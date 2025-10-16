Sky Sport Motori Weekend (16 - 19 Ottobre) F1 Stati Uniti e MotoGP Australia (anche streaming NOW)

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, SBK e WRC.

F1 NEGLI USA – Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con una nuova tappa del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio degli Stati Uniti, quarto GP della stagione con la Sprint da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 20.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere alle 19.30, con le qualifiche Sprint in programma alle 23.30. Sabato, alle 19, si assegnano i primi punti con la Sprint, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23. Domenica, alle 21 al via la gara.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

MOTOMONDIALE A IN AUSTRALIA –Appuntamento notturno per la MotoGP, impegnata nel diciannovesimo appuntamento della stagione 2025 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. A Phillip Island, è tempo del Gran Premio d’Australia, con la conferenza stampa piloti giovedì alle 7 del mattino. Sessioni di prove libere in programma nella notte tra giovedì e mercoledì: all’1.40 la prima, mentre le prequalifiche inizieranno alle 6. Seconda sessione di prove libere nella notte tra venerdì e sabato, all’1, mentre all’1.45 si torna in pista per le qualifiche. Il sabato mattina si apre con la sprint alle 6, mentre la gara è programmata alle 5 di domenica mattina (repliche alle 8, alle 16 e alle 20). Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

SBK IN SPAGNA – Ultimo appuntamento stagionale per il mondiale Superbike che vola a Jerez de la Frontera per il Round di Spagna, appuntamento cruciale per l’assegnazione del titolo.Il weekend di sfida tra il leader del campionato Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega scatta venerdì con le Prove Libere (alle 10.30 la prima sessione, alle 14.55 la seconda). Sabato, alle 10.55, è tempo di Superpole, mentre alle 14 sarà il momento di Gara 1. Domenica alle 11 la Superpole race, mentre Gara 2 che chiude ufficialmente la stagione scatterà alle 14. Tutto il weekend di Jerez sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con anche gli appuntamenti di Supersport e Supersport 300.

WRC – Torna in Europa il mondiale Rally, con l’appuntamento dell’Europa Centrale. Prima TV Stage giovedì alle 18 su Sky Sport Max e NOW. Due nuove frazioni da vivere sabato: Alle 10.30 la seconda TV Stage (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW), mentre alle 14 la terza (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e NOW). Domenica gran finale, con la quarta TV Stage alle 10 e la Powerstage conclusiva alle 13 su Sky Sport Max e NOW.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DEGLI STATI UNITI

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 16 OTTOBRE 2025

Ore 20.30: Conferenza stampa piloti

Ore 23.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 17 OTTOBRE 2025

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 00.30: Paddock Live

Ore 1: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 18 OTTOBRE 2025

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 19: F1 - Sprint

Ore 20: Paddock Live

Ore 22.15: Warm Up

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: F1 - Qualifiche

Ore 00.15: Paddock Live

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 - Gara

Ore 23: Paddock Live Post-Gara

Ore 23.30: Debriefing

Ore 00: Notebook

Ore 00.15: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: GP D’AUSTRALIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 16 OTTOBRE 2025

Ore 7: Conferenza Stampa Piloti

Ore 14.30: Racebook

NOTTE TRA GIOVEDI 16 E VENERDI 17 OTTOBRE 2025

Ore 23.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 00.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 1.40: MotoGP -Prove Libere 1

Ore 2.40: Paddock Live

Ore 4.10: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 5: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 6: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live Show

Ore 7.45: Talent Time

NOTTE TRA VENERDI 17 E SABATO 18 OTTOBRE 2025

Ore 23.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 00.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 1.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 1.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 3.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 4.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: MotoGP - Sprint

Ore 6.45: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 18 E DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

Ore 00.35: Warm Up MotoGP

Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2: Moto3 – Gara

Ore 3: Paddock Live

Ore 3.15: Moto2 – Gara

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Grid

Ore 5: MotoGP - Gara

Ore 6: Zona Rossa

Ore 7: Race Anatomy

Ore 8: MotoGP – Gara (replica)

