Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 9a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Mercoledi 29 Ottobre alle 18:30 | ROMA - PARMA



Mercoledi 29 Ottobre alle 20:45 | INTER - FIORENTINA



Giovedi 30 Ottobre alle 20:45 | PISA - LAZIO



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

LA NONA GIORNATA – Da martedì 28 a giovedì 30 ottobre, appuntamento con il primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la nona giornata di campionato. Mercoledì alle 18.30 si gioca Roma-Parma su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K; mentre alle 20.45 sarà il momento di Inter-Fiorentina su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Giovedì alle 20.45 in campo Pisa-Lazio su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Martedì pomeriggio si parte dalle 17.30 con La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis. Alle 20 appuntamento con Speciale Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Maurizio Compagnoni, Federico Zancan, Luca Marchetti, Alessandro Costacurta e Luca Tommasini. Mercoledì alle 17.30 e alle 20 Wednesday Nightcondotto da Giorgia Cenni,con Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Stefano Borghi ospiti in studio.

Postpartita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Giovedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 20 e dalle 22.40. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Walter Zenga e Gianfranco Teotino.

COPPA ITALIA SERIE C SKY WIFI – Mercoledì 29 ottobre appuntamento anche con la Coppa Italia Serie C Sky Wifi. Alle 15, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 il derby tra Sambenedettese e Ascoli, valido per il secondo turno della competizione. Telecronaca di Andrea Menon

Tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri le offerte attive



SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDI 28 OTTOBRE 2025

dalle 17:30 alle 18:25 Studio - Casa dello Sport

in studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis



in studio: Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis ore 18:30 Lecce vs Napoli [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20:00 alle 23:30 Studio - Speciale Campo Aperto

in studio:Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan, Luca Marchetti, Alessandro Costacurta, Luca Tommasini

Il racconto della giornata di sport e dellla Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello.



in studio:Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan, Luca Marchetti, Alessandro Costacurta, Luca Tommasini Il racconto della giornata di sport e dellla Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello. ore 20:45 Atalanta vs Milan [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

MERCOLEDI 29 OTTOBRE 2025

dalle 17:30 alle 18:25, dalle 20:00 alle 21:15 Studio - Wednesday Night

in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Stefano Borghi





in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi, Stefano Borghi ore 18:30 Serie A Enilive 2025/2026 9a Giornata: Roma vs Parma

Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 213 e Sky Sport 251

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante

Giallorossi reduci dalla 4a vittoria (0-1 a Sassuolo) in 5 giornate. Il Parma viene da un doppio 0-0 (Genoa e Como). Un solo successo (1997) in 29 sfide a Roma.



Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 213 e Sky Sport 251 Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante Giallorossi reduci dalla 4a vittoria (0-1 a Sassuolo) in 5 giornate. Il Parma viene da un doppio 0-0 (Genoa e Como). Un solo successo (1997) in 29 sfide a Roma. ore 18:30 Juventus vs Udinese [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 18:30 Como vs Verona [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 9a Giornata: Inter vs Fiorentina

Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 213 e Sky Sport 251

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi, Vanessa Leonardi

Nerazzurri reduci dalla sconfitta di Napoli (3-1). Viola ancora senza vittorie, 4 pari e 4 ko. Un solo successo nelle ultime 10 sfide al Meazza, 2 pari e 7 ko.



Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 213 e Sky Sport 251 Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi, Vanessa Leonardi Nerazzurri reduci dalla sconfitta di Napoli (3-1). Viola ancora senza vittorie, 4 pari e 4 ko. Un solo successo nelle ultime 10 sfide al Meazza, 2 pari e 7 ko. ore 20:45 Bologna vs Torino [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 20:45 Genoa vs Cremonese [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo di Canio, Marco Bucciantini

Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend.

GIOVEDI 30 OTTOBRE 2025

ore 18:30 Cagliari vs Sassuolo [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24 Studio - Sky Calcio L'Originale

in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Gianluca Di Marzio

Il commento del weekend, i gol e le voci di Serie A.



in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Gianluca Di Marzio Il commento del weekend, i gol e le voci di Serie A. ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 9a Giornata: Pisa vs Lazio

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Matteo Petrucci

Toscani ancora senza vittorie, 4 pareggi e 4 ko. Lazio reduce dall'1-0 sulla Juve. 8 punti in 4 turni. Imbattuta a Pisa nei 3 precedenti di A, un successo e 2 pari.

TUTTA 9a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Martedi 28 Ottobre ore 18:30 | Lecce vs Napoli

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara

Inviato a Lecce per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Dario Massara Inviato a Lecce per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini Martedi 28 Ottobre ore 20:45 | Atalanta vs Milan

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile

Inviati a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Peppe Di Stefano



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Riccardo Gentile Inviati a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Peppe Di Stefano Mercoledì 29 Ottobre ore 18:30 | Juventus vs Udinese

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan

Inviato a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Zancan Inviato a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti Mercoledì 29 Ottobre ore 18:30 | Como vs Verona

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Andrea Voria

Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Marco Demicheli



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Andrea Voria Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Marco Demicheli Mercoledì 29 Ottobre ore 18:30 | Roma vs Parma

Satellite: diretta su Sky Sport Business 3 (canale 217)

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante



Satellite: diretta su Sky Sport Business 3 (canale 217) Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante Mercoledì 29 Ottobre ore 20:45 | Bologna vs Torino

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Botti Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti Mercoledì 29 Ottobre ore 20:45 | Genoa vs Cremonese

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviato a Genova per collegamenti ed interviste: Riccardo Re



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Manuel Favia Inviato a Genova per collegamenti ed interviste: Riccardo Re Mercoledì 29 Ottobre ore 20:45 | Inter vs Fiorentina

Satellite: diretta su Sky Sport Business 3 (canale 217)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi, Vanessa Leonardi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 3 (canale 217) Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi, Andrea Paventi, Vanessa Leonardi Giovedi 30 Ottobre ore 18:30 | Cagliari vs Sassuono

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviata a Cagliari per collegamenti ed interviste: Valentina Caruso



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Alessandro Sugoni Inviata a Cagliari per collegamenti ed interviste: Valentina Caruso Giovedi 30 Ottobre ore 20:45 | Pisa vs Lazio

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Matteo Petrucci





Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri le offerte attive