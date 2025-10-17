Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Marco D’Amore racconta Gomorra – Le Origini: il prequel Sky e NOW che rivoluziona la saga
Immagine di Marco D’Amore racconta Gomorra – Le Origini: il prequel Sky e NOW che rivoluziona la saga - Scopri di più su Sky Italia

Marco D’Amore racconta Gomorra – Le Origini: il prequel Sky e NOW che rivoluziona la saga

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
venerdì, 17 ottobre 2025 | Ore: 15:01

I tanti appassionati già si stanno preparando all'evento atteso di gennaio 2026: stiamo parlando dell'arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW di Gomorra – Le Origini, l'attesissimo prequel in sei episodi che promette di ridefinire l'eredità della saga crime. Questa nuova produzione Sky Original, realizzata da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), non è semplicemente un'estensione del successo globale tratto dal bestseller di Roberto Saviano, ma rappresenta una decisa “sterzata narrativa e stilistica”, come ammesso dal regista e supervisore artistico Marco D'Amore durante l’intervista di Denise Negri all’interno di “Sky TG24 Live In Roma”.

Marco D’Amore, che ha diretto i primi quattro episodi e ha partecipato alla sceneggiatura insieme a Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, sentendosi una forte “paternità” sul progetto, ha sottolineato la volontà di abbandonare l'approccio già consolidato per raccontare una storia con una grammatica e una “temperatura” differenti. Mentre la serie madre era spesso descritta come un racconto di guerra, Gomorra – Le Origini è sorprendentemente più “romantica”, focalizzandosi sul punto di vista di ragazzi tra i 15 e i 17 anni.

Il Contesto Sociale come Destino: La Napoli del Contrabbando — Il cuore pulsante della nuova serie è la Napoli degli Anni Settanta, un'epoca di profonda trasformazione, povertà diffusa e, soprattutto, dominata dal contrabbando di sigarette. L'obiettivo del team creativo è stato quello di svolgere una complessa operazione di memoria, analizzando in profondità il tessuto sociale, i costumi e i luoghi dell'epoca per garantire un recupero storico meticoloso. Questo lavoro è stato facilitato dall'ampio repertorio fotografico e documentaristico dell'epoca, citando figure come Joe Marrazzo e Luigi Necco. A differenza della criminalità organizzata, politicizzata e armata raccontata in seguito, negli Anni Settanta la malavita era più “piratesca” e meno strutturata. Un dato statistico rivela che solo a Napoli ben 250.000 famiglie sopravvivevano grazie al traffico di sigarette, affiancato da attività come usura, gioco d'azzardo e prostituzione. La violenza, sebbene presente, era percepita come “controllata” prima dell'imminente arrivo dell'eroina, che avrebbe drasticamente alterato il mercato criminale nazionale. La ricostruzione del set ha richiesto cinque mesi di riprese tra Napoli e provincia, con San Giovanni a Teduccio che ha fatto da sfondo centrale per ricreare la Secondigliano degli Anni Settanta.

Pietro Savastano: Dal Ragazzo Inquieto al Boss in Nascita — La serie esplora l'ascesa criminale di Pietro Savastano, qui interpretato dal giovanissimo Luca Lubrano. Lubrano, scelto dopo un complesso processo di scouting durato otto mesi e che ha coinvolto oltre 200 candidati, incarna un Pietro ambizioso e irrequieto. In questa fase della sua vita, il futuro boss non è mosso primariamente dalla criminalità, ma dal desiderio di affrancarsi da una vita di indigenza e povertà, nutrendo sogni e ambizioni comuni a molti giovani. La serie si impegna a mostrare come questo processo di “mutamento e trasformazione” sia inestricabilmente legato al contesto sociale, senza però fornire giustificazioni alle scelte criminali. Cruciale è la figura di Angelo, un nuovo personaggio che funge da sorta di padre putativo per il giovane Pietro. Angelo, il cui nome gioca con il doppio fondo della scrittura — richiamando la caduta di figure come Lucifero — accoglie Pietro sotto la sua ala, ma, essendo invischiato in traffici illeciti, segnerà drasticamente il destino del ragazzo.

