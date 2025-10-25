Sky Cinema Halloween: da “Wicked” a “Beetlejuice Beetlejuice”, una settimana con tutti i film da paura

Su Sky Cinema Collection è tempo di dolcetto o scherzetto, ma soprattutto di brividi di puro terrore cinematografico. Da sabato 25 a venerdì 31 ottobre, il canale si trasforma in Sky Cinema Halloween, con una programmazione da urlo che propone oltre 50 titoli "da paura", tra avventure dark, film per tutta la famiglia e grandi classici horror.

Il pezzo forte della rassegna è la prima visione di "WICKED", in attesa dell'uscita in sala del sequel "WICKED - PARTE 2" prevista a novembre. Il film andrà in onda venerdì 31 ottobre alle 21.15 in due versioni: quella interamente doppiata su Sky Cinema Collection e quella con le canzoni originali sottotitolate in italiano su Sky Cinema Uno. Uno spettacolare adattamento cinematografico dell'omonimo musical che ha conquistato pubblico e critica, svelando i retroscena del celebre viaggio di Dorothy verso la Città di Smeraldo nel grande classico "Il Mago di Oz", anch'esso incluso nella programmazione del canale.

Nel pieno dell'atmosfera di Halloween, Sky Cinema Halloween offrirà una selezione che mescola magia, mistero e divertimento per tutta la famiglia. Tra i titoli da non perdere: due gemme firmate Tim Burton, l'animazione in stop motion "La Sposa Cadavere" e il sequel del cult anni '80 "Beetlejuice Beetlejuice", che riunisce Winona Ryder e Michael Keaton nei panni del più grottesco dei fantasmi. Spazio poi alla commedia nera con "La Famiglia Addams", prima trasposizione cinematografica del celebre fumetto con Christina Ricci, Anjelica Huston e Christopher Lloyd, e all'italiana "Una Famiglia Mostruosa", con Massimo Ghini, Pasquale Petrolo e Lucia Ocone, che racconta le avventure di una famiglia davvero fuori dal comune.

Per gli amanti dell'adrenalina e della paura più pura, il canale proporrà titoli come "Split" di M. Night Shyamalan, con un formidabile James McAvoy, "Hellboy" con David Harbour e Milla Jovovich, il prequel apocalittico "A Quiet Place - Giorno 1", e l'avventura soprannaturale "La Mummia" con Tom Cruise, dove l'eroe si scontra con la terrificante principessa Ahmanet risorta per conquistare il mondo.

Dalla seconda serata fino all'alba, la notte di Sky Cinema Halloween sarà dominata dal grande horror contemporaneo: "Nosferatu" di Robert Eggers, nuovo adattamento gotico del classico del cinema muto; "Smile 2", sequel del successo psicologico che esplora le catene della paura; "Abigail", dove una bambina rapita si trasforma nella carnefice dei suoi rapitori; e "Wolf Man", in prima visione su Sky Cinema Uno, reboot firmato Blumhouse diretto da Leigh Whannell, con Julia Garner e Christopher Abbott.

Non mancheranno i titoli simbolo del terrore moderno come "L'Evocazione - The Conjuring" e "The Conjuring - Il Caso Enfield", parte del franchise horror più popolare della storia, oltre alla doppietta "IT" e "IT - Capitolo 2", proposta in concomitanza con la serie prequel "IT: Welcome to Derry" in onda su Sky Atlantic.

Infine, per i puristi del genere, tornano i classici intramontabili: "Shining" di Stanley Kubrick, con l'indimenticabile Jack Nicholson, e "Psyco" di Alfred Hitchcock, un capolavoro di tensione e paranoia con Janet Leigh e Anthony Perkins.

Sky Cinema Halloween: una settimana di cinema da brividi tra fantasia, paura e spettacolo, solo su Sky e in streaming su NOW.

