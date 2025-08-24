Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Tennis US Open 2025 Sky streaming NOW: 7 canali dedicati, diretta da tutti i campi e nuove produzioni

S
Sky Italia
domenica, 24 agosto 2025 | Ore: 06:00

FINO A 7 CANALI SKY DEDICATI PER LE 2 SETTIMANE DI TORNEO

E LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE I MATCH SU TUTTI I CAMPI

GRAZIE A SKY SPORT PLUS PER I CLIENTI SKY

E AD EXTRA MATCH PER I CLIENTI NOW


ANALISI E COMMENTI DELLA SQUADRA DI SKY SPORT TENNIS CON

SKY TENNIS SHOW

PRE E POST GARE, COLLEGAMENTI CON GLI INVIATI A NEW YORK

E LA TECNOLOGIA DELLO SKY SPORT TECH


E IN OCCASIONE DEL TORNEO AMERICANO,

DUE NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI FIRMATE SKY SPORT:

SINNER INDIMENTICABILE - WIMBLEDON 2025: CRONACA DI UN TRIONFO

TENNIS HEROES: BAD BOYS – DA NASTASE A KYRGIOS
CON PANATTA&BERTOLUCCI

#SkyTennis

 

Continua la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW: dal 24 agosto al 7 settembre si scende in campo a New York per la 145ª edizione degli US Open. In arrivo fino a 7 canali dedicati per seguire tutti i match e due nuove produzioni originali firmate Sky Sport: Sinner indimenticabile - Wimbledon 2025: cronaca di un trionfo, e il quinto episodio di Tennis Heroes con la coppia Panatta&Bertolucci, Bad Boys – da Nastase a Kyrgios, da venerdì 29 agosto alle 15, sempre su Sky Sport Uno.

FINO A 7 CANALI SU SKY E NOW – Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni del torneo di Flushing Meadows. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.

Infine, come accade per i tornei Atp e Wta, sarà disponibile Sky Sport Plus, la pagina interattiva per poter scegliere qualunque match, di singolare o di doppio, su qualunque campo: per i clienti Sky è sufficiente andare sul canale Sky Sport Tennis (203) e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Stream e Sky Glass se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.E in più, nella sezione Classifiche, il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è invece disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini live dai campi di gioco.

STUDI E ANALISI – Non mancherà l’appuntamento con Sky Tennis Show, ogni giorno dalle 16.30 (e mezzanotte e mezza per la sessione notturna), con le seguenti eccezioni: alle 17.30 martedì 2 e mercoledì 3 settembre, alle 17.45 da giovedì 4 settembre, alle 19.30 per il giorno della finale di domenica 7 settembre. Eleonora Cottarelli, insieme ai suoi ospiti, condurrà gli appassionati tra un match e l’altro con aggiornamenti, interviste, highlights e analisi tattiche allo Sky Sport Tech. Ogni giorno, filo diretto con il torneo grazie al racconto degli inviati Stefano Meloccaro, che prenderà parte anche agli studi principali, Dalila Setti e Paolo Aghemo. Fin dalle prime ore della mattina - alle 8.15 su Sky Sport 24 e alle 8.30 su Sky Sport Tennis - il magazine Highlight Show raccoglierà il meglio degli incontri più importanti della giornata precedente. Un appuntamento disponibile anche on demand, insieme agli highlights degli incontri principali e ai match integrali degli Azzurri (a partire dai quarti), oltre che alle semifinali e alla finale del torneo. A seguire, in tarda mattinata, sempre su Sky Sport 24, l’appuntamento con The Insider, il magazine di approfondimento curato da Giuseppe Marzo e condotto da Stefano Meloccaro che riassumerà il torneo da un punto di vista originale e ironico, con uno sguardo su ciò che succede dietro le quinte.

Aggiornamenti quotidiani e continui anche su Sky Sport 24, che amplierà la propria programmazione da lunedì 25 agosto con US OPEN TODAY, edizione delle ore 10 interamente dedicata al riepilogo di ciò che è accaduto nella notte. Approfondimenti anche su Skysport.it, nello spazio premium del sito Sky Sport Insider e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

LA SUPER SQUADRA DI SKY SPORT TENNIS – Le due settimane di incontri saranno raccontati dalla grande squadra di commentatori di Sky Sport, tra cui Paolo Bertolucci, campione della Coppa Davis 1976 e voce delle sfide più importanti; Renzo Furlan, ex n.19 del ranking mondiale ATP e recentemente allenatore di Jasmine Paolini; Flavia Pennetta, direttamente da New York nella prima settimana di torneo, che sarà anche impegnata nella realizzazione di un nuovo speciale in arrivo su Sky Sport, che la vedrà protagonista a 10 anni dalla sua vittoria agli US Open. Nella grande squadra dei talent anche Barbara Rossi, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Salvatore Caruso,Niccolò Cotto e Alessandro Giannessi. In telecronaca si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Dario Massara, Federico Zancan, Paolo Ciarravano, Alessandro Sugoni, Riccardo Bisti, Niccolò Ramella e Gaia Brunelli.

DUE NUOVE PRODUZIONI ORGINALI SKY SPORT –Grandi appuntamenti in campo, ma anche con gli approfondimenti e la cura editoriale firmata Sky Sport. Da venerdì 22 agosto, alle 12 su Sky Sport Uno e NOW, da non perdere Sinner indimenticabile - Wimbledon 2025: cronaca di un trionfo. Jannik Sinner non ha solo vinto un titolo, ha ridisegnato la storia del tennis italiano, la consacrazione di un campione generazionale. Con questo trionfo, il suo quarto Slam in carriera, Sinner conferma la sua egemonia nel tennis contemporaneo e la sua leadership mondiale. Il racconto delle due settimane rivive nel film del suo torneo: un’ora in cui susseguono le tappe salienti e i momenti decisivi verso la finale, insieme alle voci dei protagonisti e i commenti dei talent di Sky Sport, con tante interviste e highlights inediti.

E ancora, nel corso del torneo americano, venerdì 29 agosto, alle 15 su Sky Sport Uno e NOW, arriva il quinto episodio di Tennis Heroes, con la coppia Panatta&Bertolucci: Bad Boys - da Nastase a Kyrgios. Il primo della storia è stato Ilie Năstase, il padre di tutti i “bad boy”, colui che ha portato lo show nel tennis degli anni ’70. Il rumeno era puro istinto, disordine, teatralità, sarcasmo. Abile con la racchetta quanto imprevedibile con le parole. Dopo di lui, con caratteri diversi e comportamenti variegati, Jimmy Connors, John McEnroe, Marat Safin, Andre Agassi, lo stesso Fabio Fognini. Ognuno con la sua personalità e il suo modo di essere campione e allergico alle regole. E poi Nick Kyrgios, un caso a sé. Panatta e Bertolucci, col consueto mix di conoscenza e ironia, tratteggiano la linea sottile che attraversa la storia del tennis: quella dei geni imperfetti che sfidano le regole non scritte del gioco.

Le Produzioni Originali di Sky Sport sono su Sky, in streaming su NOW e disponibili on demand.

La programmazione degli US Open 2025 in diretta su Sky e in streaming su NOW

 

DOMENICA 24 AGOSTO – 1^ GIORNATA

  • dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW
  • alle 16.30  Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

LUNEDÌ 25 AGOSTO – 2^ GIORNATA

  • dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW
  • alle 16.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

MARTEDÌ 26 AGOSTO – 3^ GIORNATA

  • dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW
  • alle 16.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

MERCOLEDÌ 27 AGOSTO – 4^ GIORNATA

  • dalle 17 alle 5.30  Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (dalle 19.30), Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW
  • alle 16.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

GIOVEDÌ 28 AGOSTO – 5^ GIORNATA

  • dalle 17 alle 20.30 e dalle 22.30 alle 5.30  Sky Sport Uno e NOW
  • dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (dalle 22), Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW
  • alle 16.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

VENERDÌ 29 AGOSTO – 6^ GIORNATA

  • dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW
  • alle 16.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

SABATO 30 AGOSTO – 7^ GIORNATA

  • dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW
  • alle 16.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

DOMENICA 31 AGOSTO – 8^ GIORNATA

  • dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno (dalle 22.30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix e NOW
  • alle 16.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

LUNEDÌ 1° SETTEMBRE – 9^ GIORNATA

  • dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix e NOW
  • alle 16.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30  Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE – 10^ GIORNATA

  • dalle 18 alle 20.30 e dalle 22.30 alle 5.30 Sky Sport Uno e NOW 
  • dalle 18 alle 5.30 Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (dalle 17) e NOW 
  • alle 17.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE – 11^ GIORNATA

  • dalle 18 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (dalle 17) e NOW
  • alle 17.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE – 12^ GIORNATA

  • dalle 18 alle 00.30 Sky Sport Uno (dalle 19.15), Sky Sport Tennis e NOW
  • Dall’1 – semifinali femminili Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 17.45 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

VENERDÌ 5 SETTEMBRE – 13^ GIORNATA

  • dalle 18 – finale doppio femminile Sky Sport Tennis e NOW
  • dalle 21 – semifinali maschili Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW
  • alle 17.45 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
  • alle 20.30 Sky Tennis Show Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW
  • alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

SABATO 6 SETTEMBRE – 14^ GIORNATA

  • dalle 18 – finale doppio maschile Sky Sport Tennis NOW
  • dalle 22 – finale femminile Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW
  • alle 17.45 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW
  • alle 21.30 Sky Tennis Show Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW 
  • Fine match Sky Tennis Show Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

DOMENICA 7 SETTEMBRE – 15^ GIORNATA

  • dalle 20 – finale maschile  Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW
  • alle 19.30 Sky Tennis Show Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW 
  • Fine match Sky Tennis Show Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comodaper seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comoda

per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

