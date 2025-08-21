Uefa Conference League: Fiorentina sfida Polissya, Diretta TV8, Sky Sport e NOW

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Anticipo della prima giornata di Serie A con l’andata dei preliminari di UEFA Conference League che vedranno impegnata la Fiorentina. I Viola scenderanno in campo, giovedì 21 agosto alle 20, contro gli ucraini del Polissya. Il match, sul campo neutro di Presov, in Slovenia, sarà visibile su  Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.  Prepartita sugli stessi canali dalle 19:30 con Mario Giunta, Lorenzo Minotti e Stefano Borghi. Telecronaca Massimo Marianella; commento Lorenzo Minotti Bordocampo Vanessa Leonardi [anche in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Quale formazione schiererà Pioli? Finora c'è stata grande continuità nelle scelte dell'allenatore: davanti Gudmundsson, Kean e Dzeko, con Dodo e Gosens sugli esterni e Fagioli-Sohm a centrocampo. Dietro, invece, si sono visti Pongracic, Comuzzo e Ranieri. Non ci sarà Beltran, non convocato dopo aver dato la propria apertura a un possibile trasferimento al CSKA Mosca.  

Su Sky come al cinema: dai principali campionati italiani a quelli internazionali, dal calcio femminile alle European Qualifiers ai Mondiali FIFA 2026, fino ad arrivare allo spettacolo delle Coppe europee. Anche se il film della UEFA Champions League non si può scrivere: semplicemente, accade. È quello che spiega Paolo Sorrentino a Fabio Caressa nella nuova campagna Sky che lancerà il ritorno delle tre Coppe d'Europa. Sotto i riflettori di un suggestivo San Siro deserto e in notturna, il celebre regista e la voce del calcio di Sky interpretano e danno vita a una scena originale che alimenta il sogno e l'attesa, sotto il segno dell'imprevedibilità.

Un cielo di stelle è pronto a illuminare le notti europee della Casa dello Sport, dove si scenderà in campo per oltre 500 match tra UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Per l'occasione, il regista premio Oscar® Paolo Sorrentino e la voce del calcio di Sky Fabio Caressa s'incontrano in uno stadio San Siro vuoto e notturno. Una coppia inedita, protagonista della campagna che lancia la nuova stagione delle tre Coppe Europee di Sky Sport, firmata dalla Sky Creative Agency. Sotto le luci di San Siro, il dialogo tra i due è sospeso tra calcio e cinema, tra imprevedibilità e talento puro. Mentre Sorrentino confessa a Caressa l'impossibilità di scrivere un copione sulla UEFA Champions League, troppo imprevedibile e piena di colpi di scena, scorrono le immagini dei momenti più emozionanti della passata stagione, come il gol di Acerbi contro il Barcellona e le parate di Donnarumma contro il Liverpool. Il messaggio è chiaro e diretto: la Uefa Champions League è lo spettacolo più imprevedibile del mondo. Lo spot sarà on air in TV e su digital.

Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26
con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

Saranno 7 le squadre italiane protagoniste della stagione europea, la seconda con il format che ha debuttato lo scorso anno con ancora più partite e più scontri tra le big già nella League Phase a girone unico. Ad inaugurare la stagione, dal 16 settembre, la regina delle competizioni, la UEFA Champions League, con Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Su Sky e NOW in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, dai play off dei preliminari di agosto all'atto finale che, il prossimo 30 maggio 2026 assegnerà il trofeo alla Puskás Aréna di Budapest.

Grande attesa anche per il restart della UEFA Europa League, (dal 24 settembre) con Roma e Bologna a rappresentare l'Italia, e della UEFA Conference League (dal 2 ottobre) con la Fiorentina (anche i playoff dei viola il 21 e il 28 agosto). Tutte le 342 partite delle due competizioni saranno in esclusiva live su Sky e NOW, anche grazie a Diretta Gol.

Tutte le 203 partite della UEFA Champions League, inoltre, saranno disponibili integralmente anche su Sky Business grazie all'accordo siglato con Amazon Prime Video che permetterà la visione anche del miglior match del mercoledì nei bar e negli hotel.

L'informazione e l'approfondimento non si fermano mai su Sky Sport. Ogni giorno su Sky Sport 24 studi e approfondimenti live per tutta la settimana, con tanti eventi sportivi e il timbro editoriale che contraddistingue la Casa dello Sport di Sky.

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ DI CHAMPIONS - Ad aprire la settimana calcistica la due giorni dedicata alla UEFA Champions League con gli studi pre e postpartita di Champions League Show, in onda dalle 18 (nella prima fase), dalle 19.30 e dalle 23. Conduzione affidata, come da tradizione, alla regina d'Europa Federica Masolin, che nelle prime fasi del torneo sarà temporaneamente sostituita dall'altro conduttore delle notti d'Europa Mario Giunta. Con loro la tavola rotonda dei talent e ospiti illustri che arricchiscono le notti europee. A chiudere le serate di Coppa l'appuntamento di Goleador Europa con il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

GIOVEDÌ EUROPA E CONFERENCE - La tre giorni di Coppe continua il giovedì con UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva. Ad accompagnare tifosi e appassionati nei match dalle 19.30 e dalle 23 gli studi pre e post condotti da Mario Giunta e i suoi ospiti, con Vittoria Orlando allo spazio news per tutti gli aggiornamenti e le novità sulle squadre in campo. A chiudere la giornata After Party–Best of Europe che, dalle 23.30, ripercorre in un'ora quanto avvenuto nella tre giorni europea, con i commenti e gli highlights delle migliori giocate e i primi bilanci. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini: su Sky Sport 24 tutti gli highlights, gli approfondimenti e le curiosità del calcio internazionale. Torna anche Lisa Offside, con i suoi racconti da bordocampo e tutte le curiosità dal web.

