BARRY terza e quarta stagione: esclusiva Sky e streaming NOW, trama e cast completo

In esclusiva su Sky e streaming solo su NOW da domenica 13 luglio la terza stagione di BARRY, la dark comedy con Bill Hader premiata con l’Emmy® che segue le vicende di un killer depresso, veterano di guerra, che si innamora della recitazione durante un incarico a Los Angeles. E dal 27 luglio su Sky e in streaming su NOW anche la quarta stagione della serie HBO creata da Bill Hader e Alec Berg.

Riprendendo la storia subito dopo la sparatoria nel monastero, la terza stagione vede Barry (Hader) disperatamente alla ricerca di lavoro – e di un ritorno alla normalità con Gene Cousineau (Henry Winkler), ancora sconvolto dalla perdita della sua compagna e dalla scioccante rivelazione di Fuches (Stephen Root). Nel frattempo, Sally (Sarah Goldberg) lotta per lanciare la sua prima serie televisiva, mentre NoHo Hank (Anthony Carrigan) cerca di rimettere insieme la sua operazione criminale, affrontando un’opposizione imprevista. Un viaggio contorto e avvincente, la serie creata da Bill Hader e Alec Berg segue personaggi che cercano di andare avanti con le loro vite – ma restano intrappolati dalle conseguenze delle loro scelte passate.

Fanno parte del cast: Bill Hader (Barry), Henry Winkler (Gene Cousineau), Stephen Root (Monroe Fuches), Sarah Goldberg (Sally Reed), Anthony Carrigan (Noho Hank), Sarah Burns (Detective Mae Dunn). Mentre tra le guest ci sono: D’Arcy Carden (Natalie), Michael Irby (Cristobal), Jessy Hodges (Lindsay), Elizabeth Perkins (Diane), Robert Wisdom (Jim Moss), James Hiroyuki Liao (Albert Nguyen), Miguel Sandoval (Fernando), Fred Melamed (Tom Posorro), Laura San Giacomo (Annie).

La terza stagione di BARRY è stata creata, scritta e diretta da Alec Berg e Bill Hader; executive producer sono Bill Hader, Alec Berg, Aida Rodgers e Liz Sarnoff; prodotta da Julie Camino. Gli sceneggiatori della terza stagione sono: Emma Barrie, Jason Kim, Emily Heller, Duffy Boudreau e Liz Sarnoff.

