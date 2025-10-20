Mark Wahlberg nel thriller “Flight Risk”, diretto da Mel Gibson, in prima TV su Sky Cinema e NOW

Sky Cinema presenta in prima TV FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA, il nuovo thriller ad alta tensione diretto dal Premio Oscar® Mel Gibson e interpretato da Mark Wahlberg, in arrivo lunedì 20 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA è un concentrato di tensione, azione e suspense che tiene lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Ambientato tra i cieli dell’Alaska, il film segue tre personaggi intrappolati a bordo di un piccolo aereo dove nulla è come sembra. Mel Gibson firma un thriller psicologico essenziale e claustrofobico, in cui la tensione cresce a ogni scena e la linea tra vittima e carnefice si fa sempre più sottile.

Mark Wahlberg affronta qui un ruolo inedito e oscuro mentre Michelle Dockery e Topher Grace completano un cast intenso e perfettamente calibrato.

SINOSSI - Nel cuore gelido dell'Alaska, un pilota (Mark Wahlberg) accetta l’incarico di trasportare un agente federale (Michelle Dockery) e il suo prigioniero (Topher Grace). Ma quando il viaggio prende una piega mortale, il pericolo non viene solo dall'esterno. Mentre il ghiaccio si stringe attorno a loro, la lotta per la sopravvivenza inizia... e il vero nemico potrebbe essere già a bordo.

FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA | lunedì 20 ottobre in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.