Il Lavoro sul Set e la Sfida del Mentore — La ricerca del cast non si è limitata a Pietro: è stato complesso trovare i corrispettivi giovanili di personaggi iconici come Imma Savastano e Chanel. Inizialmente Marco D'Amore si era fissato sulla somiglianza fisica, ma ha poi superato questa ossessione concentrandosi sull'opposto: mostrare il percorso di crescita che li ha portati a diventare i personaggi adulti noti al pubblico. Tullia Venezia e Fabiola Balestriere sono state scelte rispettivamente per interpretare donna Imma e Chanel. Il racconto del femminile è trattato con grande potenza, presentando personaggi sfaccettati e tridimensionali in un'epoca che, pur conservando una visione tradizionale della donna nel Sud Italia, vedeva l'inizio delle battaglie di rivendicazione femminile. Venezia e Balestriere hanno saputo restituire la necessaria tenacia, delicatezza e personalità affinché lo spettatore credesse al loro futuro percorso. D'Amore, reduce da un lungo percorso professionale con Gomorra, ha vissuto la regia di questo prequel con un forte senso di riconoscenza. Piuttosto che sentirsi un maestro, ha agito come un mentore, cercando di aiutare la “flotta di ragazzini impazziti” non solo con le coordinate del set, ma anche condividendo le proprie esperienze e le “tarantelle” vissute sulla propria pelle, preparandoli a ciò che sarebbe venuto dopo.

La lunga avventura produttiva, che tra scrittura, preparazione, riprese (durate cinque mesi) e post-produzione abbraccia due anni, culminerà a gennaio 2026. D'Amore ha espresso un misto di timore ed esaltazione nell'attesa di incontrare il pubblico, promettendo una serie che coniugherà lo spettacolo, l'intrattenimento e l'action tipici di Gomorra con un inatteso calore e una sorprendente innocenza.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • The Iris Affair – Missione ad alto rischio: il thriller Sky e NOW tra enigmi, potere e segreti in Italia

    Una misteriosa tecnologia potenzialmente in grado di distruggere il mondo; una sola persona in grado di decifrarne il segreto; una spietata cospirazione internazionale pronta a tutto pur di fermarla. Arriva su Sky e in streaming su NOW dal 17 ottobre, THE IRIS AFFAIR – MISSIONE AD ALTO RISCHIO, la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro l’acclamato Luther, vincitore del Golden Globe. La serie, un tech thriller in 8 episodi, vede...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Si riprende dopo la pausa: derby inedito V. Entella-Sampdoria, big match Palermo-Modena, il Frosinone ospita il Monza, il Venezia va al CastellaniQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 8a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a...
    S
    Sport
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Lo Stadio Renzo Barbera sarà teatro dell’8ª giornata di Serie BKT, quando domenica 19 ottobre alle 15:00 il Palermo ospiterà il Modena in una sfida che sarà visibile in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrarsi. Sarà una partita ad alta tensione tra due squadre ai vertici della classifica: il Modena di mister Andrea Sottil guida il campionato con 17 punti, mentre il Palermo...
    D
    DAZN
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Marco D’Amore racconta Gomorra – Le Origini: il prequel Sky e NOW che rivoluziona la saga

    I tanti appassionati già si stanno preparando all'evento atteso di gennaio 2026: stiamo parlando dell'arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW di Gomorra – Le Origini, l'attesissimo prequel in sei episodi che promette di ridefinire l'eredità della saga crime. Questa nuova produzione Sky Original, realizzata da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), non è semplicemente un'estensione del...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky TG24 presenta “738 Giorni”: il documentario che racconta due anni di guerra tra Israele e Palestina

    A due anni dallo scoppio del conflitto tra Israele e Palestina, Sky TG24 propone “738 GIORNI –I DUE ANNI DI GUERRA CHE HANNO CAMBIATO IL MEDIORIENTE”, In onda venerdì 17 ottobre alle 21.00, in replica sabato 18 alle 18.30 e domenica 19 alle 15 e sempre disponibile anche on demand. Un documentario che ripercorre gli eventi più significativi del conflitto — dal 7 ottobre 2023 fino alla firma della Dichiarazione di Sharm El Sheik, il 13...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • X Factor 2025: record di ascolti per le Last Call e ufficiale il cast dei Live Show su Sky e NOW

