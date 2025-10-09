Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

giovedì, 09 ottobre 2025

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

EUROPEAN QUALIFIERS - Giovedì 9 ottobre 2025 apre il programma con Finlandia-Lituania (gruppo G) alle 18:00, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202), con streaming su NOW e Sky Go e telecronaca di Federico Zanon. Nel girone, Olanda e Polonia guidano con dieci punti, seguite dalla Finlandia a sette e dalla Lituania a tre, dopo il pareggio 2-2 dell'andata. Dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00, lo studio "Uefa European Qualifiers World Cup 2026" condotto da Sara Benci e Stefano De Grandis accompagnerà gli spettatori con analisi, interviste e commenti sulle sfide della serata.

Alle 20:45, spazio a Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con tutti i match della settima giornata: Scozia-Grecia (gruppo C, telecronaca Filippo Benincampi), Bielorussia-Danimarca (gruppo C, Manuel Favia), Malta-Paesi Bassi (gruppo G, Nicolò Ramella), Cipro-Bosnia Erzegovina (gruppo H, Elia Faggion), Austria-San Marino (gruppo H, Andrea Voria), Repubblica Ceca-Croazia (gruppo L, Luca Mastrorilli) e Isole Far Oer-Montenegro (gruppo L, Giovanni Cristiano). Tra le sfide di cartello spicca Repubblica Ceca-Croazia, in diretta su Sky Sport Mix (211) e in chiaro su Cielo TV (canale 26 DTT, 19 TivùSat, 156 Sky), con telecronaca di Federico Botti. Nel gruppo L, cechi e croati comandano a 12 punti, con Far Oer e Montenegro a 6 e Gibilterra ancora ferma a 0, dopo il 5-1 dell'andata in favore dei croati. La giornata si chiude con l'amichevole Inghilterra-Galles alle 20:45, su Sky Sport Arena (204), NOW e Sky Go, raccontata da Federico Zancan. È la 93ª sfida tra le due nazionali, con 58 vittorie inglesi, 20 pareggi e 14 successi gallesi, l'ultimo dei quali risale al 1977.

Venerdì 10 settembre 2025, alle 16:00, apre il match Kazakistan-Liechtenstein (gruppo J), in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con la voce di Riccardo Morelli. Il gruppo vede la Macedonia capolista con 11 punti, Belgio e Galles a 10, Kazakistan a 3 e Liechtenstein ancora fermo a 0, dopo il 2-0 dei kazaki all'andata. In serata torna lo studio "Uefa European Qualifiers World Cup 2026" condotto da Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino, dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00. Alle 20:45, nuova edizione di Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con le telecronache di Federico Botti per Germania-Lussemburgo (gruppo A), Calogero Destro per Irlanda del Nord-Slovacchia (gruppo A), Paolo Redi per Svezia-Svizzera (gruppo B), Alberto Pucci per Kosovo-Slovenia (gruppo B), Daniele Barone per Francia-Azerbaigian (gruppo D), Manuel Favia per Islanda-Ucraina (gruppo D) e Fabrizio Redaelli per Belgio-Macedonia del Nord (gruppo J). Riflettori puntati su Germania-Lussemburgo, in diretta su Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW e Sky Go, con la telecronaca di Paolo Ciarravano. Nel gruppo A, Slovacchia guida con 6 punti, seguita da Irlanda del Nord e Germania a 3, con il Lussemburgo ancora a secco.

Sabato 11 ottobre 2025 si parte alle 15:00 con Lettonia-Andorra (gruppo K), in diretta su Sky Sport 256, NOW e Sky Go, telecronaca di Peppe Di Giovanni. La classifica vede l'Inghilterra in testa a 15 punti, seguita da Albania (8), Serbia (7), Lettonia (4) e Andorra (0), con i lettoni vincitori 1-0 all'andata. Alle 18:00, doppio appuntamento con Norvegia-Israele (gruppo I, Sky Sport Calcio (202), telecronaca Matteo Marceddu) e Ungheria-Armenia (gruppo F, Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 256, telecronaca Giovanni Poggi). Nel gruppo I, Norvegia comanda con 15 punti davanti a Italia e Israele (9), Estonia (3) e Moldavia (0), mentre nel gruppo F il Portogallo è a quota 6, l'Armenia a 3, Ungheria e Irlanda a 1.

Dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30, Roberta Noè, Stefano De Grandis e Beppe Bergomi guideranno lo studio serale "Uefa European Qualifiers World Cup 2026". Alle 20:45, nuovo appuntamento con Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con Dario Massara per Spagna-Georgia (gruppo E), Calogero Destro per Bulgaria-Turchia (gruppo E), Paolo Ciarravano per Portogallo-Repubblica d'Irlanda (gruppo F) e Paolo Redi per Serbia-Albania (gruppo K).

