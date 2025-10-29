Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 9a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

S
Sky Italia
mercoledì, 29 ottobre 2025

Mercoledi 29 Ottobre alle 18:30 | ROMA - PARMA

Mercoledi 29 Ottobre alle 20:45 |  INTER - FIORENTINA

 Giovedi 30 Ottobre alle 20:45 |  PISA - LAZIO

PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,
INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT
AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT
E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH  

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026,  con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.   

LA NONA GIORNATA Da martedì 28 a giovedì 30 ottobre, appuntamento con il primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la nona giornata di campionato. Mercoledì alle 18.30 si gioca Roma-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K; mentre alle 20.45 sarà il momento di Inter-Fiorentina su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Giovedì alle 20.45 in campo Pisa-Lazio su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicateMartedì pomeriggio si parte dalle 17.30 con La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis. Alle 20 appuntamento con Speciale Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Maurizio Compagnoni, Federico Zancan, Luca Marchetti, Alessandro Costacurta e Luca TommasiniMercoledì alle 17.30 e alle 20 Wednesday Nightcondotto da Giorgia Cenni,con Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi ospiti in studio.

Postpartita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Giovedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20 e dalle 22.40. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Gianfranco Teotino.

COPPA ITALIA SERIE C SKY WIFIMercoledì 29 ottobre appuntamento anche con la Coppa Italia Serie C Sky Wifi. Alle 15, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 il derby tra Sambenedettese e Ascoli, valido per il secondo turno della competizione. Telecronaca di Andrea Menon

Tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

 

SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDI 28 OTTOBRE 2025

  • dalle 17:30 alle 18:25 Studio - Casa dello Sport
    in studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis
     
  • ore 18:30 Lecce vs Napoli [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • dalle 20:00 alle 23:30 Studio - Speciale Campo Aperto
    in studio:Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan, Luca Marchetti, Alessandro Costacurta, Luca Tommasini
    Il racconto della giornata di sport e dellla Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello.
     
  • ore 20:45 Atalanta vs Milan [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

MERCOLEDI 29 OTTOBRE 2025

  • dalle 17:30 alle 18:25, dalle 20:00 alle 21:15 Studio - Wednesday Night
    in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Stefano Borghi

  • ore 18:30 Serie A Enilive 2025/2026 9a Giornata: Roma vs Parma
    Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 213 e Sky Sport 251
    Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Lorenzo Minotti
    Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante
    Giallorossi reduci dalla 4a vittoria (0-1 a Sassuolo) in 5 giornate. Il Parma viene da un doppio 0-0 (Genoa e Como). Un solo successo (1997) in 29 sfide a Roma.
     
  • ore 18:30 Juventus vs Udinese [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 18:30 Como vs Verona [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 9a Giornata: Inter vs Fiorentina
    Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 213 e Sky Sport 251
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi, Vanessa Leonardi
    Nerazzurri reduci dalla sconfitta di Napoli (3-1). Viola ancora senza vittorie, 4 pari e 4 ko. Un solo successo nelle ultime 10 sfide al Meazza, 2 pari e 7 ko.
     
  • ore 20:45 Bologna vs Torino [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 20:45 Genoa vs Cremonese [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)
     
  • dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club
    in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo di Canio, Marco Bucciantini
    Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend.

GIOVEDI 30 OTTOBRE 2025

  • ore 18:30 Cagliari vs Sassuolo [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24 Studio - Sky Calcio L'Originale
    in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Gianluca Di Marzio
     Il commento del weekend, i gol e le voci di Serie A.
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 9a Giornata: Pisa vs Lazio
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251
    Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Nando Orsi
    Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Matteo Petrucci
    Toscani ancora senza vittorie, 4 pareggi e 4 ko. Lazio reduce dall'1-0 sulla Juve. 8 punti in 4 turni. Imbattuta a Pisa nei 3 precedenti di A, un successo e 2 pari.

TUTTA 9a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 39a Giornata: Palinsesto e TelecronistiSky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

 L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

  • Martedi 28 Ottobre ore 18:30 | Lecce vs Napoli
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Dario Massara
    Inviato a Lecce per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini
     
  • Martedi 28 Ottobre ore 20:45 | Atalanta vs Milan
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Riccardo Gentile
    Inviati a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Peppe Di Stefano
     
  • Mercoledì 29 Ottobre ore 18:30 | Juventus vs Udinese
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Zancan
    Inviato a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti
     
  • Mercoledì 29 Ottobre ore 18:30 | Como vs Verona
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Andrea Voria
    Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Marco Demicheli
     
  • Mercoledì 29 Ottobre ore 18:30 | Roma vs Parma
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 3 (canale 217)
    Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Lorenzo Minotti
    Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante
     
  • Mercoledì 29 Ottobre ore 20:45 | Bologna vs Torino
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Botti
    Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti
     
  • Mercoledì 29 Ottobre ore 20:45 | Genoa vs Cremonese
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Manuel Favia
    Inviato a Genova per collegamenti ed interviste: Riccardo Re
     
  • Mercoledì 29 Ottobre ore 20:45 | Inter vs Fiorentina
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 3 (canale 217)
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi, Vanessa Leonardi
     
  • Giovedi 30 Ottobre ore 18:30 | Cagliari vs Sassuono
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Alessandro Sugoni
    Inviata a Cagliari per collegamenti ed interviste: Valentina Caruso
     
  • Giovedi 30 Ottobre ore 20:45 | Pisa vs Lazio
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Nando Orsi
    Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Matteo Petrucci

