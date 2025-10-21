Annalisa regina del pop ospite del primo live X Factor 2025, fuoco e magia su Sky e NOW

52 Platini e 14 Oro e tra le artiste più ascoltate su Spotify: Annalisa è ufficialmente la cantante solista più certificata del 2024.

La regina del pop italiano ha collezionato premi e riconoscimenti sia in Italia che all’estero: Billboard Women in Music Awards a Los Angeles; Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester; Fenomeno europeo dell’anno in Spagna.

Prima artista femminile italiana ad entrare nella prestigiosa Top 100 di Billboard USA, dominando anche le classifiche annuali italiane, Annalisa è un’artista da record. Con l’ingresso del suo ultimo singolo “Piazza San Marco” con Marco Mengoni entrato nella top 10 della classifica Fimi, Annalisa ha segnato anche un altro, nuovo successo: è la cantante donna con più singoli nella parte alta della classifica, contandone 19 in totale.Con oltre 250.000 biglietti venduti nei live del 2024, Annalisa ottiene un successo clamoroso che consacra la sua straordinaria forza sul palco.

La cantautrice porterà sul palco dell’X Factor Arena l’energia del suo nuovo album “Ma io sono fuoco” che, uscito il 10 ottobre, è entrato subito alla numero 1 della classifica FIMI Album, la classifica degli album più venduti in Italia della settimana.

Per accompagnare questo nuovo progetto discografico, Annalisa si prepara anche al ritorno dal vivo con il suo tour “MA NOI SIAMO FUOCO, Capitolo I”, il nuovo viaggio che la porterà dal 15 novembre nei Palasport delle principali città italiane e che vanta già alcune date sold out compresa la doppia di Milano, Jesolo e Torino.

Vi aspettiamo con il 1° Live Show di X Factor 2025 giovedì 23 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. (La puntata è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go).

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.