Sky Sport Motori Weekend (21-24 Agosto 2025) MotoGP Ungheria, MXGP Paesi Bassi, Indycar Milwaukee
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (original)
In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, MXGP e NTT Indycar Series.
MOTOMONDIALE AL BALATON PARK – Da giovedì 21 a domenica 24 agosto,appuntamento in diretta esclusiva con la quattordicesima prova del mondiale 2025 di MotoGP, il Gran Premio d’Ungheria, tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. Nel weekend in pista anche Moto2, Moto3 e Moto E. Il racconto della MotoGP è affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
MXGP E INDY – Nel fine settimana di motori nella Casa dello Sport di Sky torna l’MXGP, che fa tappa ad Arnhem per il GP dei Paesi Bassi (diciassettesimo atto stagionale). Domenica, su Sky Sport Max e NOW, appuntamento alle 14 con Gara 1, mentre alle 17, live su Sky Sport MotoGP e NOW, Gara 2.
In pista anche l’NTT Indycar Series.Domenica alle 20.15 (Green Flag alle 20.20) - su Sky Sport F1 e NOW - la Snap-on Milwaukee Mile 250, sedicesima e penultima gara della stagione.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
MOTOMONDIALE: IL GP D’UNGHERIA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
GIOVEDI 21 AGOSTO
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti
VENERDI 22 AGOSTO
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP -Prove Libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
SABATO 23 AGOSTO
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.10: Moto E – Gara 1
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
- Ore 17: Moto E – Gara 2 (differita)
DOMENICA 24 AGOSTO
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy
MOTOCROSS MXGP PAESI BASSI
LIVE SU SKY SPORT MAX, SKY SPORT MOTOGP E NOW
DOMENICA 24 AGOSTO
- Ore 14: Gara 1
- Ore 17: Gara 2
NTT INDYCAR SERIES: SNAP-ON MILWAUKEE MILE 250
LIVE SU SKY SPORT F1 E NOW
DOMENICA 24 AGOSTO
- Ore 20.15 (Green Flag ore 20.20): Snap-on Milwaukee Mile 250
I MOTORI IN CHIARO SU TV8
SABATO 16 AGOSTO 2025
- Ore 10:50 Motori Gp Ungheria Motogp Qualifiche DIRETTA
- Ore 11:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
- Ore 12:00 Motori Moto-E 2025 Gp Ungheria Race 1 DIRETTA
- Ore 12:50 Motori Gp Ungheria Moto3 Qualifiche DIRETTA
- Ore 13:45 Motori Gp Ungheria Moto2 Qualifiche DIRETTA
- Ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 23/08/2025 DIRETTA
- Ore 15:00 Motori MotoGP GP Ungheria: Sprint DIRETTA
- Ore 15:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA
DOMENICA 24 AGOSTO 2025
- Ore 13:00 Motori Moto-E 2025 Gp Ungheria Race 2
- Ore 13:30 Motori MotoGP Paddock Live
- Ore 14:00 Motori Pre Gara Moto3
- Ore 14:05 Motori Gp Ungheria '25 Moto3 Gara
- Ore 14:50 Motori Podio Gara Moto3
- Ore 15:00 Motori MotoGP Paddock Live
- Ore 15:15 Motori Pre Gara Moto2
- Ore 15:20 Motori Gp Ungheria '25 Moto2 Gara
- Ore 16:05 Motori Podio Gara Moto2
- Ore 16:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara
- Ore 16:30 Motori MotoGP Grid
- Ore 17:00 Motori Pre Gara Motogp
- Ore 17:05 Motori MotoGP GP Ungheria: Gara
- Ore 17:50 Motori Podio Gara Motogp
- Ore 18:00 Motori MotoGP Zona Rossa
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!