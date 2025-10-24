Giorgia e Annalisa infiammano X Factor 2025: record di voti e Live Show da urlo su Sky e NOW

X Factor 2025, debutto da record su Sky e NOW

I Live Show di X Factor 2025 hanno preso ufficialmente il via ieri sera, ed è stato un esordio davvero carico e potente: l’opening pazzesco di Giorgia; i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi già motivatissimi per presentare, promuovere e difendere i propri concorrenti, i 12 artisti protagonisti di X Factor 2025; l’ospite attesissima Annalisa, che ha conquistato l’X Factor Arena con il medley tra “Piazza San Marco” ed “Esibizionista”, due brani tratti dal suo ultimo album Ma io sono fuoco. Ma fortissima è stata anche la gara, che ha preso il via con due manche intense al termine delle quali già un concorrente ha abbandonato la compagnia: è la band dei Copper Jitters, della squadra di Lauro, primi eliminati della stagione.

Per il primo appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri, su Sky Uno/+1, Total Audience di 824mila spettatori con il 4,1% di share, con 1 milione e 268 mila contatti unici e con il 61% di permanenza, 4 punti percentuali in più rispetto al kick off dell’anno scorso.

X Factor 2025 prosegue benissimo anche nei sette giorni: l’episodio delle Last Call è arrivato, tra free e pay, a una Total Audience di 2 milioni 624mila spettatori, dato in crescita del +17% rispetto all’omologo episodio della stagione precedente. Con questo risultato, la fase delle selezioni si è chiusa con una media Total Audience, nei sette giorni, di 2.572.000 spettatori, in linea rispetto ai casting del 2024.

Dati positivi che si rispecchiano in altri due ottimi risultati da record: il numero dei voti complessivi – oltre 2,2 milioni ieri sera, +14% rispetto all’esordio dello scorso anno nonché il dato più alto delle ultime 4 edizioni; i dati social, in netta crescita rispetto all’anno scorso: 539mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 580mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +28% e +24% rispetto all’episodio precedente e +58% e +62% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), numeri grazie ai quali il primo Live di #XF2025 è stato il programma in assoluto più commentato della giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

La serata si è aperta con i colori, le luci e la grinta di Giorgia, con un travolgente opening sulle note di un mash-up superpop: “The Way You Make Me Feel” di Michael Jackson, il suo brano “Il mio giorno migliore” e “We Found Love” di Rihanna feat. Calvin Harris. Quindi al via la gara, meccanismo classico: due manche, i due meno votati al ballottaggio e al giudizio del Tavolo.

Nel corso della prima manche, sei esibizioni che hanno mostrato tutta la varietà e l’originalità dei talenti in gara: eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro, ha reinterpretato con intensa emozione “E penso a te” di Lucio Battisti; rob, guidata da Paola Iezzi, ha infuso potenza e personalità nella sua versione grintosa di “You Oughta Know” di Alanis Morissette; tellynonpiangere, del team di Francesco Gabbani, ha portato un tocco indie e raffinato con “La musica non c’è” di Coez; AMANDA, della squadra di Jake La Furia, ha affrontato il pop di “Wrecking Ball” di Miley Cyrus; VISCARDI, anche lui seguito da Paola, ha portato Napoli sul palco con un medley di Pino Daniele tra “Yes I know my way” e “Chillo è nu buono Guaglione”; infine LAYANA, del team di Achille Lauro, ha cantato con tocco emozionante “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini. Al termine, la concorrente meno televotata è stata AMANDA.

A seguire la seconda manche, altrettanto variegata e in altalena tra generi e sfumature: DELIA, della squadra di Jake, con una potentissima interpretazione da standing ovation del mash-up composto da “Signor tenente / Brucia la terra” (Giorgio Faletti / Nino Rota, Kaballà); MICHELLE, del team di Gabbani, con “En e Xanax” di Samuele Bersani in versione più ritmata; TOMASI, seguito da Jake, emotivo ed emozionante al palco con “Lucciole” di BLANCO; la band guidata da Lauro dei Copper Jitters, energici sulle note di “Tutti Frutti” di Little Richard - nella versione resa celebre da Elvis Presley; MAYU, del team di Paola, ha portato la sua cifra intima e contemporanea con “Tutti” di Calcutta; infine, ultimo a esibirsi è stato PierC, della squadra di Gabbani, che ha chiuso la manche con una versione intensa e personale di “Rocket Man” di Elton John.

I meno votati della seconda manche sono stati i Copper Jitters, finiti quindi al ballottaggio con AMANDA, e con tre voti su quattro – a salvarli soltanto il loro giudice Lauro – il Tavolo dei giudici ha scelto di eliminare la band.

Tra una settimana l’X Factor Arena riaccenderà le luci e le casse per il secondo Live Show: i giudici torneranno a sedersi al loro Tavolo, il palco riaccoglierà la padrona di casa Giorgia, ma soprattutto continuerà la gara tra gli 11 concorrenti rimasti. I Live di X Factor 2025 son pronti a emozionare ancora e ad accendere ancora il talento.

