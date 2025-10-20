Grande tennis su Sky e NOW: ATP e WTA in diretta da Basilea, Vienna, Tokyo e Guangzhou

Prosegue alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 20 a domenica 26 ottobre: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

ATP 500 Swiss Indoors, Basilea (Svizzera)

ATP 500 Erste Bank Open, Vienna (Austria

In ambito femminile:

WTA 500 Torai Pan Pacific Open Tennis, Tokyo (Giappone)

WTA 250 Guangzhu Open, Guangzhou (Cina)

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 20 ottobre

Sky Sport Tennis dalle 3 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 3 alle 19.45 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Max dalle 9 alle 21 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Martedì 21 ottobre

Sky Sport Tennis dalle 3.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 3.30 alle 16 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Max dalle 3.30 alle 19.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 22 ottobre

Sky Sport Tennis dalle 3.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 7 alle 12.15 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Max dalle 3.30 alle 21 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 23 ottobre

Sky Sport Tennis dalle 3.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 6.30 alle 14.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Max dalle 3.30 alle 20.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 24 ottobre

Sky Sport Tennis dalle 3 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 16 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Max dalle 3.30 alle 19.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sabato 25 ottobre

Sky Sport Tennis alle 5 Semifinale 1 WTA Tokyo, alle 7 Semifinale 2 WTA Tokyo, alle 10.30 Semifinale 1 WTA Guangzhou, alle 12.30 Semifinale 2 WTA Guangzhou, alle 15 Semifinale 1 ATP Vienna, alle 16.30 Semifinale 2 ATP Vienna

Sky Sport Uno alle 10.30 Semifinale 1 WTA Guangzhou, alle 12.30 Semifinale 2 WTA Guangzhou

Sky Sport Arena alle 15 Semifinale 1 ATP Basilea, alle 17 Semifinale 2 ATP Basilea

Domenica 26 ottobre

Sky Sport Tennis alle 4 Finale WTA Tokyo, alle 9 Finale WTA Guangzhou, alle 14 Finale ATP Vienna, alle 16 Finale ATP Basilea

Sky Sport Uno alle 14 Finale ATP Vienna Sky Sport Arena alle 15.30 Finale ATP Basilea

