Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 8a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Venerdi 24 Ottobre alle 20:45 | MILAN - PISA



Sabato 25 Ottobre alle 20:45 | CREMONESE - ATALANTA



Domenica 26 Ottobre alle 18:00 | FIORENTINA - BOLOGNA



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

L’OTTAVA GIORNATA - Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, appuntamento con l’ottava giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Milan-Pisa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sabato alle 20.45, sarà il momento di Cremonese-Atalanta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre domenica alle 18 in campo Fiorentina-Bologna su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì sera si parte dalle 20 e dalle 23 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella, Davide Pessina e Alessandro Costacurta. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,con Mario Giunta insieme a Federico Zancan e Walter Zenga. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Faouzi Ghoulam.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci,con Fernando Orsi e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Massimo Gobbi e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Dario Massara e Angelo Carotenuto.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Del Piero, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 23. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Carlo Pallavicino, Fayna e Gianluca Di Marzio che saràin collegamento con un ospite speciale: Alejandro “El Papu” Gómez.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri le offerte attive



SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 8a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 24 OTTOBRE 2025

dalle 20 alle 20:40 e dalle 23 alle 24 Studio - Friday Night

in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Alessandro Costacurta, Davide Pessina Immagini, interviste, commenti sulla partita Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Giorgia Cenni.



in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Alessandro Costacurta, Davide Pessina ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 8a Giornata: Milan vs Pisa

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Aldo Serena

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

Rossoneri in vetta dopo il 2-1 sulla Fiorentina. Pisa ancora senza vittorie, 3 pari e 4 ko. In serie A girone unico non ha mai battuto il Milan, 2 pari e 10 ko.

SABATO 25 OTTOBRE 2025

dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Mario Giunta, Federico Zancan, Walter Zenga

Formazioni ufficiali e collegamenti in diretta con gli inviati sui campi di Serie A. News live dai principali eventi del sabato di Sky Sport.





in studio: Mario Giunta, Federico Zancan, Walter Zenga Formazioni ufficiali e collegamenti in diretta con gli inviati sui campi di Serie A. News live dai principali eventi del sabato di Sky Sport. ore 15:00 Udinese vs Lecce [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Parma vs Como [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) ore 18:00 Napoli vs Inter [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24 Studio - Saturday Night

in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Faouzi Ghoulam, Stefano Borghi



in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Faouzi Ghoulam, Stefano Borghi ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 8a Giornata: Cremonese vs Atalanta

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Ilaria Alesso

Lombardi reduci da 4 pari nelle ultime 5. Un solo successo (1994) nei 12 precedenti, 7 pari e 4 ko. Atalanta con 3 pareggi consecutivi (Juve, Como e Lazio).



DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

dalle 12:00 alle 15:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Sara Benci, Nando Orsi, Maurizio Compagnoni

Il meglio della domenica di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo.





in studio: Sara Benci, Nando Orsi, Maurizio Compagnoni Il meglio della domenica di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo. ore 12:30 Torino vs Genoa [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Sassuolo vs Roma [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Verona vs Cagliari [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football

in studio: Leo Di Bello, Massimo Gobbi, Marco Bucciantini

Immagini, interviste, commenti sulla Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Leo Di Bello.



in studio: Leo Di Bello, Massimo Gobbi, Marco Bucciantini Immagini, interviste, commenti sulla Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Leo Di Bello. ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 8a Giornata: Fiorentina vs Bologna

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Marco Nosotti

Viola ancora senza vittorie, 3 pari e 4 sconfitte. Bologna con 10 punti in 4 giornate. Un solo successo nelle ultime 14 sfide di A al Franchi, 3 pari e 10 ko.





Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Marco Nosotti Viola ancora senza vittorie, 3 pari e 4 sconfitte. Bologna con 10 punti in 4 giornate. Un solo successo nelle ultime 14 sfide di A al Franchi, 3 pari e 10 ko. dalle 20:00 alle 20:40, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Alessandro Del Piero, Stefano De Grandis

Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend.





in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Alessandro Del Piero, Stefano De Grandis Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend. dalle 20:45 alle 22:35 Studio - Campo Aperto Domenica

In studio: Leo Di Bello, Luca Marchetti, Dario Massara, Angelo Carotenuto

Il racconto della domenica di sport e del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello.





In studio: Leo Di Bello, Luca Marchetti, Dario Massara, Angelo Carotenuto Il racconto della domenica di sport e del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello. ore 20:45 Lazio vs Juventua [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

LUNEDI 27 OTTOBRE 2025

dalle 23 alle 24 Studio - Sky Calcio L'Originale del Lunedì

in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Carlo Pallavicino, Gianluca Di Marzio

Il commento del weekend, i gol e le voci di Serie A.

TUTTA 8a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Venerdi 24 Ottobre ore 20:45 | Milan vs Pisa

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Aldo Serena

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Aldo Serena Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini Sabato 25 Ottobre ore 15:00 | Udinese vs Lecce

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Andrea Voria

Inviato a Udine per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Andrea Voria Inviato a Udine per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti Sabato 25 Ottobre ore 15:00 | Parma vs Como

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviata a Parma per collegamenti ed interviste: Silvia Vallini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Alessandro Sugoni Inviata a Parma per collegamenti ed interviste: Silvia Vallini Sabato 25 Ottobre ore 18:00 | Napoli vs Inter

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Inviati a Napoli per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini, Francesco Modugno, Matteo Barzaghi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Maurizio Compagnoni Inviati a Napoli per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini, Francesco Modugno, Matteo Barzaghi Sabato 25 Ottobre ore 20:45 | Cremonese vs Atalanta

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Ilaria Alesso



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Dario Massara - Commento: Giancarlo Marocchi Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Ilaria Alesso Domenica 26 Ottobre ore 12:30 | Torino vs Genoa

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera

Inviato a Torino per collegamenti ed interviste: Riccardo Re



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Antonio Nucera Inviato a Torino per collegamenti ed interviste: Riccardo Re Domenica 26 Ottobre ore 15:00 | Sassuolo vs Roma

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Daniele Barone

Inviato a Reggio Emilia per collegamenti ed interviste: Angelo Mangiante



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Daniele Barone Inviato a Reggio Emilia per collegamenti ed interviste: Angelo Mangiante Domenica 26 Ottobre ore 15:00 | Verona vs Cagliari

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviato a Verona per collegamenti ed interviste: Edoardo Cozza



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Manuel Favia Inviato a Verona per collegamenti ed interviste: Edoardo Cozza Domenica 26 Ottobre ore 18:00 | Fiorentina vs Bologna

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Marco Nosotti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Marco Nosotti Domenica 26 Ottobre ore 20:45 | Lazio vs Juventus

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviati a Roma per collegamenti ed interviste: Matteo Petrucci e Giovanni Guardalà

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri le offerte attive