Ore 16: MotoGP – Gara (replica)

Ore 20: MotoGP – Gara (replica)

SBK: IL ROUND DI SPAGNA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 17 OTTOBRE 2025

Ore 10.30: Superbike – Prove Libere 1

Ore 13.25: WCR – Superpole

Ore 14.05: Supersport 300 - Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove Libere 2

Ore 15.55: Supersport - Superpole

SABATO 18 OTTOBRE 2025

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 11.45: WCR - Gara 1

Ore 12.40: Supersport 300 - Gara 1

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike – Gara 1

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport 300 – Gara 1

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

Ore 10.45: pre-Superbike

Ore 11: Superbike - Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 11.45: WCR – Gara 2

Ore 12.40: Supersport 300 – Gara 2

Ore 13.45: pre-Superbike

Ore 14: Superbike - Gara 2

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 2

WRC: RALLY DELL’EUROPA CENTALE

LIVE SU SKY E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 16 OTTOBRE 2025

Ore 18: TV Stage 1 (Sky Sport Max e NOW)

SABATO 18 OTTOBRE 2025

Ore 10.30: TV Stage 2 (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW)

Ore 14: TV Stage 3 (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e NOW)

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

Ore 10: TV Stage 4 (Sky Sport Max e NOW)

Ore 13: TV Stage 5 (Sky Sport Max e NOW)

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



NOTTE TRA VENERDI 17 E SABATO 18 OTTOBRE 2025

ore 01:50 Motori MotoGP GP Australia: Qualifiche DIRETTA

ore 02:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 03:00 Motori MotoGP Paddock Pass

ore 03:30 Motori Top Riders Marco Bezzecchi

ore 03:50 Motori Motori Moto Gp Motori Moto Gp 2025 Gp Australia Moto3 Qualifiche 18/10/2025 DIRETTA

ore 04:45 Motori GP Australia: Qualifiche GP Australia: Qualifiche DIRETTA

ore 05:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 18/10/2025 DIRETTA

SABATO 18 OTTOBRE 2025

ore 06:00 Motori MotoGP GP Australia: Sprint Race DIRETTA

ore 06:45 Motori MotoGP Paddock Live Show Live DIRETTA

[..]

ore 13:00 Motori MotoGP GP Australia: Sprint Race

ore 13:45 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 12 18/10/2025 DIRETTA

ore 14:00 Motori WorldSBK Spagna: Gara 1 DIRETTA

ore 14:35 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 12 18/10/2025 DIRETTA

[..]

ore 16:45 Motori Aspettando il GP Aspettando gli Stati Uniti '25

ore 17:00 Motori F1 GP Stati Uniti: Qualifiche Sprint

ore 18:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

ore 19:00 Motori F1 GP Stati Uniti: Sprint DIRETTA

ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA

[..]

ore 22:15 Motori F1 Warm Up DIRETTA

ore 22:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA

ore 23:00 Motori F1 Qualifiche: GP Stati Uniti DIRETTA

ore 00:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live

ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3

ore 11:05 Motori Gp Australia '25 Moto3 Gara

ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3

ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live

ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2

ore 12:20 Motori GP Australia: Gara GP Australia: Gara

ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2

ore 13:15 Motori Paddock Live Gara

ore 13:30 Motori MotoGP Grid

ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp

ore 14:05 Motori MotoGP GP Australia: Gara

ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp

ore 15:00 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 12

ore 15:25 Motori Spagna: Superpole Race Spagna: Superpole Race

ore 15:50 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 12

ore 16:00 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 12

ore 16:15 Motori WorldSBK Spagna: Gara 2

ore 16:50 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 12

[..]

ore 21:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 22:30 Motori F1 Gara: GP Stati Uniti

ore 00:15 Motori F1 Podio

ore 00:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara

