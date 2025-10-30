Sky Collection dal 1 Novembre su Sky e NOW celebra le serie iconiche, da Friends a Il Trono di Spade

Dalle intramontabili gag anni ‘90 di FRIENDS ai misteri da risolvere de LA SIGNORA IN GIALLO. Dai fantastici e indimenticabili mondi de IL TRONO DI SPADE agli scienziati nerd di THE BIG BANG THEORY. Dai mitici personaggi di ROMANZO CRIMINALE ai loro successori dell’epica GOMORRA. Tutto in un unico canale: tutti i generi, tutte le stagioni, tutto il giorno.

A partire dal 1° novembre, arriva su Sky un nuovo canale interamente dedicato alle serie che hanno fatto la storia, pronte a conquistare nuovi spettatori e a far rivivere le emozioni di sempre a chi le ha amate fin dal primo episodio: Sky Collection (al canale 114 di Sky), dove ritrovare – e riscoprire – le serie più amate di sempre, da vedere e rivedere, stagione dopo stagione, episodio dopo episodio. E dal 3 novembre, il nuovo canale sarà disponibile anche in streaming su NOW

Con una programmazione pensata per soddisfare ogni gusto e momento della giornata, Sky Collectionoffre un’esperienza di visione continua, coinvolgente e senza tempo. Un canale dedicato a chi vuole ritrovare le serie del cuore o scoprire, magari per la prima volta, i grandi capolavori della serialità internazionale.

Si parte – dall’1 al 10 novembre - con l’irresistibile comicità di Friends, fra le sitcom più iconiche e amate di sempre. Poi arriveranno le battute nerd e gli esperimenti di The Big Bang Theory (dall’11 al 21 novembre), l’indimenticabile banda di Romanzo Criminale - La serie (22-23 novembre) e l’epico universo de Il Trono di Spade (dal 24 novembre al 1° dicembre).

E poi ancora, fra dicembre e gennaio, i misteri senza tempo de La Signora in Giallo, le avventure a New York fra amicizia, sesso e libertà femminile di Sex & the City, e l’irriverente workplace comedy The Office, fino a Gomorra - La serie.

Sky Collection | Dal 1° novembre sul canale 114 di Sky, dal 3 novembre sarà disponibile anche su NOW

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.