Ryder Cup 2025 su Sky e NOW: tre giorni di golf epico Europa vs USA live dal Bethpage Black Course
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Il grande golf è di scena nella Casa dello Sport di Sky: da giovedì 26 a domenica 28 settembre, al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, al via la 45esima edizione della Ryder Cup, da vivere su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Il torneo ad alto tasso di spettacolarità vede in campo i 12 migliori giocatori europei contro i 12 migliori giocatori statunitensi.
Si scende in campo venerdì 26 per la prima delle tre giornate: alle 13 appuntamento su Sky Sport Golf e fino alle 19.30 anche su Sky Sport Uno. Stesso orario d’inizio per la seconda giornata, sabato 27,sempre su Sky Sport Golf, mentre domenica 28 la terza e decisiva giornata inizierà alle 18 sullo stesso canale, dalle 22.30 anche su Sky Sport Uno.
In telecronaca e in commento le voci di Alessandro Lupi, Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Michele Gallerani, Claudio Viganò, Marco Cogliati e Giovanni Dassù. Inoltre, copertura dedicata anche su Sky Sport 24, con aggiornamenti grazie allo studio che ogni giorno presenterà gli incontri di giornata.
Non solo Ryder Cup: nella Casa dello Sport di Sky il grande golf è protagonista, con tanti tornei live a stagione: PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, The Masters, TGL e i grandi appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, tra cui l’Open d’Italia e la Ryder Cup.
Programmazione della Ryder Cup 2025 su Sky Sport Golf e in streaming su NOW
Venerdì 26 settembre
- Dalle 12.45 Studio Golf Ryder Cup
- Dalle 13 alle 00 Prima giornata Ryder Cup 2025 (fino alle 19.30 anche su Sky Sport Uno)
Sabato 27 settembre
- Dalle 12.45 Studio Golf Ryder Cup
- Dalle 13 alle 00 Seconda Giornata Ryder Cup 2025
Domenica 28 settembre
- Dalle 16.15 Studio Golf Ryder Cup
- Dalle 18 alle 00 Terza e ultima giornata Ryder Cup 2025 (dalle 22.30 anche su Sky Sport Uno)
- Dalle 00 Cerimonia di chiusura
Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri le offerte attive