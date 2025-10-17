Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Immagine di Sky TG24 Live In a Roma: diretta eventi, politica, ospiti e attualità dal Teatro di Villa Torlonia - Scopri di più su Sky Italia

Sky TG24 Live In a Roma: diretta eventi, politica, ospiti e attualità dal Teatro di Villa Torlonia

S
Sky Italia
venerdì, 17 ottobre 2025 | Ore: 06:00

Sky TG24 Live In torna a Roma: una giornata di incontri, storie e attualità al Teatro di Villa TorloniaLive In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma,Genova (due edizioni speciali per i venti anni di Sky), Milano, di nuovo Roma e ancora Milano. 

Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, che da anni porta l’informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane, approda a Roma, il 17 ottobre, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia, trasformandolo per un’intera giornata in uno studio televisivo. Qui personalità nazionali e internazionali si alterneranno sul palco per affrontare le sfide più urgenti e i cambiamenti epocali che attraversano il nostro tempo: la nuova fase di tregua a Gaza, dopo il vertice per la pace di Sharm el-Sheikh e il rilascio degli ostaggi israeliani che segna un possibile punto di svolta dopo mesi di tensioni e violenze nella regione; il ruolo degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e dei paesi arabi nello scacchiere geopolitico; il conflitto russo-ucraino, che continua a mettere in discussione la sicurezza europea e la coesione dell’Occidente; la guerra dei dazi e le sue ripercussioni sull’economia e sul futuro del lavoro; il nuovo pontificato di Papa Leone, chiamato a dare risposte e visione alla Chiesa in un’epoca di grande trasformazione. Ma lo sguardo si allargherà anche ad altri temi cruciali: l’emergenza climatica e le politiche di transizione ecologica, l’irrompere dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, i cambiamenti sociali che ridefiniscono le relazioni e le comunità, fino alle prospettive e alle aspettative delle giovani generazioni.

Tra gli ospiti: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Carlo Calenda, leader di Azione; Nicola Fratoianni, Segretario Sinistra Italiana; Alessandro Giuli, Ministro della Cultura; Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Carlo Nordio, Ministro della Giustizia; Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL; Darya Majidi, Presidente UN Women Italy; Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria; Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace; S.Em. Card. Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura; Sergio Schiavone, Comandante RIS Roma; Enrica Guidi, attrice; Marco D’Amore, attore e regista; Lucia Mascino, attrice; Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica, campionessa del mondo ed ex capitana della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica; Noa, cantante; Simona Quadarella, tre volte campionessa del mondo di Nuoto; Filippo Timi, attore; Alessandro Benetton, Presidente di Edizioni; Anna Maria Giannini, criminologa, psicologa forense Università La Sapienza; Lorenzo Maragoni, poeta e performer; Lisa Offside, content creator e Talent Sky Sport; Stefano Nazzi, giornalista e scrittore; Bill Niada, Presidente Fondazione ‘Il Bullone’; Rosy Russo, ideatrice di ‘Parole O_Stili’; Stefano Vicari, Primario Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

L’evento, che sarà trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, si avvale del patrocinio di Roma Capitale e della partnership con ANPIT, Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, SEVENDATA S.P.A., Jameel Motors Italy S.r.l., TIM ENTERPRISE, CHALLENGE NETWORK S:P:A, HERNO Spa, TERNA S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., GEWISS, UNIONI INDUSTRIALI TORINO, CASSA LOMBARDA S.p.A, BANCOMAT S.p.A. Partner tecnici: UPM, Classy, Fiuggi e Parco1923

 

 IL PROGRAMMA DI SKY TG24 LIVE IN ROMA 2025

VENERDI 17 OTTOBRE 2025 

DIRETTA SKY TG24 SAT - CANALE 100 E 500 SKY
DIRETTA SKY TG24 DTT - CANALE 50 DIGITALE TERRESTRE
DIRETTA SKY TG24 PRIMO PIANO - CANALE 501 SKY
DIRETTA SKY SPORT 257 SKY
DIRETTA CANALI SOCIAL SKY TG24 

  • 9:00 - Apertura Live In
    Dialogo con Narges Mohammadi,
    Premio Nobel per la Pace

  • 9.30 - Sky Up The Edit
    Il progetto di Sky per l’inclusione digitale nelle scuole. Ne parliamo con Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica, campionessa del mondo ed ex capitana della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica e Lisa Offside, Content Creator e Talent Sky Sport.

  • 10:00 – Start
    Intervista al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

  • 10:20 – Start
    Intervista alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

  • 10:40 - Start
    Intervista al segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

  • 11:00 - Giovani e salute mentale
    Ansia, depressione e altre forme di disagio psicologico nei giovani. Ne parliamo con Stefano Vicari, Primario Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma, e Bill Niada, Presidente e fondatore Fondazione Il Bullone.