La serata culmina con Spagna-Georgia alle 20:45, su Sky Sport Uno (201) e in streaming su NOW e Sky Go, raccontata da Antonio Nucera. Nel gruppo E, la Spagna guida con 6 punti, davanti a Georgia e Turchia a 3 e Bulgaria a 0, con sette successi su sette precedenti per le "Furie Rosse". Chiude il weekend, alle 24:00, la differita di Estonia-Italia (gruppo I) su Sky Sport Calcio (202), NOW e Sky Go, con la voce di Fabio Caressa affiancato da Beppe Bergomi. Gli azzurri, dopo il 5-0 dell'andata a Bergamo, inseguono la Norvegia e Israele nel girone, con la Moldavia fanalino di coda.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW

EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

GIOVEDI 9 OTTOBRE 2025

  • Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. G - FINLANDIA vs LITUANIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Zanon
    Gruppo G con Olanda, Polonia (entrambe a quota 10), Finlandia con 7 punti, Lituania 3 e Malta 2. La partita in Lituania e' terminata 2-2.
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Sara Benci e Stefano De Grandis
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata - DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.

    - Scozia vs Grecia (Gr. C): Filippo Benincampi
    - Bielorussia vs Danimarca (Gr. C): Manuel Favia
    - Malta vs Paesi Bassi (Gr. G): Nicolò Ramella
    - Cipro vs Bosnia Erzegovina (Gr. H): Elia Faggion
    - Austria vs San Marino (Gr. H): Andrea Voria
    - Repubblica Ceca vs Croazia (Gr. L): Luca Mastrorilli
    - Isole Far Oer vs Montenegro (Gr. L):Giovanni Cristiano
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. L - REPUBBLICA CECA vs CROAZIA
    [in chiaro anche su Cielo TV - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Mix (211)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Federico Botti
    Gruppo L con cechi e croati a quota 12, Far Oer e Montenegro con 6 punti e Gibilterra 0. Nella partita d'andata la Croazia ha vinto 5-1.
     
  • Ore 20:45 Calcio Amichevole - INGHILTERRA vs GALLES
     Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Federico Zancan
    Amichevole n. 93 con il bilancio di 58 vittorie Inghilterra, 20 pareggi e 14 successi del Galles. Ultima vittoria gallese a Wembley nel 1977 (0-1).

VENERDI 10 SETTEMBRE 2025

  • Ore 16:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. J - KAZAKISTAN vs LIECHTENSTEIN
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Riccardo Morelli
    Gruppo J con Macedonia prima a quota 11, Belgio e Galles con 10 punti, Kazakhistan 3 e Liechtenstein ancora a 0. Nella gara d'andata kazachi vittoriosi 2-0.
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Sara Benci, Maurizio Compagmoni, Gianfranco Teotino
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata: DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali

    - Germania vs Lussemburgo (Gr. A):Federico Botti
    - Irlanda del Nord vs Slovacchia (Gr. A): Calogero Destro
    - Svezia vs Svizzera (Gr. B): Paolo Redi
    - Kosovo vs Slovenia (Gr. B): Alberto Pucci
    - Francia vs Azerbaigian (Gr. D): Daniele Barone
    - Islanda vs Ucraina (Gr. D): Manuel Favia
    - Belgio vs Macedonia del Nord (Gr. J): Fabrizio Redaelli
     
  • Ore 20:45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. A - GERMANIA vs LUSSEMBURGO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Paolo Ciarravano
    Gruppo A con Slovacchia a quota 6, Irlanda del Nord con 3 punti come la Germania e Lussemburgo ancora a 0. La Germania ha vinto 11 dei 12 precedenti.

SABATO 11 OTTOBRE 2025

  • Ore 15:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. K - LETTONIA vs ANDORRA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Peppe Di Giovanni
    Gruppo K con Inghilterra prima a quota 15, Albania 8 punti, Serbia 7, Lettonia 4 e Andorra 0. Nella gara d'andata la Lettonia ha vinto 1-0.
     
  • Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. I - NORVEGIA vs ISRAELE
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Matteo Marceddu
    Gruppo I con Norvegia prima a quota 15, Italia e Israele con 9 punti, Estonia 3 e Moldavia 0. Norvegia in vantaggio 2 a 1 nei 3 precedenti (amichevoli incluse)
     
  • Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. F - UNGHERIA vs ARMENIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 256
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Giovanni Poggi
    Gruppo F con Portogallo a quota 6, Armenia con 3 punti. Ungheria e Repubblica d'Irlanda 1. Magiari vittoriosi 2-0 nell'unico precedente, un'amichevole del 2004.
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30 - Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
    Con Roberta Noè, Stefano De Grandis e Beppe Bergomi
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata: DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' per seguire la corsa delle 45 squadre che, oltre a Messico, Canada e Stati Uniti (paesi ospitatnti) dall'11 Giugno al 19 Luglio 2026 disputeranno i Mondiali.

    - Spagna vs Georgia (Gr. E): Dario Massara
    - Bulgaria vs Turchia (Gr. E): Calogero Destro
    - Portogallo vs Repubblica D'Irlanda (Gr. F): Paolo Ciarravano
    - Serbia vs Albania (Gr. K): Paolo Redi
     
  • Ore 20:45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. A - SPAGNA vs GEORGIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Antonio Nucera
    Gruppo E con Spagna a quota 6, Georgia e Turchia con 3 punti e Bulgaria 0. La Spagna ha sempre vinto nei 7 precedenti (amichevoli escluse).
     
  • Ore 24:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 7a Giornata Gr. I - ESTONIA vs ITALIA
    Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio (202)
    Streaming: differita su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi
    Gruppo I con Norvegia, Israele e all'ultimo posto la Moldavia. Nella partita d'andata, a Bergamo, la formazione azzurra ha vinto 5-0.

