Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

EUROPEAN QUALIFIERS - Giovedì 9 ottobre 2025 apre il programma con Finlandia-Lituania (gruppo G) alle 18:00, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202), con streaming su NOW e Sky Go e telecronaca di Federico Zanon. Nel girone, Olanda e Polonia guidano con dieci punti, seguite dalla Finlandia a sette e dalla Lituania a tre, dopo il pareggio 2-2 dell'andata. Dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00, lo studio "Uefa European Qualifiers World Cup 2026" condotto da Sara Benci e Stefano De Grandis accompagnerà gli spettatori con analisi, interviste e commenti sulle sfide della serata.

Alle 20:45, spazio a Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con tutti i match della settima giornata: Scozia-Grecia (gruppo C, telecronaca Filippo Benincampi), Bielorussia-Danimarca (gruppo C, Manuel Favia), Malta-Paesi Bassi (gruppo G, Nicolò Ramella), Cipro-Bosnia Erzegovina (gruppo H, Elia Faggion), Austria-San Marino (gruppo H, Andrea Voria), Repubblica Ceca-Croazia (gruppo L, Luca Mastrorilli) e Isole Far Oer-Montenegro (gruppo L, Giovanni Cristiano). Tra le sfide di cartello spicca Repubblica Ceca-Croazia, in diretta su Sky Sport Mix (211) e in chiaro su Cielo TV (canale 26 DTT, 19 TivùSat, 156 Sky), con telecronaca di Federico Botti. Nel gruppo L, cechi e croati comandano a 12 punti, con Far Oer e Montenegro a 6 e Gibilterra ancora ferma a 0, dopo il 5-1 dell'andata in favore dei croati. La giornata si chiude con l'amichevole Inghilterra-Galles alle 20:45, su Sky Sport Arena (204), NOW e Sky Go, raccontata da Federico Zancan. È la 93ª sfida tra le due nazionali, con 58 vittorie inglesi, 20 pareggi e 14 successi gallesi, l'ultimo dei quali risale al 1977.

Venerdì 10 settembre 2025, alle 16:00, apre il match Kazakistan-Liechtenstein (gruppo J), in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con la voce di Riccardo Morelli. Il gruppo vede la Macedonia capolista con 11 punti, Belgio e Galles a 10, Kazakistan a 3 e Liechtenstein ancora fermo a 0, dopo il 2-0 dei kazaki all'andata. In serata torna lo studio "Uefa European Qualifiers World Cup 2026" condotto da Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino, dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00. Alle 20:45, nuova edizione di Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con le telecronache di Federico Botti per Germania-Lussemburgo (gruppo A), Calogero Destro per Irlanda del Nord-Slovacchia (gruppo A), Paolo Redi per Svezia-Svizzera (gruppo B), Alberto Pucci per Kosovo-Slovenia (gruppo B), Daniele Barone per Francia-Azerbaigian (gruppo D), Manuel Favia per Islanda-Ucraina (gruppo D) e Fabrizio Redaelli per Belgio-Macedonia del Nord (gruppo J). Riflettori puntati su Germania-Lussemburgo, in diretta su Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW e Sky Go, con la telecronaca di Paolo Ciarravano. Nel gruppo A, Slovacchia guida con 6 punti, seguita da Irlanda del Nord e Germania a 3, con il Lussemburgo ancora a secco.

Sabato 11 ottobre 2025 si parte alle 15:00 con Lettonia-Andorra (gruppo K), in diretta su Sky Sport 256, NOW e Sky Go, telecronaca di Peppe Di Giovanni. La classifica vede l'Inghilterra in testa a 15 punti, seguita da Albania (8), Serbia (7), Lettonia (4) e Andorra (0), con i lettoni vincitori 1-0 all'andata. Alle 18:00, doppio appuntamento con Norvegia-Israele (gruppo I, Sky Sport Calcio (202), telecronaca Matteo Marceddu) e Ungheria-Armenia (gruppo F, Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 256, telecronaca Giovanni Poggi). Nel gruppo I, Norvegia comanda con 15 punti davanti a Italia e Israele (9), Estonia (3) e Moldavia (0), mentre nel gruppo F il Portogallo è a quota 6, l'Armenia a 3, Ungheria e Irlanda a 1.

Dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30, Roberta Noè, Stefano De Grandis e Beppe Bergomi guideranno lo studio serale "Uefa European Qualifiers World Cup 2026". Alle 20:45, nuovo appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con Dario Massara per Spagna-Georgia (gruppo E), Calogero Destro per Bulgaria-Turchia (gruppo E), Paolo Ciarravano per Portogallo-Repubblica d'Irlanda (gruppo F) e Paolo Redi per Serbia-Albania (gruppo K).

