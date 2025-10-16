NOW arriva a Napoli: esperienza immersiva in Piazza Mercato tra serie, sport e caramelle
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Dopo il successo della prima tappa di Milano, il viaggio esperienziale di NOW, il servizio streaming di Sky, fa tappa a Napoli, dove da venerdì 17 a domenica 19 ottobre animerà Piazza Mercato con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta della grande varietà dei suoi contenuti: serie tv, film, show, intrattenimento e grandi eventi sportivi in diretta.
Al centro dell’iniziativa, un imponente pop-up store a forma di distributore di caramelle alto più di dieci metri, dove il pubblico potrà “assaggiare i contenuti di NOW” grazie a una vera e propria tasting experience multisensoriale. Arrivano a Napoli le prime caramelle al “gusto di contenuto” che richiamano i programmi più iconici di NOW. Ricette pensate per creare sapori totalmente inediti come “erba di stadio” per il calcio, “asfalto” per i motori, fino a “zombie” e “anni ’90” per le grandi serie tv.
Il weekend napoletano di NOW regalerà emozioni e sorprese da vivere in piazza Mercato. Il momento clou dell’evento sarà domenica 19 ottobre alle 19:00, con l’esibizione di un super ospite a sorpresa.
La brand activation, ideata e realizzata dalla Sky Creative Next Gen, il nuovo team della Sky Creative Agency fatto da Gen Z per Gen Z, si rivolge sia a chi già conosce NOW sia a chi si avvicina per la prima volta. Punta a coinvolgere, in modo particolare, la Gen Z, che è attratta da format speciali, personalizzati e con dinamiche di gamification. Tutti i partecipanti potranno, infatti, mettersi in gioco per indovinare l’abbinamento corretto e ricevere gadget brandizzati NOW.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile seguire la pagina ufficiale www.nowtv.it/voglia-di-now e le pagine social di NOW su Instagram, Facebook, X e TikTok.
CREDITS
- Agency: Sky Creative Italy
- Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano
- Head of Brand, Creative strategy and Next Gen: Claudia Strada
- Creative Director: Sara Bottani
- Head of Production&Operations: Annalisa Orsi
- Head of Business: Manuela Bandiera
- Account Director: Maddalena Alessi, Chiara Serra
- Executive producer: Sara Benvenuto, Giorgio Zattoni, Manuela Mombelli
- Art director: Roberto Columpsi, Camilla Bortolotti
- Copywriter: Giulia Basile, Alessandro Erik Adorno
- Illustrazioni: Matteo Cara
- Designer: Youssef Zridi, Serafina Preziosa
- Produzione Gelee: Pasticceria Rapisardi
- Confezionamento: Drink&Taste
- Allestimento: Innscena
Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming