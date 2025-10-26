Finale Sinner-Zverev Atp Vienna 2025: diretta ore 14 Sky Sport e NOW, differita ore 16 TV8
Dall'Australia a Vienna. 272 giorni dopo la finale dell'Australian Open, Jannik Sinner torna ad affrontare Alexander Zverev. Questa volta in palio c'è il titolo all'Atp 500 di Vienna. Sinner è reduce dalla vittoria convincente contro Alex De Minaur (6-3, 6-4) e da un percorso netto in cui non ha ancora perso un set. Zverev, invece, ha sconfitto in semifinale Lorenzo Musetti e giocherà la sua 40^ finale nel circuito maggiore. La finale sarà in diretta domenica 26 ottobre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e in differita in esclusiva in chiaro su TV8 alle ore 16.
- 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- 2020 - Atp Colonia (SF): Zverev b. Sinner 7-6(3), 6-3
- 2021 - US Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
- 2022 - Masters 1000 Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
- 2023 - US OPen (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2024 - Masters 1000 Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
- 2025 - Australian Open (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
Sarà l'ottava sfida tra i due, con Zverev avanti 4-3 nei precedenti. L'ultimo incontro risale alla finale dell'Australian Open del mese di gennaio, in cui a vincere fu Sinner in tre set. Zverev risulta essere uno dei pochi giocatori in questo momento avanti nei precedenti contro Jannik, ma l'azzurro potrebbe pareggiare i conti in caso di vittoria a Vienna.
