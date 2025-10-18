Super Weekend diretta Sky Sport NOW | MotoGP, F1, Calcio Serie A Roma-Inter, Tennis e tanto altro

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
sabato, 18 ottobre 2025 | Ore: 06:00

Non ci sarà tempo di alzarsi dal divano, dall'alba al tramonto una 48 ore di sport live su Sky Sport. Dalle prove libere della MotoGP in Australia sabato mattina alla gara di F1 negli Stati Uniti la domenica sera, passando per Roma-Inter, Der Klassiker, Liverpool-Man United. Senza dimenticare cinque finali di tennis, la Serie A di basket, il golf, rugby e molto altro. Guida completa al weekend della Casa dello Sport da seguire su Sky e in streaming su NOW

  • MotoGP, Sprint GP Australia: sabato 18 ottobre alle 06.00
  • WTA 500 Ningbo, Semifinale Paolini-Rybakina sabato 18 ottobre alle 9.00
  • Bayern Monaco-Borussia Dortmund, sabato 18 ottobre alle 18.30 
  • Roma-Inter, sabato 18 ottobre alle 20.45
  • MotoGP, GP Australia: la gara domenica 19 ottobre alle 5.00
  • Liverpool-Manchester United, domenica 19 ottobre alle 17.30
  • Atalanta-Lazio, domenica 19 ottobre alle 18.00
  • Formula 1,  GP Stati Uniti: la gara domenica 19 ottobre alle 21.00

Da sabato 18 a lunedì 20 ottobre, appuntamento con la settima giornata della stagione. Sabato alle 20.45, il big match Roma-Inter sarà visibilesu Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Collegamenti da Roma già dal pomeriggio, con gli inviati di Sky Sport pronti a svelare le ultime novità di formazione e accompagnarci nell’atmosfera del pre-match. Domenica alle 18 appuntamento con Atalanta-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre lunedì alle 20.45 chiude la settima giornata Cremonese-Udinese, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Fine settimana del calcio estero fatto di classici e scontri diretti con 20 partite totali live. In Francia, si comincia con l’anticipo, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, tra PSG e Strasburgo, separate da un solo punto in classifica. Sabato all’Allianz Arena di Monaco andrà in scena il sempre attesissimo Klassiker tra Bayern e Dortmund, su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, mentre domenica ad Anfield sarà il momento del "derby d’Inghilterra", Liverpool-Manchester United, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Le albe per la MotoGP che corre a Philipp Island, con la Sprint alle 6.00 del mattino del sabato e la gara alle 5.00 della domenica, in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sabato 18 ottobre anche la 8 ore di Indianapolis alle 18.15 su Sky Sport Max e in streaming su NOW. In attesa di seguire invece le serate di Formula 1 che corre negli Stati Uniti, ad Austin - Sprint alle 19.00 del sabato e gara alle 21.00 della domenica, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW - gli appassionati di motori potranno vedere alle 13.00 il World Rally Championship dell'Europa Centrale (Stage 5 su Sky Sport Max e in streaming su NOW) e alle 14.00 la gara di Superbike con il Round di Spagna, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

La domenica mattina alle 8.40 sarà possibile seguire, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, la Roma Half Marathon. Prosegue la stagione del tennis con cinque tornei su Sky e in streaming su NOW: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. Con le finali nel corso dell'intera giornata di domenica 19 ottobre. Si inizia alle 05.00 con il WTA 250 di Osaka, Giappone per poi proseguire alle 11.00 con la finale WTA500 di Ningbo, Cina, alle 12.00 l'ATP250 Almaty Open, Kazakistan, mentre alle 15.00 è il momento dell'ATP250 Stoccolma, alle 16.30 si conclude la giornata di tennis con la finale dell'ATP250 Bruxelles. Tutto su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. In questo fine settimana 3 partite in prima serata, tra United Rugby Championship e Top 14. Sabato 18 ottobre le Zebre ospiteranno gli Stormers alle 20.45, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Mentre domenica 19 ottobre, alle 21.05, per la 7^ giornata del Top 14, il campionato di Francia, l’incontro Tolone-Racing ‘92 chiude il fine settimana su Sky Sport Max e NOW. Per la giornata di basket, domenica in diretta alle 16.00 la partita di Serie A Aquila Trento-Derthona Basket su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Weekend anche di golf con la 3^ e 4^ giornata dell'India Championship. Nella pallamano femminile invece qualificazioni europee per l'Italia che affronterà, domenica alle 18.00, la Svizzera.

