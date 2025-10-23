Sky Sport Motori Weekend (23 - 26 Ottobre) F1 Messico e MotoGP Malesia (anche streaming NOW)



Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP.

F1 ANCORA IN AMERICA –Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico. Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, parte giovedì alle 21.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere alle 20.30, mentre la seconda è in programma a mezzanotte. Sabato, alle 19.30, la terza sessione di libere, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23. Domenica, alle 21 al via la gara.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

MOTOMONDIALE A SEPANG –Nuovoappuntamento asiatico per la MotoGP, in pista a Sepang per il Gran Premio della Malesia, in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Giovedì la conferenza stampa piloti sarà alle 10 del mattino. Sessioni di prove libere in programma nella notte tra giovedì e venerdì: alle 4.40 la prima, mentre le prequalifiche inizieranno alle 8.55. Seconda sessione di prove libere nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.05, mentre all’4.45 si torna in pista per le qualifiche. Il sabato mattina si apre con la Sprint alle 8.55, mentre la gara è programmata alle 8 di domenica mattina (repliche alle 11, alle 14 e alle 19). Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI CITTÀ DEL MESSICO

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 23 OTTOBRE 2025

Ore 21.30: Conferenza stampa piloti

Ore 22.30: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 24 OTTOBRE 2025

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 21.45: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live

Ore 24: F1 - Prove Libere 2

Ore 1: Paddock Live

Ore 1.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 25 OTTOBRE 2025

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 - Prove Libere 3

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.15: Warm Up

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: F1 - Qualifiche

Ore 00.15: Paddock Live

DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 - Gara

Ore 23: Paddock Live Post-Gara

Ore 23.15: Debriefing

Ore 23.45: Notebook

Ore 24: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: IL GP DELLA MALESIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 23 OTTOBRE 2025

Ore 10: Conferenza Stampa Piloti

Ore 14.30: Racebook

NOTTE TRA GIOVEDI 23 E VENERDI 24 OTTOBRE 2025

Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1

Ore 7.10: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 8: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live Show

Ore 10.45: Talent Time

NOTTE TRA VENERDI 24 E SABATO 25 OTTOBRE 2025

Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.55: MotoGP - Sprint

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 25 E DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

Ore 3.35: Warm Up MotoGP

Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5: Moto3 – Gara

Ore 6: Paddock Live

Ore 6.15: Moto2 – Gara

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.30: Grid

Ore 8: MotoGP - Gara

Ore 9: Zona Rossa

Ore 10: Race Anatomy

Ore 11: MotoGP – Gara (replica)

Ore 14: MotoGP – Gara (replica)

Ore 19: MotoGP – Gara (replica)

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



NOTTE TRA VENERDI 24 E SABATO 25 OTTOBRE 2025

ore 04:45 Motori MotoGP GP Malesia: Qualifiche DIRETTA

ore 05:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

SABATO 25 OTTOBRE 2025

ore 06:00 Motori I racconti di Valentino Laguna Seca 2008: Il sorpasso

ore 06:25 Motori MotoGP Paddock Pass

ore 06:50 Motori Moto3 GP Malesia: Qualifiche DIRETTA

ore 07:45 Motori Moto2 GP Malesia: Qualifiche DIRETTA

ore 08:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 DIRETTA

ore 09:00 Motori MotoGP GP Malesia: Sprint Race Live

ore 09:45 Motori MotoGP Paddock Live Show Live

[..]

[..] ore 00:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 00:30 Motori F1 GP Messico: Qualifiche Live

ore 01:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live

ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3

ore 11:05 Motori Moto3 GP Malesia: Gara Live

ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3

ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live

ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2

ore 12:20 Motori Moto2 GP Malesia: Gara

ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2

ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara

ore 13:30 Motori MotoGP Grid

ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp

ore 14:05 Motori MotoGP GP Malesia: Gara

ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp

ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa

[,,]

[,,] ore 19:45 Motori F1 GP Messico: Qualifiche

ore 21:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 22:30 Motori F1 GP Messico: Gara

ore 00:15 Motori F1 Podio

ore 00:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!