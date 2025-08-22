I Segreti di Grosse Pointe: il nuovo mystery drama in esclusiva su Sky e in streaming su NOW
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Un elegante quartiere di periferia. Un circolo di giardinaggio. Quattro donne all’apparenza perfette, ma unite da un segreto che potrebbe distruggere le loro vite: un omicidio di cui nessuno vuole parlare. Dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming su NOW arriva I SEGRETI DI GROSSE POINTE, un nuovo mistery drama ambientato in un elegante sobborgo americano tranquillo solo all’apparenza, in cui il tono leggero della commedia si mescola con i toni cupi del thriller dando vita a un irresistibile mix che terrà gli spettatori con il fiato sospeso.
Dietro fiori in perfetto ordine e prati curatissimi, le radici di verità oscure iniziano a marcire, mentre scandali e misfatti intrecciano i destini delle protagoniste, costrette a lottare per mantenere intatta la propria immagine.
Nel cast Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Aja Naomi King (How to Get Away with Murder), Ben Rappaport, AnnaSophia Robb, Alexander Hodge, Nancy Travis, Matthew Davis e Felix Wolfe.
La serie, creata e scritta da Jenna Bans (Desperate Housewives, Grey’s Anatomy, Private Practice, Scandal, Good Girls) e Bill Krebs (Good Girls), vede gli stessi autori nel ruolo di co-showrunner e produttori esecutivi insieme a Casey Kyber.
I SEGRETI DI GROSSE POINTE | Dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming su NOW
Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive