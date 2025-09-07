Domenica di sport totale Sky NOW: MotoGP, F1 Monza, Basket Italia-Slovenia e Tennis Sinner-Alcaraz

Domenica 7 settembre sarà un giorno imperdibile da passare su Sky Sport senza soluzione di continuità. Dalla MotoGP con l'attesissimo Gran Premio di Catalunya, alla gara di Formula 1 sul circuito di Monza, dall'ottavo di finale dell'Eurobasket che vedrà l'Italia sfidare la Slovenia a, dulcis in fundo, la finale dello US Open. Orari e canali per non perdere neanche un momento

Si inizia subito dopo pranzo, alle 14.00, con la MotoGP per una delle gare più attese della stagione sul circuito di Barcellona. Il Gran Premio di Catalunya in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. A seguire, alle 15.00, la Formula 1 con il Gran Premio d'Italia, a Monza, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Appuntamento chiave della stagione e con un posto speciale nel cuore dei tifosi Ferrari.

L'Italia del basket ha raggiunto gli ottavi di finale agli Europei e domenica 7 settembre, alle 17.30, affronterà la Slovenia. La partita sarà in diretta su Sky Sport Basket, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Neanche il tempo di riprendersi e sarà il momento di tifare un italiano in finale allo US Open. Questa volte non servirà stare svegli di notte per vedere giocare il numero uno del tennis mondiale. Jannik Sinner in campo per difendere il titolo all'Arthur Ashe contro Carlos Alcaraz dalle 20.00. Il tutto da seguire in diretta su su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sull'orario di fine partita, non garantiamo.

Domenica 7 settembre, la programmazione su Sky Sport

ore 13.00: World Athletics Continental Tour, Beijing su Sky Sport Max

su Sky Sport Max ore 13.00: Motocross MXGP Turchia, Gara 1 su Sky Sport Mix

su Sky Sport Mix ore 14.00: Grand Premio di MotoGP Catalunya, Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno

su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno ore 15.00: Grand Premio di F1 d’Italia, Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 15.30: WorldSBK Round di Francia, Race 2 su Sky Sport Max

su Sky Sport Max ore 16.00: Motocross MXGP Turchia, Gara 2 su Sky Sport Max

su Sky Sport Max ore 16.00: Premier Padel P1 Madrid, Finale femminile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix ore 18.00: Premier Padel P1 Madrid, Finale maschile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix ore 17.30: Eurobasket, Ottavo di Finale, Italia-Slovenia su Sky Sport Basket, Sky Sport Uno

su Sky Sport Basket, Sky Sport Uno ore 19.30: MLB, NY Yankees-Toronto su Sky Sport 257

su Sky Sport 257 ore 19.50: WEC USA su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 20.00: US Open, Singolare Maschile - Finale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno ore 20.45: Diretta Gol European Qualifiers Sky Sport Calcio

