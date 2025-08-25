Sky Wifi «Il salotto del calcio» con Del Piero, Bergomi e Capello tra diretta e connessione ultraveloce
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Una rete veloce e affidabile, in grado di reggere anche la diretta di una partita da casa. È questa l’idea creativa alla base della nuova campagna di comunicazione Sky,“Il salotto del calcio”, che prende il via oggi con protagonisti Alessandro Del Piero, in compagnia di Beppe Bergomi e Fabio Capello, volti noti del calcio di Sky.
Nel nuovo spot, Del Piero è in casa insieme agli amici del condominio per assistere a un’attesissima partita. Quando suonano alla porta, ecco arrivare lo “Zio” Bergomi e il “Mister” Capello, che avrebbero dovuto commentare il match dallo stadio. Purtroppo, però, il loro volo è stato cancellato e così hanno scelto di andare a casa del loro collega per fare, da lì, la diretta del match. La situazione è critica, ma Alex – sicuro della sua connessione ultraveloce Sky Wifi – li tranquillizza subito. In tre minuti, grazie anche all’aiuto dei vicini, il salotto si trasforma in un vero e proprio studio, pronto per la diretta e con la soddisfazione dello stesso Bergomi che commenta: “È come essere lì!”.
Questa campagna promuove, in modo brillante e leggero, il mix perfetto tra la rete ultraveloce di Sky Wifi, ottimizzata per lo streaming e il gaming on line, e i grandi contenuti di Sky TV, tra cui le serie, come “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, e gli show – a partire dalla nuova edizione di “X Factor” – da guardare con tutta la famiglia, offerti insieme a un prezzo vantaggioso.
Ideata dalla Sky Creative Agency, la campagna “Il salotto del calcio” è pianificata su tutti i principali canali televisivi nazionali, sulle piattaforme digital, radio e retail Sky.
Credits:
- Agency: Sky Creative Italy
- Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano
- Head of Business: Manuela Bandiera
- Head of Production & Operations: Annalisa Orsi
- Creative Director: Mario Esposito, Domenico Montemurro
- Account Director: Cristina Tortora
- Account Manager: Vittoria Staglianò
- Executive Producer: Bianca Fantoni, Chiara Zappoli
- Art Director: Alice Pozzi
- Copywriter: Emanuele Accurli Abenante
- Designer: Youssef Zridi, Francesca Bonamigo, Nicolò Bubba
- Colorist: Alessandro Arrighini
- Editor e sound design: Roundabout
- BTL e Digital Producer: Alessandra Furiosi, Manuela Mombelli
- Regia: Matteo Sironi
- Casa di produzione: Akita Film