NOW arriva a Napoli: esperienza immersiva in Piazza Mercato tra serie, sport e caramelle

Dopo il successo della prima tappa di Milano, il viaggio esperienziale di NOW, il servizio streaming di Sky, fa tappa a Napoli, dove da venerdì 17 a domenica 19 ottobre animerà Piazza Mercato con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta della grande varietà dei suoi contenuti: serie tv, film, show, intrattenimento e grandi eventi sportivi in diretta.

Al centro dell’iniziativa, un imponente pop-up store a forma di distributore di caramelle alto più di dieci metri, dove il pubblico potrà “assaggiare i contenuti di NOW” grazie a una vera e propria tasting experience multisensoriale. Arrivano a Napoli le prime caramelle al “gusto di contenuto” che richiamano i programmi più iconici di NOW. Ricette pensate per creare sapori totalmente inediti come “erba di stadio” per il calcio, “asfalto” per i motori, fino a “zombie” e “anni ’90” per le grandi serie tv.

Il weekend napoletano di NOW regalerà emozioni e sorprese da vivere in piazza Mercato. Il momento clou dell’evento sarà domenica 19 ottobre alle 19:00, con l’esibizione di un super ospite a sorpresa.

La brand activation, ideata e realizzata dalla Sky Creative Next Gen, il nuovo team della Sky Creative Agency fatto da Gen Z per Gen Z, si rivolge sia a chi già conosce NOW sia a chi si avvicina per la prima volta. Punta a coinvolgere, in modo particolare, la Gen Z, che è attratta da format speciali, personalizzati e con dinamiche di gamification. Tutti i partecipanti potranno, infatti, mettersi in gioco per indovinare l’abbinamento corretto e ricevere gadget brandizzati NOW.

