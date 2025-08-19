Sky Sport Tennis 🎾diretta questa settimana ATP / WTA e il torneo di doppio misto US Open 2025

Prosegue la stagione del grande tennis con una settimana da non perdere su Sky e in streaming su NOW con tre tornei ATP e WTA e il torneo di doppio misto degli US Open.

TRE TORNEI IN DIRETTA - Sarà una settimana ricca di tennis nella Casa dello Sport di Sky: fino a sabato 23 agosto, si potranno seguire in diretta gli incontri degli italiani impegnati in tre importanti tornei: uno del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

Il torneo maschile:

ATP 250 Winston-Salem Open, Carolina del Nord (Stati Uniti)

I tornei femminili:

WTA 250 Cleveland Ladies Open, Cleveland (Stati Uniti)

WTA 500 Monterrey Open, Monterrey (Messico)

VERSO GLI US OPEN - Inoltre, a partire da martedì 19, a domenica 20 agosto, al via il torneo di doppio misto degli US Open, antipasto dei singolari maschile e femminile in scena dalla prossima settimana. Saranno quattro i tennisti italiani impegnati nella competizione: Andrea Vavassori e Sara Errani (coppia campione in carica), Jannik Sinner con Katerina Siniakova e Lorenzo Musetti con Caty McNally. Martedì in programma gli ottavi e i quarti, mentre mercoledì sarà il momento delle semifinali e delle finali.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport 251.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

MARTEDÌ 19 AGOSTO

Sky Sport Tennis dalle 17 alle 4.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Max dalle 17 alle 4.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Mix dalle 17 alle 4.30 (il meglio dei 3 tornei)

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

Sky Sport Tennis dalle 17 alle 4.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Max dalle 17 alle 4.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Mix dalle 17 alle 4.30 (il meglio dei 3 tornei)

GIOVEDÌ 21 AGOSTO

Sky Sport Uno dalle 17 alle 21 e dall’1 alle 4.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Tennis dalle 17 alle 4.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Max dalle 17 alle 4.30 (il meglio dei 3 tornei)

VENERDÌ 22 AGOSTO

Sky Sport Uno dalle 00.30 2a semifinale ATP Winston-Salem, dalle 3.30 2a semifinale WTA Monterrey

Sky Sport Tennis dalle 22 semifinali ATP Winston-Salem, dalle 2.30 semifinali WTA Monterrey

Sky Sport Arena dall’1 semifinali WTA Monterrey

Sky Sport Max dalle 23.30 semifinali WTA Cleveland

SABATO 23 AGOSTO

Sky Sport Uno dalle 2.30 finale WTA Monterrey

Sky Sport Tennis dalle 20.30 finale WTA Cleveland, dalle 23 finale ATP Winston-Salem, dalle 2.30 finale WTA Monterrey

La programmazione del doppio misto US Open sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

MARTEDÌ 19 AGOSTO

dalle 17 – Ottavi e Quarti Sky Sport Uno e in streaming su NOW

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

dalle 17 – Semifinali e finali Sky Sport Uno e in streaming su NOW

