Sky Sport Motori Weekend (23 - 26 Ottobre) F1 Messico e MotoGP Malesia (anche streaming NOW)
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP.
F1 ANCORA IN AMERICA –Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico. Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, parte giovedì alle 21.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere alle 20.30, mentre la seconda è in programma a mezzanotte. Sabato, alle 19.30, la terza sessione di libere, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23. Domenica, alle 21 al via la gara.
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
MOTOMONDIALE A SEPANG –Nuovoappuntamento asiatico per la MotoGP, in pista a Sepang per il Gran Premio della Malesia, in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Giovedì la conferenza stampa piloti sarà alle 10 del mattino. Sessioni di prove libere in programma nella notte tra giovedì e venerdì: alle 4.40 la prima, mentre le prequalifiche inizieranno alle 8.55. Seconda sessione di prove libere nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.05, mentre all’4.45 si torna in pista per le qualifiche. Il sabato mattina si apre con la Sprint alle 8.55, mentre la gara è programmata alle 8 di domenica mattina (repliche alle 11, alle 14 e alle 19). Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!
F1: IL GP DI CITTÀ DEL MESSICO
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW
GIOVEDI 23 OTTOBRE 2025
- Ore 21.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 22.30: Paddock Live Pit Walk
VENERDI 24 OTTOBRE 2025
- Ore 20.15: Paddock Live
- Ore 20.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 21.45: Paddock Live
- Ore 23.45: Paddock Live
- Ore 24: F1 - Prove Libere 2
- Ore 1: Paddock Live
- Ore 1.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)
SABATO 25 OTTOBRE 2025
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
DOMENICA 26 OTTOBRE 2025
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 24: Race Anatomy
MOTOMONDIALE: IL GP DELLA MALESIA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
GIOVEDI 23 OTTOBRE 2025
- Ore 10: Conferenza Stampa Piloti
- Ore 14.30: Racebook
NOTTE TRA GIOVEDI 23 E VENERDI 24 OTTOBRE 2025
- Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1
- Ore 7.10: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 8: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 10.15: Paddock Live Show
- Ore 10.45: Talent Time
NOTTE TRA VENERDI 24 E SABATO 25 OTTOBRE 2025
- Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 3
- Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 3
- Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 8.30: Paddock Live
- Ore 8.55: MotoGP - Sprint
- Ore 9.45: Paddock Live Show
- Ore 10.30: Talent Time
NOTTE TRA SABATO 25 E DOMENICA 26 OTTOBRE 2025
- Ore 3.35: Warm Up MotoGP
- Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: Moto3 – Gara
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.15: Moto2 – Gara
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.30: Grid
- Ore 8: MotoGP - Gara
- Ore 9: Zona Rossa
- Ore 10: Race Anatomy
- Ore 11: MotoGP – Gara (replica)
- Ore 14: MotoGP – Gara (replica)
- Ore 19: MotoGP – Gara (replica)
I MOTORI IN CHIARO SU TV8
NOTTE TRA VENERDI 24 E SABATO 25 OTTOBRE 2025
- ore 04:45 Motori MotoGP GP Malesia: Qualifiche DIRETTA
- ore 05:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
SABATO 25 OTTOBRE 2025
- ore 06:00 Motori I racconti di Valentino Laguna Seca 2008: Il sorpasso
- ore 06:25 Motori MotoGP Paddock Pass
- ore 06:50 Motori Moto3 GP Malesia: Qualifiche DIRETTA
- ore 07:45 Motori Moto2 GP Malesia: Qualifiche DIRETTA
- ore 08:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 DIRETTA
- ore 09:00 Motori MotoGP GP Malesia: Sprint Race Live
- ore 09:45 Motori MotoGP Paddock Live Show Live
- ore 00:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche
- ore 00:30 Motori F1 GP Messico: Qualifiche Live
- ore 01:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche
DOMENICA 26 OTTOBRE 2025
- ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live
- ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3
- ore 11:05 Motori Moto3 GP Malesia: Gara Live
- ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3
- ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live
- ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2
- ore 12:20 Motori Moto2 GP Malesia: Gara
- ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2
- ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara
- ore 13:30 Motori MotoGP Grid
- ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp
- ore 14:05 Motori MotoGP GP Malesia: Gara
- ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp
- ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa
- ore 19:45 Motori F1 GP Messico: Qualifiche
- ore 21:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara
- ore 22:30 Motori F1 GP Messico: Gara
- ore 00:15 Motori F1 Podio
- ore 00:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara
