajli e Anjorin ai dettagli. Napoli e PSV vicini all'accordo per Lang.

Mercoledì 2 luglio

Oggi vi parlo del porto turistico di Roma, il porto del litorale romano di Ostia, inaugurato nel giugno del 2001. È un porto che ospita un migliaio di barche, situato in una posizione strategica anche per i collegamenti con il centro della città di Roma, ma perfetto per spostarsi in generale, trovandosi a pochi chilometri dall'aeroporto di Fiumicino e a poche decine di chilometri dalle isole del litorale romano, come Ponza e Palmarola. Tanti turisti fanno tappa a Ostia per questo motivo. Turisti da tutto il mondo, con prevalenza francese ma ci sono tanti inglesi, tedeschi, oggi a pranzo abbiamo incontrato una famiglia olandese e un gruppo di ragazze del Missouri. Giustamente vengono anche dall'America, come i Friedkin. La caratteristica del porto turistico è che rappresenta una sorta di oasi protetta da rumore e traffico, ideale per rilassarsi.

NOTIZIE DEL GIORNO - La Juve non si ferma al colpo David e continua a lavorare per Sancho. Maxi-offerta dall'Arabia per Retegui: l'Al-Qadsiah offre all'Atalanta 50/60 milioni. Il Bologna aspetta Immobile, Bonny si lega all'Inter fino al 2030. Ufficiale Sulemana all'Atalanta.

Giovedì 3 luglio

Ieri sera Gianluca Di Marzio era collegato da Ostia Antica, chi ha seguito la diretta ha potuto vedere quanto fosse suggestiva quella cornice. L'antica città di Ostia, fondata nel corso del IV secolo a.C. come accampamento militare, si sviluppò nel corso dell'età imperiale romana come centro commerciale portuale. Tra le più antiche testimonianze dei commerci che convergevano a Ostia ci sono i mosaici. Oltre al commercio, che era il calciomercato dell'epoca, tanti mosaici fanno riferimento alle battaglie romane. Non a caso Ostia Antica è stata il set di alcuni sketch girati da Russel Crowe per promuovere il sequel del Gladiatore: Russel Crowe, interpretando Massimo Decimo Meridio, è al cellulare "alla Di Marzio", e chiama Cicero per radunare le truppe e conquistare Roma: "Sono Max, dove sei?"

NOTIZIE DEL GIORNO - La notizia della tragica morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva ha sconvolto il mondo del calcio e non solo: il nazionale portoghese, attaccante del Liverpool, si era sposato da appena dieci giorni e per un maledetto incidente d'auto lascia moglie e tre figli. Una tragedia senza senso che lascia senza respiro.

Venerdì 4 luglio

In occasione del nostro ultimo giorno a Ostia abbiamo apparecchiato una puntata speciale su Daniele De Rossi, che ha partecipato alla diretta delle 23 in collegamento con Gianluca Di Marzio. DDR, nato proprio nel quartiere romano di Ostia e cresciuto calcisticamente nell'Ostia Mare, ha iniziato nel ruolo di attaccante per poi diventare il centrocampista della Roma e della Nazionale con cui abbiamo trionfato al Mondiale del 2006. Per onorare i suoi luoghi non potevo farmi trovare impreparato sul castello del Borgo di Ostia Antica. La costruzione del Castello, voluta dal cardinale Giuliano della Rovere, iniziò nel 1483 e fu affidata all'architetto fiorentino Baccio Pontelli. È un esempio di architettura militare rinascimentale. Il forte è a pianta triangolare con tre torrioni ai vertici ed era originariamente circondato da un fossato alimentato dal Tevere. Le mura del castello sono completamente in mattoni. Ci furono due annate particolarmente difficili che portarono alla decadenza del Castello: nel 1556 il Duca d'Alba, durante la Guerra del Sale tra Spagna e Francia, attaccò il Castello di Giulio II danneggiandolo gravemente. Un anno dopo un'inondazione deviò il corso del Tevere e trasformò le aree circostanti in paludi malariche, dando il colpo di grazia a questa struttura, che però oggi si può visitare. Curiosità: nel corso del 1800, nel Castello alloggiarono i prigionieri destinati ai lavori forzati con i quali Pio VII e Pio IX intrapresero i primi scavi archeologici di Ostia Antica.

NOTIZIE DEL GIORNO - La Juve non si ferma a David e torna a pensare a rinforzarsi in difesa: nel mirino Hancko. Il Napoli prepara il doppio colpo Beukema-Lang. Milan, per la fascia destra piace Pubill dell'Almeria. L'Atalanta è tentata dall'offerta dell'Al-Qadsiah per Retegui. Dall'estero fa notizia la scelta di cuore di Nico Williams: niente Barça, resta a Bilbao. Ufficiale il rinnovo con l'Athletic fino al 2035.