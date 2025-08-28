Sky Sport Motori Weekend (28-31 Agosto) F1 Zandvoort, WRC Paraguay, GT Germania, Indycar Tennesee

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, WRC, GT World Challenge, Lamborghini Super Trofeo e NTT Indycar Series.

F1 A ZANDVOORT – Da giovedì 28 a domenica 31 agosto, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio dei Paesi Bassi,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 13.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 12.30, la seconda alle 16. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. Nel weekend olandese, in pista anche F1 Academy Championship e Porsche Super Cup.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Inoltre, durante il weekend, appuntamento speciale da non perdere con “Matteo Bobbi Insider”, che entrerà all’interno del team Haas per analizzare e far vivere da vicino come una scuderia di F1 lavora e prepara un weekend di gara.

ANCORA QUATTRO RUOTE – Nel fine settimana motoristico di Sky Sport torna il WRC, che sbarca nella città di Encarnación per il Rally del Paraguay. Sabato alle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW la prima TV Stage; alle 19 – Sky Sport MotoGP e NOW – la seconda. Domenica, rispettivamente alle 15 (Sky Sport Max e NOW) e alle 18 (Sky Sport MotoGP e NOW), le TV Stage numero 3 e 4. Circuito di Nürburgring protagonista del weekend con il GT World Challenge Europe, che scende in pista per il Round di Germania. Semaforo verde domenica dalle 15 su Sky Sport MotoGP e NOW. Si resta sul circuito tedesco con il Lamborghini Super Trofeo: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW sabato alle 13.25 per Gara 1, mentre domenica Gara 2 scatterà alle 10.30 (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW). In pista anche l’NTT Indycar Series peril Borchetta Bourbon Music City Grand Prix (diciassettesimo e ultimo impegno del campionato), live domenica alle 20.45 su Sky Sport F1 e NOW.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DEI PAESI BASSI IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 28 AGOSTO 2025

Ore 13.30: Conferenza stampa piloti

Ore 17.30: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 29 AGOSTO 2025

Ore 10.05: F1 Academy Championship – Prove Libere 1

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: F1 – Prove Libere 2

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.25: F1 Academy Championship – Prove Libere 2

Ore 18.15: Paddock Live Show

Ore 18.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 30 AGOSTO 2025

Ore 10.20: F1 Academy Championship – Qualifiche

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.55: Porsche Supercup - Qualifiche

Ore 14.15: Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 - Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 17: F1 Academy Championship – Gara 1

Ore 18: Paddock Live Show

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

Ore 10.35: F1 Academy Championship – Gara 2

Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara

Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

WRC: IL RALLY DEL PARAGUAY

LIVE SU SKY SPORT MAX, SKY SPORT MOTOGP E NOW

SABATO 30 AGOSTO 2025

Ore 12.30: TV Live Stage 1

Ore 19: TV Live Stage 2

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

Ore 15: TV Live Stage 3

Ore 18: TV Live Stage 4

GTWC EUROPE: ROUND 8 DI GERMANIA

SU SKY SPORT MOTOGP E NOW

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

Ore 15: Round di Germania

LAMBORGHINI SUPER TROFEO: ROUND 4

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA E NOW

SABATO 30 AGOSTO 2025

Ore 13.25: Germania – Gara 1

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

Ore 10.30: Germania – Gara 2

NTT INDYCAR SERIES: BORCHETTA BOURBON MUSIC CITY GRAND PRIX

LIVE SU SKY SPORT F1 E NOW

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

Ore 20.45: Borchetta Bourbon Music City Grand Prix

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 30 AGOSTO 2025

Ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

Ore 18:30 Motori F1 GP Olanda: Qualifiche

Ore 19:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

Ore 16:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

Ore 18:00 Motori F1 GP Olanda: Gara

Ore 19:45 Motori F1 Podio

Ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara

