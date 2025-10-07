Elezioni Regionali Toscana 2025: Giani e Tomasi a confronto su Sky TG24 martedì 7 ottobre alle 10.30

Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24, il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana. Dopo i faccia a faccia già avvenuti tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche e tra Occhiuto e Tridico per la Calabria, tocca alla Toscana, chiamata al voto il 12 e 13 ottobre. Il Confronto tra Eugenio Giani, presidente della Regione uscente, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Casa Riformista (lista promossa da Italia Viva, +Europa, Partito Socialista Italiano e Partito Repubblicano Italiano), con il supporto di Sinistra Civica Ecologista, e Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia e sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e dalla lista civica ‘È Ora!’, sarà in diretta martedì 7 ottobre alle 10.30, dagli studi di Sky TG24 a Roma Montecitorio.

Il format prevede lo stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, la domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori. A condurre sarà Giovanna Pancheri, conduttrice di Start, l’approfondimento politico di Sky TG24. Al termine del confronto, con ospiti e commentatori, l’analisi sui temi emersi nel dibattito.

In occasione delle elezioni regionali, Sky TG24 arricchisce la sua copertura con gli Instant Poll realizzati in esclusiva da YouTrend, che fotograferanno in tempo reale le scelte degli elettori alla chiusura delle urne, e con il Trovapresidente, la Voting Advice Application su skytg24.it che consente a ciascuno di scoprire il proprio posizionamento politico e i candidati alla presidenza più vicini e più lontani.

Un racconto completato da reportage, approfondimenti e inviati sul territorio per seguire passo dopo passo una delle sfide più importanti della stagione politica italiana.

