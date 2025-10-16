Sky Sport Motori Weekend (16 - 19 Ottobre) F1 Stati Uniti e MotoGP Australia (anche streaming NOW)
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (original)
In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, SBK e WRC.
F1 NEGLI USA – Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con una nuova tappa del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio degli Stati Uniti, quarto GP della stagione con la Sprint da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 20.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere alle 19.30, con le qualifiche Sprint in programma alle 23.30. Sabato, alle 19, si assegnano i primi punti con la Sprint, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23. Domenica, alle 21 al via la gara.
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
MOTOMONDIALE A IN AUSTRALIA –Appuntamento notturno per la MotoGP, impegnata nel diciannovesimo appuntamento della stagione 2025 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. A Phillip Island, è tempo del Gran Premio d’Australia, con la conferenza stampa piloti giovedì alle 7 del mattino. Sessioni di prove libere in programma nella notte tra giovedì e mercoledì: all’1.40 la prima, mentre le prequalifiche inizieranno alle 6. Seconda sessione di prove libere nella notte tra venerdì e sabato, all’1, mentre all’1.45 si torna in pista per le qualifiche. Il sabato mattina si apre con la sprint alle 6, mentre la gara è programmata alle 5 di domenica mattina (repliche alle 8, alle 16 e alle 20). Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
SBK IN SPAGNA – Ultimo appuntamento stagionale per il mondiale Superbike che vola a Jerez de la Frontera per il Round di Spagna, appuntamento cruciale per l’assegnazione del titolo.Il weekend di sfida tra il leader del campionato Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega scatta venerdì con le Prove Libere (alle 10.30 la prima sessione, alle 14.55 la seconda). Sabato, alle 10.55, è tempo di Superpole, mentre alle 14 sarà il momento di Gara 1. Domenica alle 11 la Superpole race, mentre Gara 2 che chiude ufficialmente la stagione scatterà alle 14. Tutto il weekend di Jerez sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con anche gli appuntamenti di Supersport e Supersport 300.
WRC – Torna in Europa il mondiale Rally, con l’appuntamento dell’Europa Centrale. Prima TV Stage giovedì alle 18 su Sky Sport Max e NOW. Due nuove frazioni da vivere sabato: Alle 10.30 la seconda TV Stage (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW), mentre alle 14 la terza (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e NOW). Domenica gran finale, con la quarta TV Stage alle 10 e la Powerstage conclusiva alle 13 su Sky Sport Max e NOW.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!
F1: IL GP DEGLI STATI UNITI
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW
GIOVEDI 16 OTTOBRE 2025
- Ore 20.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 23.45: Paddock Live Pit Walk
VENERDI 17 OTTOBRE 2025
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 23: Paddock Live
- Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 00.30: Paddock Live
- Ore 1: Conferenza stampa Team Principal (differita)
SABATO 18 OTTOBRE 2025
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 19: F1 - Sprint
- Ore 20: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
DOMENICA 19 OTTOBRE 2025
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy
MOTOMONDIALE: GP D’AUSTRALIA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
GIOVEDI 16 OTTOBRE 2025
- Ore 7: Conferenza Stampa Piloti
- Ore 14.30: Racebook
NOTTE TRA GIOVEDI 16 E VENERDI 17 OTTOBRE 2025
- Ore 23.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 00.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 1.40: MotoGP -Prove Libere 1
- Ore 2.40: Paddock Live
- Ore 4.10: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 5: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 6: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live Show
- Ore 7.45: Talent Time
NOTTE TRA VENERDI 17 E SABATO 18 OTTOBRE 2025
- Ore 23.35: Moto3 – Prove Libere 3
- Ore 00.20: Moto2 – Prove Libere 3
- Ore 1.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 1.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 3.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 4.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 6: MotoGP - Sprint
