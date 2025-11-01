WTA Finals Riyadh 2025: Paolini Errani tra le migliori in diretta su Sky Sport e in streaming NOW
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Le migliori tenniste del 2025 si sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA Finals, l’evento che inaugura il gran finale di una straordinaria annata di tennise che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da sabato 1° a sabato 8 novembre.
Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero,Pietro Nicolodi,Dario Massara, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli e Nicolò Ramella mentre nell’analisi si alterneranno i talent Laura Golarsa e Laura Garrone. Oltre a proporre tutte le sfide, Sky Sport seguirà le WTA Finals 2025 con studi di presentazione e approfondimento su Sky Sport 24, condotti da Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi. L’inviato Stefano Meloccaro curerà i collegamenti in diretta da Riyadh.
L’Italia, anche quest’anno, potrà fare il tifo per Jasmine Paolini, che ha ottenuto la qualificazione per il torneo del singolare e del doppio, in coppia con Sara Errani. Paolini (8) è stata sorteggiata nel “Gruppo Graf” del torneo singolare con Aryna Sabalenka (1), Coco Gauff (3) e Jessica Pegula (5). L'altro girone, il "Gruppo Williams", vede Iga Swiatek (2), Amanda Anisimova (4), Elena Rybakina (6) e Madison Keys (7). Nel tabellone di doppio Jasmine farà coppia con Sara Errani: le azzurre (1) sono nel "Gruppo Navratilova" e sfideranno Kudermetova/Mertens (4), Hsieh/Ostapenko (6) e Muhammad/Schuurs (8). Nel “Gruppo Huber” presenti Townsend/Siniakova (2), Dabrowski/Routliffe (3), Shnaider/Andreeva (5) e Babos/Stefani (7).
In più, in attesa delle Nitto ATP Finals in programma a Torino dal 9 al 16 novembre, questa settimana si svolgeranno due tornei ATP: l’ATP 250 di Metz e l’ATP 250 di Atene, con la consueta copertura dei canali di Sky Sport.
Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, sul sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite di Paolini, della coppia Paolini/Errani e della finale.
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comoda
per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!
LA PROGRAMMAZIONE DELLE WTA FINALS RIYADH 2025 SU SKY SPORT TENNIS E NOW
Sabato 1° novembre
- 13.30 Doppio – Round Robin – Paolini/Errani-Muhammad/Schuurs
- 15.30 Studio WTA Finals
- 15.45 Cerimonia inaugurale
- 16 Singolare - Round Robin – Swiatek-Keys
- 17.45 Studio WTA Finals
- 18 Singolare - Round Robin – Anisimova-Rybakina
- 20 Studio WTA Finals
- 20.15 Doppio – Round Robin – Kudermetova/Mertens-Hsieh/Ostapenko
- Domenica 2 novembre
- 11 Doppio – Round Robin – Dabrowski/Routliffe-Shnaider/Andreeva
- 13.15 Studio WTA Finals
- 13.30 Singolare - Round Robin – Sabalenka-Paolini
- 15.45 Studio WTA Finals
- 16 Singolare - Round Robin – Gauff-Pegula
- 18 Studio WTA Finals
- 18.15 Doppio – Round Robin – Townsend/Siniakova-Babos/Stefani
Lunedì 3 novembre
- 11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
- 13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
- 13.30 Singolare - Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
- 15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
- 16 Singolare - Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)
- 18 Studio WTA Finals
- 18.15 Doppio – Round Robin – 2° match
Martedì 4 novembre
- 11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
- 13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
- 13.30 Singolare - Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
- 15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
- 16 Singolare - Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)
- 18 Studio WTA Finals
- 18.15 Doppio – Round Robin – 2° match
Mercoledì 5 novembre
- 11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
- 13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
- 13.30 Singolare - Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
- 15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
- 16 Singolare - Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)
- 18 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
- 18.15 Doppio – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)
Giovedì 6 novembre
- 11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
- 13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
- 13.30 Singolare - Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
- 15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
- 16 Singolare - Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)
- 18 Studio WTA Finals
- 18.15 Doppio – Round Robin – 2° match
Venerdì 7 novembre
- 13.15 Studio WTA Finals
- 13.30 Doppio – 1^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)
- 15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
- 16 Singolare – 1^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)
- 18 Singolare – 2^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)
- 20 Doppio – 2^ semifinale
Sabato 8 novembre
- 13.45 Studio WTA Finals
- 14 Doppio – Finale
- 16.30 Studio WTA Finals
- 16.45 Singolare – Finale
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comoda
per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!