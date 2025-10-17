Sky TG24 presenta “738 Giorni”: il documentario che racconta due anni di guerra tra Israele e Palestina

A due anni dallo scoppio del conflitto tra Israele e Palestina, Sky TG24 propone “738 GIORNI –I DUE ANNI DI GUERRA CHE HANNO CAMBIATO IL MEDIORIENTE”, In onda venerdì 17 ottobre alle 21.00, in replica sabato 18 alle 18.30 e domenica 19 alle 15 e sempre disponibile anche on demand. Un documentario che ripercorre gli eventi più significativi del conflitto — dal 7 ottobre 2023 fino alla firma della Dichiarazione di Sharm El Sheik, il 13 ottobre 2025.

Attraverso immagini simbolo, testimonianze e voci dei protagonisti, il racconto restituisce la complessità di una guerra che ha segnato il mondo, mostrando le sue conseguenze umane, politiche e sociali. Lo speciale offre una ricostruzione rigorosa e d’impatto, capace di restituire la cronologia dei fatti ma anche le emozioni e le domande che questi due anni hanno lasciato aperte.