- Ore 6.45: Paddock Live Show
- Ore 7.30: Talent Time
NOTTE TRA SABATO 18 E DOMENICA 19 OTTOBRE 2025
- Ore 00.35: Warm Up MotoGP
- Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 1.30: Paddock Live
- Ore 2: Moto3 – Gara
- Ore 3: Paddock Live
- Ore 3.15: Moto2 – Gara
- Ore 4.15: Paddock Live
- Ore 4.30: Grid
- Ore 5: MotoGP - Gara
- Ore 6: Zona Rossa
- Ore 7: Race Anatomy
- Ore 8: MotoGP – Gara (replica)
- Ore 16: MotoGP – Gara (replica)
- Ore 20: MotoGP – Gara (replica)
SBK: IL ROUND DI SPAGNA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
VENERDI 17 OTTOBRE 2025
- Ore 10.30: Superbike – Prove Libere 1
- Ore 13.25: WCR – Superpole
- Ore 14.05: Supersport 300 - Superpole
- Ore 14.55: Superbike – Prove Libere 2
- Ore 15.55: Supersport - Superpole
SABATO 18 OTTOBRE 2025
- Ore 10.55: Superbike – Superpole
- Ore 11.45: WCR - Gara 1
- Ore 12.40: Supersport 300 - Gara 1
- Ore 13.45: pre-Superbike
- Ore 14: Superbike – Gara 1
- Ore 14.35: post gara
- Ore 15.10: Supersport 300 – Gara 1
DOMENICA 19 OTTOBRE 2025
- Ore 10.45: pre-Superbike
- Ore 11: Superbike - Superpole Race
- Ore 11.15: post gara
- Ore 11.45: WCR – Gara 2
- Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 2
- Ore 13.45: pre-Superbike
- Ore 14: Superbike - Gara 2
- Ore 14.35: post gara
- Ore 15.10: Supersport – Gara 2
WRC: RALLY DELL’EUROPA CENTALE
LIVE SU SKY E IN STREAMING SU NOW
GIOVEDI 16 OTTOBRE 2025
- Ore 18: TV Stage 1 (Sky Sport Max e NOW)
SABATO 18 OTTOBRE 2025
- Ore 10.30: TV Stage 2 (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW)
- Ore 14: TV Stage 3 (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e NOW)
DOMENICA 19 OTTOBRE 2025
- Ore 10: TV Stage 4 (Sky Sport Max e NOW)
- Ore 13: TV Stage 5 (Sky Sport Max e NOW)
I MOTORI IN CHIARO SU TV8
NOTTE TRA VENERDI 17 E SABATO 18 OTTOBRE 2025
- ore 01:50 Motori MotoGP GP Australia: Qualifiche DIRETTA
- ore 02:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
- ore 03:00 Motori MotoGP Paddock Pass
- ore 03:30 Motori Top Riders Marco Bezzecchi
- ore 03:50 Motori Motori Moto Gp Motori Moto Gp 2025 Gp Australia Moto3 Qualifiche 18/10/2025 DIRETTA
- ore 04:45 Motori GP Australia: Qualifiche GP Australia: Qualifiche DIRETTA
- ore 05:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 18/10/2025 DIRETTA
SABATO 18 OTTOBRE 2025
- ore 06:00 Motori MotoGP GP Australia: Sprint Race DIRETTA
- ore 06:45 Motori MotoGP Paddock Live Show Live DIRETTA
- [..]
- ore 13:00 Motori MotoGP GP Australia: Sprint Race
- ore 13:45 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 12 18/10/2025 DIRETTA
- ore 14:00 Motori WorldSBK Spagna: Gara 1 DIRETTA
- ore 14:35 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 12 18/10/2025 DIRETTA
- [..]
- ore 16:45 Motori Aspettando il GP Aspettando gli Stati Uniti '25
- ore 17:00 Motori F1 GP Stati Uniti: Qualifiche Sprint
- ore 18:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA
- ore 19:00 Motori F1 GP Stati Uniti: Sprint DIRETTA
- ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA
- [..]
- ore 22:15 Motori F1 Warm Up DIRETTA
- ore 22:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA
- ore 23:00 Motori F1 Qualifiche: GP Stati Uniti DIRETTA
- ore 00:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA
DOMENICA 19 OTTOBRE 2025
- ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live
- ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3
- ore 11:05 Motori Gp Australia '25 Moto3 Gara
- ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3
- ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live
- ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2
- ore 12:20 Motori GP Australia: Gara GP Australia: Gara
- ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2
- ore 13:15 Motori Paddock Live Gara
- ore 13:30 Motori MotoGP Grid
- ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp
- ore 14:05 Motori MotoGP GP Australia: Gara
- ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp
- ore 15:00 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 12
- ore 15:25 Motori Spagna: Superpole Race Spagna: Superpole Race
- ore 15:50 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 12
- ore 16:00 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 12
- ore 16:15 Motori WorldSBK Spagna: Gara 2
- ore 16:50 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 12
- [..]
- ore 21:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara
- ore 22:30 Motori F1 Gara: GP Stati Uniti
- ore 00:15 Motori F1 Podio
- ore 00:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!