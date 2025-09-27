Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky tutti i grandi show in esclusiva su NOW, da Bruno Barbieri a Pechino Express e MasterChef Italia

Sky Italia
sabato, 27 settembre 2025

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL

I nuovi episodi sono già disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > È già partito alla grande il nuovo viaggio di Bruno Barbieri nell’hôtellerie italiana. Dopo le sfide all’Isola d’Elba, a Trapani e all’Aquila, nel Wild Abruzzo, lo chef che non teme rivali quando si parla di eleganza e stile è pronto a mettere alla prova le strutture alberghiere nella “Riviera di Ulisse” (nel Lazio, in provincia di Latina), quindi a Bari, nella zona delle Colline Senesi, a Parma e nella “food valley” dell’Emilia-Romagna, infine a Bergamo. E stavolta, negli episodi inediti dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, Bruno ha un potere in più: il “Barbieri Plus”, un preziosissimo bonus di 5 punti da regalare a una delle quattro strutture per un qualsiasi particolare che sia stato capace di stupirlo e lasciarlo senza parole.

X FACTOR 2025

Le selezioni sono già disponibili su Sky e in streaming su NOW > È già iniziato il lunghissimo percorso dello show Sky Original prodotto da Fremantle. La conduttrice Giorgia guida il nuovo e inedito tavolo formato da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: tutti alle prese in queste settimane con le Audizioni, terminate le quali arriveranno i Bootcamp (con un nuovo e inedito meccanismo per il quale gli aspiranti concorrenti per andare avanti dovranno necessariamente ottenere l’unanimità da parte del quartetto, o in alternativa sperare di conquistare uno dei quattro X Pass a disposizione, uno per ciascun giudice) e infine l’ultimo scoglio, le Last Call, la fase in cui per arrivare a comporre la propria squadra i giudici ritroveranno i temutissimi switch per occupare le tre sedie a disposizione facendo alzare di volta in volta gli artisti eliminati. Da giovedì 23 ottobre i 12 artisti in gara affronteranno quindi i Live Show, un entusiasmante percorso fino alla proclamazione del vincitore di X Factor che anche quest’anno avverrà nella strepitosa cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, per un grande evento di piazza gratuito co-organizzato con il Comune di Napoli e aperto al pubblico.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Da dicembre su Sky e in streaming solo su NOW > Torna lo show cult di Alessandro Borghese che mette in sfida i ristoratori di tutta Italia (e non solo). Dopo più di dieci anni e con centinaia di ristoranti già visitati e valutati, Chef Borghese continua a portare il van dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia da Nord a Sud alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche più gustose e delle particolarità del territorio racchiuse nei piatti e nei menù dei ristoratori. Mettendoli in sfida tra loro… fino al giudizio di Ale Borghese, che può confermare o ribaltare ogni risultato.

MASTERCHEF ITALIA

Da dicembre su Sky e in streaming solo su NOW > Torna il trio di giudici più affiatato, divertente e amato: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli riaccendono i fornelli più ambiti d’Italia per la nuova edizione – ricca di novità – del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Non importano età, provenienza, estrazione sociale, background: per entrare nella cucina più famosa della televisione servono una grande passione e il sogno di diventare nuovo MasterChef italiano, gli unici ingredienti necessari per poter scrivere il proprio nome sul grembiule più ambito, quello bianco della Masterclass.

PECHINO EXPRESS

Nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Si preannuncia un’edizione indimenticabile e ricca di novità per lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Dopo l’avventura “Fino al tetto del mondo” della scorsa stagione, che ha visto trionfare la coppia de I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, il primo step del nuovo viaggio è costituito dagli annunci della rotta, del cast e delle prime cinque coppie pronte a partire per l’edizione 2026. Il capitano del viaggio Costantino della Gherardesca sarà affiancato da tre inviati, X Y e Z, ognuno dei quali racconterà un Paese della rotta di quest’anno che parte dall’Indonesia, arriva in Cina e poi si chiude in Giappone. Le prime cinque coppie nella compagnia dei viaggiatori in gara quest’anno sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2milli.

CUCINE DA INCUBO

Nel 2026 su Sky e in streaming solo su NOW > Tornano, con tante novità, le “mission impossible” di Antonino Cannavacciuolo. Lo chef è pronto a vestire nuovamente i panni del “supereroe” delle cucine peggiori d’Italia, ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo giudicati insufficienti dai clienti: anche nei nuovi episodi dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, che arriveranno prossimamente in una versione inedita, Antonino in prima persona testerà i piatti e metterà alla prova lo staff, dopodiché porterà tutta la sua esperienza da Chef e da imprenditore per consigliare gestori e dipendenti e aiutarli a trovare soluzioni che possano migliorare il ristorante. Dopo un make over totale e i preziosi consigli dello Chef pluripremiato, il ristorante sarà finalmente a misura di cliente.

QUATTRO MATRIMONI

Nel 2026 su Sky e in streaming solo su NOW > Tornano le sfide più spietate di sempre, quelle in cui si fronteggiano quattro spose nel giorno più importante della loro vita, il giorno del loro matrimonio: Costantino della Gherardesca torna alla guida dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, unendo quattro spose accomunate da un dettaglio o dal tema scelto per la festa e dando il via a sfide che saranno letteralmente senza esclusione di colpi. Solo una di loro vincerà un premio speciale proprio a tema “nozze”, le altre rimarranno con in mano solo… il bouquet.

MONEY ROAD – OGNI TENTAZIONE HA UN PREZZO

Nel 2026 su Sky e in streaming su NOW > È stato lo show rivelazione della stagione, un successo che ha messo d’accordo tutti, e torna con una seconda, attesissima, stagione. Fabio Caressa dirige la seconda edizione di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, show Sky Original e prodotto da Blu Yazmine, esperimento sociale in cui, in un contesto di rigida privazione, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, i componenti della nuova “Compagnia delle Tentazioni” devono affrontare un trekking in più tratte in una natura bellissima ma ostile e proibitiva, con condizioni climatiche estreme. Nel loro percorso i partecipanti dovranno cercare di rimanere uniti e di non cedere alle tentazioni a cui verranno sottoposti, perché “tutto ha un prezzo”: sono infatti tentazioni che potrebbero facilitare la loro sopravvivenza ma che in realtà intaccherebbero il montepremi finale. Dopo il finale super discusso della scorsa edizione, torneremo a chiederci: chi penserà a se stesso e chi al bene del gruppo? Dove finisce l’egoismo e dove inizia l’altruismo? Ma soprattutto: cosa faremmo noi al posto dei partecipanti all’esperimento?

