WTA Finals Riyadh 2025: Paolini Errani tra le migliori in diretta su Sky Sport e in streaming NOW

Le migliori tenniste del 2025 si sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA Finals, l’evento che inaugura il gran finale di una straordinaria annata di tennise che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da sabato 1° a sabato 8 novembre.

Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero,Pietro Nicolodi,Dario Massara, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli e Nicolò Ramella mentre nell’analisi si alterneranno i talent Laura Golarsa e Laura Garrone. Oltre a proporre tutte le sfide, Sky Sport seguirà le WTA Finals 2025 con studi di presentazione e approfondimento su Sky Sport 24, condotti da Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi. L’inviato Stefano Meloccaro curerà i collegamenti in diretta da Riyadh.

L’Italia, anche quest’anno, potrà fare il tifo per Jasmine Paolini, che ha ottenuto la qualificazione per il torneo del singolare e del doppio, in coppia con Sara Errani. Paolini (8) è stata sorteggiata nel “Gruppo Graf” del torneo singolare con Aryna Sabalenka (1), Coco Gauff (3) e Jessica Pegula (5). L'altro girone, il "Gruppo Williams", vede Iga Swiatek (2), Amanda Anisimova (4), Elena Rybakina (6) e Madison Keys (7). Nel tabellone di doppio Jasmine farà coppia con Sara Errani: le azzurre (1) sono nel "Gruppo Navratilova" e sfideranno Kudermetova/Mertens (4), Hsieh/Ostapenko (6) e Muhammad/Schuurs (8). Nel “Gruppo Huber” presenti Townsend/Siniakova (2), Dabrowski/Routliffe (3), Shnaider/Andreeva (5) e Babos/Stefani (7).

In più, in attesa delle Nitto ATP Finals in programma a Torino dal 9 al 16 novembre, questa settimana si svolgeranno due tornei ATP: l’ATP 250 di Metz e l’ATP 250 di Atene, con la consueta copertura dei canali di Sky Sport.

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, sul sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite di Paolini, della coppia Paolini/Errani e della finale.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE WTA FINALS RIYADH 2025 SU SKY SPORT TENNIS E NOW

Sabato 1° novembre

13.30 Doppio – Round Robin – Paolini/Errani-Muhammad/Schuurs

15.30 Studio WTA Finals

15.45 Cerimonia inaugurale

16 Singolare - Round Robin – Swiatek-Keys

17.45 Studio WTA Finals

18 Singolare - Round Robin – Anisimova-Rybakina

20 Studio WTA Finals

20.15 Doppio – Round Robin – Kudermetova/Mertens-Hsieh/Ostapenko

Domenica 2 novembre

11 Doppio – Round Robin – Dabrowski/Routliffe-Shnaider/Andreeva

13.15 Studio WTA Finals

13.30 Singolare - Round Robin – Sabalenka-Paolini

15.45 Studio WTA Finals

16 Singolare - Round Robin – Gauff-Pegula

18 Studio WTA Finals

18.15 Doppio – Round Robin – Townsend/Siniakova-Babos/Stefani

Lunedì 3 novembre

11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

13.30 Singolare - Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

16 Singolare - Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)

18 Studio WTA Finals

18.15 Doppio – Round Robin – 2° match

Martedì 4 novembre

11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

13.30 Singolare - Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

16 Singolare - Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)

18 Studio WTA Finals

18.15 Doppio – Round Robin – 2° match

Mercoledì 5 novembre

11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

13.30 Singolare - Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

16 Singolare - Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)

18 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

18.15 Doppio – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)

Giovedì 6 novembre

11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

13.30 Singolare - Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

16 Singolare - Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)

18 Studio WTA Finals

18.15 Doppio – Round Robin – 2° match

Venerdì 7 novembre

13.15 Studio WTA Finals

13.30 Doppio – 1^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)

15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

16 Singolare – 1^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)

18 Singolare – 2^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)

20 Doppio – 2^ semifinale

Sabato 8 novembre

13.45 Studio WTA Finals

14 Doppio – Finale

16.30 Studio WTA Finals

16.45 Singolare – Finale