  • 11:20 – Business
    Il consueto appuntamento con la rubrica di economia e finanza di Sky Tg24. Con Pier Francesco Zanuzzi, direttore rete trasmissione nazionale TERNA, e con Elio Schiavo, chief enterprise and innovative solutions officer TIM. A seguire storie di imprenditori e l’intervista a Alessandro Benetton, presidente di Edizione.

  • 12:00 – Intervista a Ravasi
    Dialogo con il cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura e Fondatore del Cortile dei Gentili.

  • 12:20 - Intervista a Salvini
    Intervista a Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri.

  • 12:40 - Salute e prevenzione
    “Due di noi”, cortometraggio sul tumore al seno e sul valore della prevenzione. Ne parliamo con Chiara Ruaro, paziente e protagonista del corto.

  • 13:00 - TG
    Il consueto appuntamento con il telegiornale di Sky TG24.

  • 14:00 - Criminologia e tecnologia
    L’impatto delle innovazioni tecnologiche nelle indagini criminali. Ne parliamo con Sergio Schiavone, Comandante RIS Roma, Stefano Nazzi, giornalista e scrittore, e Anna Maria Giannini, criminologa e docente di Psicologia forense all’università La Sapienza.

  • 14:30 - Gomorra-Le Origini
    L’attore e regista Marco D’Amore racconta il prequel della storica serie Sky Original che debutterà a gennaio 2026.

  • 15:00 - Timeline
    Intervista al ministro della Cultura Alessandro Giuli.

  • 15:20 - Timeline
    Intervista a Carlo Calenda, leader di Azione.

  • 15:40 - Timeline
    Violenza di genere e il ruolo del linguaggio. Ne parliamo con Darya Majidi, presidente UN Women Italy, Rosy Russo, presidente di Parole Ostili, e Lorenzo Maragoni, poeta e performer.

  • 16:00 - Dazi economia e Lavoro
    Ne parliamo con Federico Iadicicco, presidente Anpit , Roberto Santori, presidente Made in Italy, Marco Santucci, ad Geely, e Marcella Panucci, professoressa di Diritto e regolazione pubblica dell'Economia all'Università LUISS.

  • 16:30 - I delitti del BarLume
    Le nuove storie della serie su Sky Cinema con gli attori Filippo Timi, Enrica Guidi e Lucia Mascino.

  • 17:00 - Imprenditori
    Intervista a Claudio Marenzi, ad di Herno.

  • 17:15 - Economia
    Interviste a Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Landini, segretario generale CGIL, e Maurizio Marchesini, vicepresidente Confindustria.

  • 18:00 – Sport
    Incontro con la tre volte campionessa del mondo di Nuoto Simona Quadarella.

  • 18:30 - Lavoro e innovazione
    Con Fabrizio Vigo, co-founder & ceo di Seven Data, e Pasquale Frega, ad Philip Morris.

  • 19.00 - Intervista a Gualtieri
    Intervista al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

  • 19:10 - Mondo
    La testimonianza dei medici Raffaela Baiocchi di Emergency e Martina Paesani di Medici Senza Frontiere che hanno lavorato a Gaza. Con l'ambasciatore Pasquale Ferrara.

  • 19:30 - Mondo
    Dialogo con la cantante Noa.

Sky TG24 ogni giorno informa il Paese con più di 7.000 ore di diretta ogni anno, di cui 3.500 dedicate all’approfondimento, garantendo il racconto delle più importanti notizie italiane e internazionali. Si caratterizza per una grande verticalità del racconto, per le breaking news e per saper affrontare – grazie ai propri approfondimenti, inchieste, analisi, reportage e interviste - i maggiori temi della nostra epoca che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone e quelli più rilevanti del dibattito socio mediatico globale. Il tutto attraverso una narrazione sempre più moderna e innovativa, anche dal punto di vista dei format e dei linguaggi. Grazie al sito web e ai canali social (quasi 4 milioni di follower su X, 2 milioni su Facebook e 1,3 milioni su Instagram), Sky TG24 è un sistema informativo multimediale e flessibile che consente una forte interazione con il pubblico con la partecipazione attiva degli utenti. E con i profili Tik Tok e Youtube si apre a nuovi linguaggi e nuove audience. Sky TG24 è la rete all news edita da Sky Italia, media e entertainment company nata nel 2003 che fa parte del gruppo Sky, leader in Europa dell’intrattenimento con 23 milioni di abbonati e controllato da Comcast NBCUniversal

