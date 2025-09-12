Mountainhead: il nuovo film di Jesse Armstrong con Steve Carell in esclusiva su Sky Cinema e NOW

Giusy Buscemi, 19 anni è Miss Italia 2012, il video della sua incoronazione

È Giusy Buscemi Miss Italia 2012. Nata a Mazara del Vallo (TP), vive a Menfi ed ha 19 anni. Alta 1.75 m, ha capelli biondi ed occhi verdi. È stata incoronata dal presidente di giuria Giuseppe Fiorello. Giusy diplomata, si sta preparando per i test di ammissione all'università. Ha un fratello più piccolo, Antonio, di 17 anni, e nel tempo libero pratica danza. È una ragazza molto legata alla sua famiglia e alle tradizioni. Appassionata di cinema, spera un giorno di diventare attrice. È la nona Miss Italia della Sic...