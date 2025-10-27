Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Rolex Paris Masters 2025 su Sky e NOW: orari, programmazione e dove vedere l’ultimo Masters 1000

Sky Italia
lunedì, 27 ottobre 2025 | Ore: 10:05

ROLEX PARIS MASTERS
IN ESCLUSIVA NELLA CASA DELLO SPORT
SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre
l’ultimo Masters 1000 della stagione in diretta esclusiva.
In più in diretta tre tornei femminili, in attesa delle Finals:
WTA 250 Hong Kong, WTA 250 Jiujiang e WTA 250 Chennai

"Campo centrale” SKY SPORT TENNIS
anche in streaming su NOW

Per scegliere quale campo seguire sono disponibili
per i clienti Sky: SKY SPORT PLUS
per i clienti NOW: EXTRA MATCH

In onda, su Sky Sport Insider e On Demand il 7° episodio di
“TENNIS HEROES – PANATTA & BERTOLUCCI”
dedicato a campioni, sfide e imprese degli anni ‘80

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre: in esclusiva l’ultimo Masters 1000 della stagione, il Rolex Paris Masters sui campi dell’Arena Paris La Défense, e tre tornei femminili, in attesa delle WTA Finals che scattano sabato: i WTA 250 di Hong Kong, Jiujiang e Chennai.

Occhi puntati su Jannik Sinner, reduce dalla vittoria all'Atp 500 di Vienna. Sarà anche il torneo del ritorno in campo del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Nella giornata di oggi, tre gli italiani che debutteranno al primo turno: Luciano Darderi se la vedrà contro il francese e wild card Cazaux. Flavio Cobolli, invece, sfiderà il ceco Tomas Machac, con i due che già si sono affrontati una settimana fa al primo turno dell'Atp 500 di Vienna (in cui a vincere fu il tennista azzurro). In campo anche Lorenzo Sonego che affronterà l'americano Sebastian Korda, proveniente dalle qualificazioni.

Con la vittoria dell'Atp 500 di Vienna, Jannik Sinner accorcia su Carlos Alcaraz nel ranking Atp. Il numero due al mondo si porta infatti a 840 punti dallo spagnolo (che non ha giocato nessuno dei due '500' in programma lo scorso settimana). Il prossimo appuntamento è il Masters 1000 di Parigi, in programma da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre, in cui Sinner non ha punti da difendere (non avendoci giocato lo scorso anno), mentre Alcaraz ne scarterà solo 100. Jannik qui potrebbe tornare numero 1 se vincesse il torneo e Alcaraz non andrà oltre i quarti di finale. In questo caso, infatti, Sinner avrebbe 11.500 punti, mentre Alcaraz sarebbe a 11.440. Anche se questo fosse lo scenario, Jannik resterebbe numero 1 solo per una settimana, in quanto inizierà le Atp Finals da 'virtuale' numero 2. Questo perché l'azzurro dovrà scartare i 1.500 punti della vittoria dello scorso anno a Torino.

La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Alessandro Sugoni, Alessandro Lupi. Al commento si alterneranno Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Marco Crugnola. L’inviato a Parigi sarà Paolo Aghemo.

Su Sky Sport 24 tutti i giorni Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti analizzeranno e commenteranno le sfide più importanti nell’appuntamento di Studio Tennis, in onda alle 18.45, anche se già dall’edizione delle 12.30 non mancheranno collegamenti e approfondimenti sul torneo.

Da giovedì 30 ottobre, in onda il settimo episodio di “Tennis Heroes – Panatta&Bertolucci”. Racconti, aneddoti e rivelazioni con le due leggende del tennis azzurro che, in questa puntata, ci riportano negli anni ’80. “Tennis Heroes” - produzione originale Sky Sport - racconta una decade ricca di campioni straordinari, dentro e fuori dal campo. L’episodio 7 è in onda giovedì 30 ottobre su Sky Sport Uno e NOW alle 19.15 e alle 0.15, su Sky Sport Tennis e NOW alle 22.30, venerdì 31 ottobre su Sky Sport Uno alle 12.30 e alle 22.45 e su Sky Sport Tennis alle 18; è disponibile su Sky Sport Insider e on demand su Sky Sport.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

LA PROGRAMMAZIONE DEL ROLEX PARIS MASTERS SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Lunedì 27 ottobre – 1^ giornata

  • Sky Sport Tennis e NOW – dalle 11 alle 22.30
  • Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 22.30
  • Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 22.30

Martedì 28 ottobre - 2^ giornata

  • Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30
  • Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 18.30
  • Sky Sport Arena e NOW – dalle 18 alle 21
  • Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 17

Mercoledì 29 ottobre - 3^ giornata

  • Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 17.45
  • Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 22.30
  • Sky Sport Mix e NOW – dalle 11 alle 17

Giovedì 30 ottobre – Ottavi di finale

  • Sky Sport Tennis e NOW –dalle 11 alle 22.30
  • Sky Sport Uno e NOW – dalle 11 alle 18.30

Venerdì 31 ottobre – Quarti di finale

  • Sky Sport Tennis e NOW – dalle 14 alle 22.30
  • Sky Sport Uno e NOW – dalle 14 alle 21

Sabato 1° novembre – Semifinali

  • Sky Sport Uno e NOW – dalle 14.30

Domenica 2 novembre - Finale

  • Sky Sport Uno e NOW – dalle 15

LA PROGRAMMAZIONE DEI TRE TORNEI WTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW

 Lunedì 27 ottobre

  • Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)

Martedì 28 ottobre

  • Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)

Mercoledì 29 ottobre

  • Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)

Giovedì 30 ottobre

  • Sky Sport Tennis e NOW – dalle 4 alle 11 (il meglio dei tornei)

Venerdì 31 novembre

  • Sky Sport Tennis e NOW – dalle 6 alle 13.15 (il meglio dei tornei)

Sabato 1° novembre

  • Sky Sport Tennis e NOW – dalle 7 semifinali Jiujiang

Domenica 2 novembre

  • Sky Sport Tennis e NOW – dalle 8.30 finale Jiujiang
  • Sky Sport Uno e NOW – dalle 9 finale Hong Kong, dalle 13.30 Chennai
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comodaper seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comoda

per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