La serata culmina con Spagna-Georgia alle 20:45, su Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW e Sky Go, raccontata da Antonio Nucera. Nel gruppo E, la Spagna guida con 6 punti, davanti a Georgia e Turchia a 3 e Bulgaria a 0, con sette successi su sette precedenti per le "Furie Rosse". Chiude il weekend, alle 24:00, la differita di Estonia-Italia (gruppo I) su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con la voce di Fabio Caressa affiancato da Beppe Bergomi. Gli azzurri, dopo il 5-0 dell'andata a Bergamo, inseguono la Norvegia e Israele nel girone, con la Moldavia fanalino di coda.

Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. G - FINLANDIA vs LITUANIA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zanon

Gruppo G con Olanda, Polonia (entrambe a quota 10), Finlandia con 7 punti, Lituania 3 e Malta 2. La partita in Lituania e' terminata 2-2.



Con Sara Benci e Stefano De Grandis

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.



- Scozia vs Grecia (Gr. C): Filippo Benincampi

- Bielorussia vs Danimarca (Gr. C): Manuel Favia

- Malta vs Paesi Bassi (Gr. G): Nicolò Ramella

- Cipro vs Bosnia Erzegovina (Gr. H): Elia Faggion

- Austria vs San Marino (Gr. H): Andrea Voria

- Repubblica Ceca vs Croazia (Gr. L): Luca Mastrorilli

- Isole Far Oer vs Montenegro (Gr. L): Giovanni Cristiano



[in chiaro anche su Cielo TV - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Mix (211)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Botti

Gruppo L con cechi e croati a quota 12, Far Oer e Montenegro con 6 punti e Gibilterra 0. Nella partita d'andata la Croazia ha vinto 5-1.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan

Amichevole n. 93 con il bilancio di 58 vittorie Inghilterra, 20 pareggi e 14 successi del Galles. Ultima vittoria gallese a Wembley nel 1977 (0-1).

Ore 16:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. J - KAZAKISTAN vs LIECHTENSTEIN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Morelli

Gruppo J con Macedonia prima a quota 11, Belgio e Galles con 10 punti, Kazakhistan 3 e Liechtenstein ancora a 0. Nella gara d'andata kazachi vittoriosi 2-0.



Con Sara Benci, Maurizio Compagmoni, Gianfranco Teotino

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali



- Germania vs Lussemburgo (Gr. A): Federico Botti

- Irlanda del Nord vs Slovacchia (Gr. A): Calogero Destro

- Svezia vs Svizzera (Gr. B): Paolo Redi

- Kosovo vs Slovenia (Gr. B): Alberto Pucci

- Francia vs Azerbaigian (Gr. D): Daniele Barone

- Islanda vs Ucraina (Gr. D): Manuel Favia

- Belgio vs Macedonia del Nord (Gr. J): Fabrizio Redaelli



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Gruppo A con Slovacchia a quota 6, Irlanda del Nord con 3 punti come la Germania e Lussemburgo ancora a 0. La Germania ha vinto 11 dei 12 precedenti.

Ore 15:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. K - LETTONIA vs ANDORRA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Peppe Di Giovanni

Gruppo K con Inghilterra prima a quota 15, Albania 8 punti, Serbia 7, Lettonia 4 e Andorra 0. Nella gara d'andata la Lettonia ha vinto 1-0.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Matteo Marceddu

Gruppo I con Norvegia prima a quota 15, Italia e Israele con 9 punti, Estonia 3 e Moldavia 0. Norvegia in vantaggio 2 a 1 nei 3 precedenti (amichevoli incluse)



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Poggi

Gruppo F con Portogallo a quota 6, Armenia con 3 punti. Ungheria e Repubblica d'Irlanda 1. Magiari vittoriosi 2-0 nell'unico precedente, un'amichevole del 2004.



Con Roberta Noè, Stefano De Grandis e Beppe Bergomi

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.



- Spagna vs Georgia (Gr. E): Dario Massara

- Bulgaria vs Turchia (Gr. E): Calogero Destro

- Portogallo vs Repubblica D'Irlanda (Gr. F) : Paolo Ciarravano

- Serbia vs Albania (Gr. K): Paolo Redi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Gruppo E con Spagna a quota 6, Georgia e Turchia con 3 punti e Bulgaria 0. La Spagna ha sempre vinto nei 7 precedenti (amichevoli escluse).



Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: differita su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

Gruppo I con Norvegia, Israele e all'ultimo posto la Moldavia. Nella partita d'andata, a Bergamo, la formazione azzurra ha vinto 5-0.

