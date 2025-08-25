Calciomercato – L’Originale, ultima settimana on tour a Siracusa con Bonan, Di Marzio e Fayna

Al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025 di Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, su Sky e in streaming su NOW. Una vera e propria volata finale, 7 giorni intensi, da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio.

Dopo 8 splendide località, Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo che ha appassionato l’Italia e le sue piazze da nord a sud, isole comprese. In questa settimana, ogni sera, l’Ortea Palace Hotel, a due passi dall’iconico centro storico di Ortigia, sarà il teatro del racconto delle trattative del mercato estivo, insieme ai volti di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale.

Calciomercato – L’Originale è promosso dal Siracusa Calcio e dal Comune di Siracusa. Il Main Stage sarà allestito in Riva della Posta, una delle location più suggestive della città, che farà da cornice alle dirette televisive. Sarà possibile assistere alle dirette gratuitamente, fino a esaurimento posti, offrendo ai tifosi e agli appassionati di calcio l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera del calciomercato estivo.

Stasera,lunedì 25 agosto, in occasione di Inter-Torino (alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW), e venerdì 29 agosto, per Lecce-Milan (alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW), da Siracusa andrà in onda anche il prepartita, dalle 20, e il postpartita, dalle 22.45, con le immagini di gara, interviste dai campi e collegamenti con gli inviati.

Lunedì 1° settembre, poi, il gran finale, da Milano, per la chiusura del mercato. Puntata speciale di Calciomercato – L’Originaledalle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti – inviati all’Hotel Sheraton Milan San Siro - Fayna, Luca Marchegiani, Beppe Bergomi, Gianfranco Teotino e Marco Bucciantini.

IL PODCAST – Continua "Buongiorno Calciomercato", il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider. Inoltre, aggiornamenti continui anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Calciomercato – L’Originale è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

