Petra – Terza stagione: su Sky e NOW la seconda storia tra segreti e indagini a Palermo

È in arrivo mercoledì, 15 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW ,la seconda e ultima storia di PETRA – TERZA STAGIONE, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi.

Ne Gli onori di casa, Petra e il viceispettore Monte indagano sull’omicidio di un noto imprenditore, ucciso mentre era in compagnia di una giovane prostituta. Le indagini li conducono a Palermo, sulle tracce di una possibile pista mafiosa. In questa nuova città, Petra si trova a fare i conti con una persona del suo passato, capace di riportare alla luce verità rimaste in sospeso. Un caso che metterà alla prova la sua lucidità professionale e il suo equilibrio personale…

In questa storia che conclude la terza stagione, Paola Cortellesiè l’iconica ispettrice Petra Delicato, affiancata dall’inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte. Nel cast, Manuela Mandracchia nei panni di Beatrice, moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l’ironico e irriverente fidanzato di Petra; faremo inoltre la conoscenza di un nuovo personaggio, interpretato da Francesco Acquaroli: Luigi, il questore di Palermo, che ha con Petra un legame speciale, un rapporto che affonda le radici in un passato lontano.

Le storie di questa terza stagione, prodotte da Sky Studios e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.

SINOSSI DELLA SECONDA STORIA, GLI ONORI DI CASA - Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra.

Da non perdere infine l’esclusiva produzione Sky Studios QUATTRO CHIACCHIERE CON PAOLA CORTELLESI in programmazione su Sky Cinema, in streaming su NOW, disponibile on demand e sul canale YouTube di Sky: una chiacchierata intima e informale tra Paola Cortellesi e Gianni Canova in cui l’attrice e regista ripercorre la sua lunga e poliedrica carriera artistica, dai suoi inizi musicali ai progetti teatrali, fino ai grandi successi in tv e al cinema.

PETRA – TERZA STAGIONE | la seconda e ultima storia in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

