GialappaShow TV8, Sky e NOW: Mago Forest guida nuova stagione con ospiti, sketch e sorprese

lunedì, 20 ottobre 2025

È di nuovo tempo di GialappaShow. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, torna con la nuova stagione dal 20 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8,anche in simulcast su Sky e  in streaming su NOW

Alla guida del programma confermatissimo il Mago Forest, mattatore assoluto e spalla ideale delle gag dei due Gialappi. Al suo fianco, nella puntata di esordio, troviamo Miriam Leone. Ogni puntata avrà poi una co-conduttrice diversa e sarà introdotta da una sigla a tema, a cui partecipa tutto il cast. In questa nuova edizione una assoluta new entry: Michela Giraud, protagonista della fiction ambientata in un convento “Che Dio ce salvi”, dove veste i panni di “Suor Piena”, una suora molto eccentrica e priva di scrupoli, che non si ferma davanti a niente pur di perseguire i suoi scopi.

Nuovi e vecchi personaggi anche per il già consolidato cast del GialappaShow: Brenda Lodigiani propone la parodia assolutamente inedita di Silvia Toffanin, ma non dimentica la sua “Annalaisa”; Ubaldo Pantani debutta con il personaggio di Joe Bastianich, nella sua versione più “Foodish”; Valentina Barbieri propone una Giulia De Lellis che confeziona clip di divulgazione scientifica, senza sapere esattamente di cosa sta parlando. Giulia Vecchio si trasforma in una Valeria Bruni Tedeschi molto intimista, piena di tic e paure, nervosismi e scaramanzie, ma non trascura anche in questa stagione le parodie di Milly Carlucci e Monica Setta. Edoardo Ferrario torna sotto le mentite spoglie di Maicol Pirozzi, impegnato questa volta nel suo nuovo podcast che ospita, in ogni puntata, un imprenditore di comprovato successo. Toni Bonji veste i panni dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, che durante il processo, al posto di difendere il suo assistito, lo mette nei guai ulteriormente, ponendo a suo carico altri capi d’accusa.

Gigi interpreta un Toni Servillo incattivito che parla malissimo di tutti i suoi colleghi, oltre a vestire ancora i panni di Stefano De Martino, mentre Ross è impegnato nella sua nuova rubrica goliardica, che propone “Le cinque cose da non fare o non dire”. Stefano Rapone è un professore che parla di anti age e che dispensa consigli alimentari per essere longevi, oltre a fare il verso ai monologhi seri de “Le Iene”. Giovanni Vernia veste, invece, i panni del tutto inediti di Cesare Cremonini, oltre quelli ormai noti di Achille Lauro. Alessandro Betti interpreta ancora Amos, il disturbatore di studio, ed è protagonista di due fiction: con Brenda Lodigiani nella nuovissima “Sotto Torchio”, un interrogatorio poliziesco dove fa la parte dello sbirro, e nella nuova stagione del “Grande Fratello RIP”, dove interpreta un Luciano Pavarotti, che non potendo partecipare per due stagioni di fila, prova a rientrare nella casa fingendosi altri personaggi. Tornano anche Marcello Cesena e Simona Garbarino con le nuove, attesissime puntate di “Sensualità a Corte”, e Carlo Amleto sarà ancora protagonista di performance musicali a sorpresa.

Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già sotto la lente di ingrandimento in TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League, sempre su TV8. Come ormai da tradizione, il programma dà ampio spazio alla musica con le performance dei Neri per Caso. Le parti musicali sono curate, come sempre, dal Maestro Vittorio Cosma. Ospite della prima puntata sarà Neffa.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.