    Le Last Call hanno chiuso la fase di selezioni di X Factor 2025 e formato il cast ufficiale di questa edizione, impegnato da giovedì prossimo, 23 ottobre, nei Live Show, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per le scelte definitive e inappellabili dei 12 artisti in gara nello show Sky Original prodotto da Fremantle ascolti record: ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, Total Audience media di 849mila spettatori con il 3,9% di share tv e quasi 1 milione e 262 mila contatti...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky Up The Edit 2025: studenti protagonisti con progetti sul rispetto e inclusione digitale

    Parte oggi la quarta edizione di Sky Up The Edit, il progetto didattico di Sky che quest’anno darà la possibilità a studentesse e studenti tra gli 8 e 18 anni di mettersi alla prova nella creazione di un contenuto multimediale sul tema del Rispetto. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione digitale nelle scuole e nei primi tre anni sono stati oltre 22.200 ragazze e ragazzi e più di 1.200 classi in tutta Italia ad...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 su Eurosport

    Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe rafforza la sua partnership con l’European Broadcasting Union (EBU) per trasmettere su scala paneuropea gli highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Grazie a questo nuovo accordo, le Paralimpiadi raggiungeranno milioni di spettatori in 49 mercati continentali e in Italia verranno trasmesse sui canali Eurosport di discovery+ e grazie ai partner distributivi su Dazn, TimVision e Prime Video Channels. I...
    S
    Sport
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky lancia la Content Factory: debuttano nuove newsletter di Sky TG24 Insider

    La Content Factory di Sky, un laboratorio trasversale che mette in dialogo news, sport, cultura e intrattenimento con l'obiettivo di sviluppare format originali, in sintonia con le nuove abitudini di consumo e con l'evoluzione del linguaggio audiovisivo. Il progetto debutta con il lancio dei vodcast originali, una forma espressiva che unisce la profondità narrativa del podcast alla forza delle immagini, ampliando le possibilità di racconto e fruizione....
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky TG24 Live In a Roma: diretta eventi, politica, ospiti e attualità dal Teatro di Villa Torlonia

    Sky TG24 Live In torna a Roma: una giornata di incontri, storie e attualità al Teatro di Villa Torlonia. Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma,Genova (due edizioni speciali per i venti anni di Sky), Milano, di nuovo Roma...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 17 - 23 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 17 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport F1 HD - Canale TV

    F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Usa Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    Va in scena questo weekend il Gran Premio degli Stati Uniti, 19ª tappa del Mondiale di Formula 1, su un circuito che è ormai un classico moderno, molto amato dai piloti, il Circuit of the Americas (COTA) di Austin, in Texas, la città nota anche come “capitale della musica”. Quello texano sarà il quarto weekend Sprint dell’anno, e metterà quindi in palio 58 punti in totale. La pista. Il tracciato del COTA misura...
     venerdì, 17 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Wolf Man, Venerdi 17 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Wolf Man, nuovo horror targato Blumhouse con Christopher Abbott e Julia Garner. Un padre ritorna nella casa d'infanzia con la famiglia, ma la pace è minacciata da una creatura misteriosa che mette in pericolo tutti, evocando tensione e pau...
     venerdì, 17 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Australia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con le prime prove libere all'1.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato la caccia alla pole dall'1.50. Alle 6 del mattino ci sarà poi il semaforo verde della Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: ...
     venerdì, 17 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - Punto di non ritorno, Giovedi 16 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) torna Jack Reacher - Punto di non ritorno, l'action ad alta tensione con Tom Cruise tratto dai romanzi di Lee Child. L'ex maggiore dell'esercito americano si ritrova coinvolto in un complotto che mette a rischio la vita di una sua collega, mentre ...
     giovedì, 16 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