La programmazione su Sky e in streaming su NOW

Sabato 18 ottobre

  • ore 01.00: MotoGP, Prove Libere 2 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 01.45: MotoGP, GP Australia Qualifiche su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 06.00: MotoGP, GP Australia Sprint su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 09.00: WTA500 Ningbo, 1a Semifinale Paolini-Rybakina su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
  • ore 09.00: Golf, DP World India Championship 3a giornata su Sky Sport Golf
  • ore 13.30: Premier League, Nottingham Forest-Chelsea su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K
  • ore 15.30: Bundesliga, Mainz-Bayer Leverkusen su Sky Sport Arena
  • ore 18.30: Bundesliga, Bayern Monaco-Borussia Dortmund su Sky Sport Calcio
  • ore 16.00: Premier League, Manchester City-Everton su Sky Sport Uno
  • ore 16.00: Premier League, Brighton-Newcastle su Sky Sport Calcio
  • ore 16.00: Premier League, Crystal Palace-Bournemouth su Sky Sport 257
  • ore 16.00: Premier League, Burnley-Leeds su Sky Sport 258
  • ore 16.00: Premier League, Sunderland-Wolverhampton su Sky Sport 259
  • ore 18.15: Indianapolis 8 Hour su Sky Sport Max
  • ore 18.30: Premier League, Fulham-Arsenal su Sky Sport Arena
  • ore 19.00: Formula 1, GP Stati Uniti Sprint su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • ore 20.45: Serie A, Roma-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport
  • ore 20.45: United Rugby Championship, Zebre-Stormers su Sky Sport Arena
  • ore 23.00: Formula 1, GP Stati Uniti Qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Domenica 19 ottobre

  • ore 05.00: MotoGP, GP Australia Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 05.00: Tennis, WTA 250 Osaka (Giappone) Finale su Sky Sport Tennis
  • ore 08.00: Golf, DP World India Championship 4a giornata su Sky Sport Golf
  • ore 08.40: Roma Half Marathon su Sky Sport Uno
  • ore 11.00: WTA 500 Ningbo (Cina) Finale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena
  • ore 12.00: Tennis, ATP 250 Almaty (Kazakistan) su Sky Sport Tennis
  • ore 13.00: World Rally Championship - Europa Centrale Stage 5 su Sky Sport Max
  • ore 14.00: Superbike, Round di Spagna, WorldSBK Race 2 su Sky Sport MotoGP
  • ore 15.00: Tennis, ATP 250 Stoccolma (Svezia) Finale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix
  • ore 15.00: Premier League, Tottenham-Aston Villa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
  • ore 15.30: Bundesliga, Friburgo-Eintracht su Sky Sport Arena
  • ore 16.00: Basket Serie A, Aquila Trento-Derthona Basket su Sky Sport Basket
  • ore 16.30: Tennis, ATP 250 Bruxelles (Belgio), Finale su Sky Sport Tennis
  • ore 17.30: Bundesliga, St. Pauli-Hoffenheim su su Sky Sport 257, Sky Sport Mix
  • ore 17.30: Premier League, Liverpool-Manchester United su Sky Sport Uno
  • ore 18.00: Serie A, Atalanta-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
  • ore 18.00: Pallamano femminile, Qualificazioni EURO 2026, Italia-Svizzera su Sky Sport Max
  • ore 20.45: Ligue 1, Nantes-Lille su Sky Sport Calcio251
  • ore 21.00: Formula 1, GP Stati Uniti, Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • ore 21.05: Ligue 1, Marsiglia-le Havre su Sky Sport Mix, Sky Sport 252
  • ore 21.05: Rugby, Top 14, Tolone-Racing 92 su Sky Sport Max

