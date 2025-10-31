X Factor 2025, Live Show 2 conquista Sky e NOW: share in crescita, record di voti e Arena in delirio

#XF2025: ascolti record su Sky e NOW

Secondo Live Show di X Factor 2025 e il tavolo dei giudici è diventato caldissimo: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti nella corsa verso la finale e non si sono risparmiati nel confronto diretto tra loro, guidato dal palco dalla padrona di casa Giorgia. Il risultato è stata una serata in cui i quattro non hanno esitato a far scattare confronti e dibattiti, accendendo di fatto la gara tra i giovani artisti che ora è davvero appassionante. Al termine della serata di ieri, tensione al ballottaggio: una contro l’altra le due amiche AMANDA e MICHELLE, rispettivamente di Jake e Francesco, sulle quali i giudici non sono riusciti a prendere una decisione definitiva andando quindi al Tilt e lasciando l’ultima parola al televoto, che ha premiato la seconda e lasciato il rapper con due concorrenti in squadra.

Per il resto, la serata è stata ricca di momenti emozionanti, a partire dallo stupendo opening creato dalla voce di Giorgia, che ha aperto lo show con una performance di “Golpe”, il suo ultimo singolo. Ospite della serata Emma, tornata a X Factor per un energico mash-up formato da “Brutta storia”, il suo nuovo singolo, e “Apnea”.

Per il secondo appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri, su Sky Uno/+1, Total Audience di 768mila spettatori con il 4% di share (con 1 milione e 316 mila contatti unici), in crescita del +28% rispetto al secondo episodio di un anno fa.

Nei sette giorni, il debutto dei Live è arrivato, tra free e pay, a una Total Audience di 2 milioni 64mila spettatori.

Anche questa settimana, le due manche di ieri hanno ottenuto un numero record di voti, sfondando l’impressionante quota di 3 milioni di preferenze espresse dal pubblico: un dato in crescita del +123% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione, che porta il Live Show 2 di questa edizione a essere “il più votato” delle ultime cinque edizioni.

Benissimo ancora una volta anche i social, in netta crescita rispetto all’anno scorso: grazie alle 493mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 540mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +178% e +168% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), il secondo Live di #XF2025 è stato il programma in assoluto più commentato della giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Nella prima manche, le esibizioni hanno messo in mostra il carattere e la personalità dei concorrenti, tra generi e interpretazioni molto diverse: AMANDA, della squadra di Jake La Furia, ha creato un’esibizione cinematografica e intensa di “No Time To Die” di Billie Eilish; per il team di Francesco Gabbani, tellynonpiangere ha portato sul palco il suo universo delicato e malinconico con “Abissale” di Tananai; rob, seguita da Paola Iezzi, ha sprigionato energia e potenza con “Ti sento” dei Matia Bazar; LAYANA, della squadra di Achille Lauro, ha emozionato con “Amandoti” dei CCCP – Fedeli alla linea, trasformandola in una confessione dolente e moderna; MAYU, anche lei nel roster di Paola, ha portato la sua delicatezza con “Unconditionally” di Katy Perry; DELIA, per il team di Jake, ha unito “Pink Soldiers” di 23 e “Bella ciao”, in una performance teatrale e potente che ha unito elettronica e tradizione.

Quindi, la seconda manche senza un attimo di pausa:eroCaddeo, del team di Achille Lauro, ha emozionato con una versione intima e sentita di “Sere Nere” di Tiziano Ferro; MICHELLE, della squadra di Gabbani, ha proposto una versione electro di “Next To Me” degli Imagine Dragons; TOMASI, della squadra di Jake, intimo ma vocalmente potentissimo con la stupenda “Kurt Cobain” di Brunori Sas; PierC, anche lui nel team Gabbani, ha mostrato di cavarsela anche con “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars facendo ballare il pubblico dell’X Factor Arena; infine, VISCARDI, della squadra di Paola, ha conquistato tutti con un’interpretazione raffinata e potente di “Purple Rain” di Prince.

Come detto, quindi, AMANDA e MICHELLE le due meno votate nelle manche: in un momento di forte tensione il tavolo si è diviso, con due voti a testa per le due “sfidanti” (oltre ai due giudici coinvolti, la prima è stata la candidata all’eliminazione di Paola, la seconda di Lauro), e dopo 200 secondi di Tilt e di televoto aperto è stata la prima a lasciare il programma.

La prossima settimana Jake e Lauro proseguiranno quindi la gara con due artisti ciascuno, terzetti invece ancora al completo per Paola e Francesco. La gara presumibilmente si accenderà ancor di più e non si possono più fare passi falsi, il traguardo della finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli è ancora lontano ma inizia a intravedersi all’orizzonte. È un po’ più vicino, invece, per il pubblico dei fan, che possono far partire il countdown e garantirsi già un posto in piazza per quello che si preannuncia come un grande evento, co-organizzato con il Comune di Napoli: come annunciato ieri da Giorgia, a partire da mercoledì 5 novembre alle ore 12 si potranno ottenere gli ingressi gratuiti attraverso la piattaforma (sito e app) TicketOne.

Tra una settimana l’X Factor Arena riaccenderà le luci e le casse per il secondo Live Show: i giudici torneranno a sedersi al loro Tavolo, il palco riaccoglierà la padrona di casa Giorgia, ma soprattutto continuerà la gara tra i concorrenti rimasti. I Live di X Factor 2025 son pronti a emozionare ancora e ad accendere ancora il talento.

