EDEN di Ron Howard in prima TV su Sky Cinema e NOW: il survival thriller ispirato a fatti reali

Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, EDEN è un intenso survival thriller basato su un mistero irrisolto avvenuto nelle Galapagos, dove un gruppo di persone fugge dalla società moderna alla ricerca di un nuovo inizio - ma presto la loro utopia si trasforma in un incubo.

Ron Howard torna a esplorare i limiti dell'animo umano di fronte all'estremo, firmando un racconto potente e avvolgente che intreccia avventura, mistero e tensione psicologica. Girato tra Australia e Thailandia, EDEN unisce il fascino di un paradiso incontaminato all'oscurità delle pulsioni umane, costruendo una storia corale in cui ogni personaggio affronta il proprio desiderio di salvezza e redenzione.

SINOSSI - Basato su due versioni contrastanti della stessa vicenda, EDEN indaga su uno dei più antichi e affascinanti misteri della storia umana. Tra le due guerre mondiali, il filosofo tedesco Dr. Friedrich Ritter diventa una celebrità per aver abbandonato la civiltà ed essersi trasferito sull'isola di Floreana, nelle remote Galapagos, insieme alla sua discepola e amante Dore Strauch. La loro incredibile dedizione nella ricerca di una vita migliore e di un nuovo modello di società ispira Heinz Wittmer, vedovo e veterano della brutale guerra di trincea, a fuggire anch'egli verso le Galapagos per ricominciare da capo insieme alla sua giovane e intraprendente nuova moglie Margret e al figlio Harry.

A differenza di Ritter e Dore, i Wittmer non sono avventurieri esperti e arrivano sull'isola con grandi sogni ma nessuna esperienza al di fuori della civiltà. La loro presenza scatena immediatamente l'ostilità del Dr. Ritter e di Dore, che non hanno alcun interesse ad avere vicini e detestano profondamente l'intrusione.

Proprio quando questi due nuclei familiari trovano un precario equilibrio, l'arrivo di Eloise Wagner De Bousquet, una misteriosa e audace presunta ereditiera nota come la Baronessa, sconvolge tutto. Accompagnata da un piccolo seguito di uomini che oscillano tra il ruolo di amanti e servitori, la Baronessa sogna di costruire un resort di lusso per un'élite esclusiva e, come Ritter, vuole l'isola tutta per sé. Manipolatrice e spietata, utilizza ogni mezzo per destabilizzare gli altri abitanti e spingerli ad andarsene.

Le tensioni aumentano quando il bullismo della Baronessa rischia di causare la morte di Margret durante il parto, rivelando fino a che punto la donna sia disposta a spingersi per ottenere il controllo dell'isola. Con la sopravvivenza della loro famiglia a rischio, i Wittmer sono costretti a entrare in un conflitto sempre più intenso e pericoloso. I risultati sono sorprendenti e scioccanti.

EDEN | lunedì 27 ottobre in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. Grazie a Sky Extra, per i clienti Sky da più di tre anni, il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

