Sky e NOW accendono il weekend sportivo: MotoGP Malesia, Formula 1 Messico e big match di Serie A

venerdì, 24 ottobre 2025 | Ore: 15:19

I più grandi eventi sportivi mondiali saranno in direttassu Sky e in streaming su NOW, notte e giorno. Dal primo fine settimana di NBA all’inizio della World Series di MLB. Dal doppio appuntamento con i motori (MotoGP in Malesia e Formula 1 in Messico) fino alla Serie A e le partite di calcio internazionale, la Serie A di basket, tennis, padel e molto altro

  • MotoGP, GP della Malesia, Sprint - sabato 25 ottobre alle 08.55
  • FIP Padel Euro Cup, Finale maschile - sabato 25 ottobre alle 15.00
  • Formula 1, GP del Messico, Sprint - sabato 25 ottobre alle 19.30
  • Serie A, Cremonese-Atalanta – sabato 25 ottobre alle 20.45
  • NBA, Denver-Phoenix - domenica  26 ottobre alle 02.00
  • MLB, World Series Game 2 - domenica  26 ottobre alle 02.00
  • MotoGP Malesia, Gara - domenica  26 ottobre alle 08.00
  • ATP 500 Vienna, Finale - domenica 26 ottobre alle 14.00
  • Basket Serie A, Olimpia-Venezia – domenica 26 ottobre alle 16.00
  • Serie A, Fiorentina-Bologna – domenica 26 ottobre alle 18.00
  • Formula 1 Messico, Gara - domenica 26 ottobre alle 21.00

Giro d’Europa come sempre intenso nel fine settimana del calcio internazionale. Un sabato pomeriggio da passare in compagnia della Bundesliga e della Premier League e un sabato sera con la Serie A, Cremonese-Atalanta in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e la Ligue 1. La domenica alle 15.00 doppio appuntamento di Premier League con Aston Villa-Manchester City e Arsenal-Crystal Palace, e si prosegue con, alle 17.30, Everton-Tottenham, mentre alle 18.00, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, sarà il momento di Fiorentina-Bologna. Ore 17.30 Sky Sport Max Everton-Tottenham (tc Ciarravano) – collegamento audio nel corso di Sunday Football. Ore 17.30 Sky Sport Mix Stoccarda-Mainz (tc Giordano). Alle 20.45 ancora Ligue 1 con Lione-Strasburgo.

Weekend della Serie A di basket con due appuntamenti live su Sky e in streaming su NOW: sabato alle 20.30 Tortona-Trapani e domenica alle 16.00 Milano-Venezia. Tutto su Sky Sport Basket. Sono quattro le finali di WTA e ATP della domenica di fine ottobre. La finale dell'ATP 500 di Vienna sarà alle 14.00 su Sky Sport Tennis. 

Da prestare molta attenzione al cambio d'ora, tra sabato e domenica notte, alle 03.00, si mette l'orologio indietro di un'ora e proprio alle 02.00 di notte vi sarà un doppio appuntamento eccezionale. Scendereanno infatto sul parquet i Denver Nuggets contro i Phoenix Suns, contemporaneamente si giocherà anche la seconda partita della World Series di MLB fra Toronto e gli LA Dodgers.

Dalle sprint del sabato alle gare della domenica, sarà un weekend ricchissimo per gli appassionati di motori. Gran Premio della Malesia per la MotoGP con la gara alle 08.00 della domenica e Gran Premio del Messico per la Formula 1 con la gara la sera alle 21.00. 

La programmazione del weekend su Sky e NOW

Sabato 25 ottobre

  • ore 04.45: MotoGP, GP della Malesia, Qualifiche su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 05.30: DP World Tour, South Korea, 3a giornata su Sky Sport Golf
  • ore 08.55: MotoGP, GP della Malesia, Sprint su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 10.00: FIP Padel Euro Cup, Finale femminile su Sky Sport Arena
  • ore 15.00: FIP Padel Euro Cup, Finale maschile su Sky Sport 257
  • ore 15.30: Bundesliga, Borussia M.-Bayern Monaco su Sky Sport Max
  • ore 18.30: Bundesliga, Borussia Dortmund-Colonia su Sky Sport Calcio
  • ore 18.30: United Rugby Championship, Benetton Treviso-Stormers su Sky Sport Arena
  • ore 18.30: United Rugby Championship, Leinster-Zebre su Sky Sport Mix
  • ore 19.30: Formula 1, GP del Messico, Sprint su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • ore 23.00: Formula 1, GP del Messico, Qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • ore 20.45: Serie A, Cremonese-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251
  • ore 20.30: Basket Serie A, Derthona Basket-Trapani Shark su Sky Sport Basket
  • ore 20.45: Ligue 1, Lione-Straburgo su Sky Sport Arena
  • ore 21.00: Premier League, Brentford-Liverpool su Sky Sport Arena

Domenica 26 ottobre

  • ore 02.00 (ora solare): NBA, Denver-Phoenix su Sky Sport Basket
  • ore 02.00 (ora solare): MLB, World Series Game 2 su Sky Sport Uno
  • ore 03.30: DP World Tour, South Korea, 4a giornata su Sky Sport Golf
  • ore 04.00: WTA500 Tokyo, Finale su Sky Sport Tennis
  • ore 08.00: MotoGP, GP della Malesia, Gara su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno
  • ore 09.00: WTA250 Guangzhou, Finale su Sky Sport Tennis
  • ore 14.00: ATP500 Vienna, Finale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
  • ore 15.00: Premier League, Aston Villa-Manchester City su Sky Sport Calcio
  • ore 15.00: Premier League, Arsenal-Crystal Palace su Sky Sport Max
  • ore 15.30: ATP500 Basilea, Finale su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena
  • ore 15.30: Bundesliga, Bayer Leverkusen-Friburgo su Sky Sport Mix
  • ore 16.00: Basket Serie A, Olimpia Milano-Reyer Venezia su Sky Sport Basket
  • ore 17.30: Bundesliga, Stoccarda-Mainz su Sky Sport Mix
  • ore 18.00: Serie A, Fiorentina-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
  • ore 20.45: Ligue 1, Lione-Straburgo su Sky Sport Arena
  • ore 21.00: Formula 1, GP Messico, Gara su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • ore 21.05: Rugby Top 14, Tolosa-Tolone su Sky Sport Max
  • ore 23.00: NBA, Cleveland-Milwaukee commento italiano su Sky Sport Basket.

 

